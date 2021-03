Heute startet in der „Landesschau“ im SWR-Fernsehen eine Filmreihe über Osterburken (Montag bis Donnerstag, jeweils ab 18.45 Uhr). Mit dabei ist dann auch der Osterbrunnen, den der Obst- und Gartenbauverein in diesem Jahr erstmals aufgestellt hat. Unser Bild zeigt v.l. Freddi Bloos, Berthold Stang und Wolfgang Köhler vom OGV. Foto: Joachim Casel

Osterburken. (joc) Das Fernsehen hat Osterburken fest ins Herz geschlossen. Nachdem die Römerstadt bereits beim beliebten Fernsehduell "Stadt – Land – Quiz" Mitte Februar eine gute Figur machte, ist man nun sogar in einer mehrteiligen Reihe die ganze Woche über in der "Landesschau" im SWR-Fernsehen zu sehen. Vom heutigen Montag an bis einschließlich Donnerstag werden jeweils kürzere Filmbeiträge ab 18.45 Uhr in der Reihe "Sonja in ..." gezeigt. Mit dabei ist dann auch eine Premiere, denn der Obst- und Gartenbauverein Osterburken (OGV) hat zum ersten Mal einen Osterbrunnen mit viel Liebe zum Detail auf dem Osterburkener Rathausplatz geschmückt. Das farbenfrohe Kunstwerk, das zweifelsohne eine Bereicherung für den Platz darstellt, kann ab sofort in Augenschein genommen werden.

Aber zurück zum Fernsehen: Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein und ihr Team drehten eine Woche lang in Osterburken an verschiedenen Schauplätzen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind von heute an in der "Landesschau" zu sehen. In mehreren kleinen Filmen gingen die Fernsehleute dabei der Frage nach, ob und was Osterburken mit Ostern zu tun hat.

Diese Frage könnte man natürlich locker erweitern. Zum Beispiel um den Zusatz: Was hat Osterburken an Ostern zu bieten? Nun, zum Beispiel einen schön anzusehenden Osterbrunnen, den OGV-Vorsitzender Freddi Bloos, Berthold Stang und Wolfgang Köhler mit großer Leidenschaft erstellt und aufgebaut haben. Die Ehefrauen Imelda und Edeltrud waren derweil für den adretten Schmuck verantwortlich. Und die Stadt Osterburken steuerte das Geld für das Material bei. Auf die Frage, wie viele Stunden Arbeit darin stecken, meint Freddi Bloos: "Wir haben nicht gezählt, aber 100 Stunden werden wohl nicht reichen." Der Aufwand hat sich gelohnt. Die aufwendige Konstruktion aus Edelmetall, die Baumeister Berthold Stang entworfen hat, ist ein kleines Kunstwerk. Die bunten Eier sorgen für den richtigen Farbtupfer.

Freddi Bloos betont zur Intention des Obst- und Gartenbauvereins: "Jetzt in Corona-Zeiten, wenn fast alles ausfällt, da wollten wir wenigstens den vielen Passanten, die regelmäßig auf den Rathausplatz kommen, etwas bieten."

Die gelungene Premiere "Osterburkener Osterbrunnen" wird natürlich auch Thema in den SWR-Filmen sein. Insgesamt vier Beiträge mit jeweils rund viereinhalb Minuten Länge werden in der Karwoche zu sehen sein.

Info: Ab Montag in der "Landesschau" im SWR-Fernsehen: Montag bis Donnerstag jeweils ab 18.45 Uhr Filmbeiträge über Osterburken.