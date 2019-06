Sulzbach/Neckarzimmern. Am Dienstag und am Mittwoch, 25. und 26. Juni, wird der Straßenmeisterbezirk Mosbach Schadstellen an den Banketten der Kreisstraße K3946 zwsichen Sulzbach und Neckarzimmern sanieren. An diesen beiden Tagen wird deshalb die Kreisstraße abschnittsweise gesperrt. Zunächst erfolgt die Sperrung für die Strecke von der L527 bis zum Stockbronner Hof, im zweiten Abschnitt wird die Strecke vom Stockbronner Hof bis Neckarzimmern gesperrt.

Die Zufahrt zur Jugendbildungsstätte über Neckarzimmern bleibt an beiden Tagen frei. Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, wird die Sperrung erst nach dem Berufsverkehr, voraussichtlich ab 8 Uhr, eingerichtet und gegen 15 Uhr wieder aufgehoben. Es erfolgt eine großräumige Umleitung über Mosbach.