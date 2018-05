Bei der WM in Glasgow: stehend v.l.: Moses Schäfer, Luis Jakob, Anastasia Lindegrün, Leon Meixner, Ilayda Altinkaya, Katrin Pinneker (alle "Zzyzx"), Michelle Gruslak, Cheftrainer Kevin Sauer, Anastasia Tschernawin, Alina Winterholler, Daniel Urich, Erika Ivanov, Diana Maier, Leon Hees, Daniel Neu (alle "next level"), sitzend v.l.: Max Wisner, Danny Winterholler, Isabell Pinneker, Jessica Lev, Jacqueline Theobald (alle "Zzyzx"), Anna-lena Elancev, Elisabeth Ansimov, Melissa Schreider, Michelle Walter (alle "next level").

Buchen/Glasgow. (VS) Am Montagmorgen um 1.45 Uhr endeten die Streetdance-Weltmeisterschaften 2017 mit einem grandiosen Empfang der 23 Tänzer/innen von "Zzyzx" und "next level" durch ihre Eltern: blinkende Autos und brennende Wunderkerzen hießen die wiederum sehr erfolgreichen Streetdance-Teams aus dem "Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance" (IPHB) im TSV 1863 Buchen e.V. herzlich willkommen. Sie kamen aus Glasgow/Schottland, wo vom 24.08. bis zum 28.08. im beeindruckenden SECC (= Scottish Exhibition and Conference Center) die Streetdance-Weltmeisterschaften im Rahmen der UDO (=United Dance Organization) stattfanden.

Den weltweiten Wettbewerb um Pokale und Preise bestritten 350 Teams (Gruppen) mit circa 3 800 Tänzer/innen aus 32 Ländern, wobei naturgemäß die europäischen Länder mit den meisten Gruppen vertreten waren, aber auch Japan, China, Russland, Südafrika, die USA und Kanada mit jeweils einigen Teams an der WM teilnahmen.

Die UDO hat von allen weltumspannenden Hiphop-Organisationen die differenziertesten Wettbewerbsregeln: so sind die 350 Gruppen, die sich für die WM qualifizierten, nicht nur in vier Altersklassen (Ü 18/U 18/U 14/U 10) eingeteilt, sondern jede Altersklasse zusätzlich noch in vier Leistungsstufen (Beginners/Novice/Intermediate/Advanced). Der Wettbewerb selbst gliedert sich in die "Preliminaries" (= Vorentscheidung), in das Halbfinale und das Finale.

"Zzyzx", die zum ersten Mal an einer WM teilnahmen, waren in U 18/Novice zugeordnet und hatten in der Vorentscheidung 27 Konkurrenten, "next level" waren bei U 18/Advanced und hatten in der Vorentscheidung 24 Mitstreiter. Beide Buchener Gruppen schlugen sich so hervorragend durch den ersten Wettbewerb, dass sowohl "next level" mit dem 2. Platz und "Zzyzx" mit Platz 3 direkt ins Finale tanzten, d.h. sie mussten im Halbfinale gar nicht erst antreten.

Eine komplett andere internationale Jury (alle Jurys waren übrigens ohne deutschen Juror) bewertete dann im Finale die Shows. Es traten sowohl bei "Zzyzx" als auch bei "next level" nur noch 11 Konkurrenten an. Mit einem hervorragenden 4. Platz ernteten die Neulinge "Zzyzx" den Lohn für ihren Trainingsfleiß und "next level" platzierte die Jury auf Platz 6, eine Platzierung, die nicht nur auch von anderen Gruppen als "unangemessen" kritisiert wurde. Danach wäre Platz 3 oder 4 korrekt gewesen. Diesbezüglich laufen z.Zt. noch Überprüfungen des Bewertungssystems. Mit diesen Ergebnissen bleiben die Buchener Streetdancer weiterhin Weltspitze - auch ein Verdienst ihres herausragenden Choreografen Kevin Sauer!

Dem IPHB Buchen ist es ein großes Anliegen, allen Spendern und Sponsoren für ihre Großzügigkeit zu danken. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wären die internationalen Wettbewerbe für das IPHB nicht bezahlbar und die Teilnahme unmöglich. D.h. Spender und Sponsoren tragen entscheidend zur Motivation der Tänzer bei, fleißig zu trainieren, um auf internationalem Niveau mithalten zu können.