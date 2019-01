Neckar-Odenwald-Kreis. (bk) In fast jeder Kirchengemeinde der Region Odenwald-Tauber waren in den ersten Januartagen Sternsinger unterwegs. Nun waren sie am Sonntag vom Jugendpastoralen Team Odenwald-Tauber zu einem "Sternsinger-Danke-Tag" eingeladen.

Kaplan Claudius Dufner konnte in die Kirche St. Magnus in Hainstadt mehrere hundert Kinder und Jugendliche begrüßen, auf die ein sehr ansprechender Sternsinger-Gottesdienst wartete, insbesondere auch durch die herausragende musikalische Begleitung durch die Band "Zwibbelklub 2.0", zu der Kaplan Dufner abschließend unter starkem Beifall meinte "Einfach nur klasse!".

Gemeindereferentin Johanna Vering nahm statt Predigt in einem "Bibliolog" die Kinder und Jugendlichen mit auf eine Phantasiereise nach Jerusalem in die Geburtszeit Jesu Christi, als die Sterndeuter unterwegs waren.

Die Jugendlichen konnten sich dabei in die jeweilige Rolle hineinversetzen und kreativ ihre eigenen Gedanken dazu einbringen, auf Fragen antworten, die in der Bibel offenbleiben. So wie damals die Drei Könige rief Johanna Vering dazu auf, auch heute dem Stern zu folgen, immer wieder neue Wege zu gehen!

Anschließend pilgerten die Sternsinger in die Mehrzweckhalle von Hainstadt, dort gab es nach dem gemeinsamen Mittagessen ein ansprechendes Programm.

Die Jugendreferentinnen Maximiliane Scheuermann und Carmen Breitinger begrüßten die vielen Sternsinger, und aus ihren Fragen erkannte man schnell, wer zum ersten Mal die Sternsingeraktion unterstütze und wer wie oft bereits dabei war - einige davon fünf Mal und mehr. Sie dankten den Kindern für die Zeit, die sie für Vorbereitung und Durchführung aufgewandt hatten, dankten für die Hilfe und für das Lächeln, das die Kinder den Menschen in den Häusern schenkten.

Nun kamen die beiden Dekane Gerhard Hauk (Tauberbischofsheim) und Johannes Balbach (Mosbach-Buchen) mit einem Riesen-Couvert auf die Bühne, welches gespannt ausgepackt wurde, enthielt es doch das Spendenergebnis 2018 der beiden Dekanate.

Die Kinder durften mitraten, die Summe erstaunte dann doch alle: 382.783, 28 Euro kamen in den ersten Januartagen zusammen, um Kindern in verschiedensten Notlagen der Dritten Welt zu helfen. Wobei dies das Ergebnis direkt nach dem Sternsingertag war, durch nachfolgende Spenden hat es sich inzwischen weiter erhöht.

Die beiden Dekane riefen den Kindern zu "Ihr seid spitze!" Nun zogen mit Simon Beuchert, Julian Ries und Sarah Wienel drei Buchener Sternsinger singend in die Halle ein und sorgten für Bewegung, nicht nur beim nachzuvollziehendem "Anziehen" als Sternsinger, sondern auch bis zum Strecken beim Hinschreiben des Segens auf großen Türen.

Der Höhepunkt des Nachmittages folgte mit Zauberkünstler Thomas Majka. Seine magischen Künste und seine Fähigkeiten, Gedanken zu lesen, zogen nicht nur die Jugendlichen in seinen Bann. Dies wurde recht schnell deutlich, als aus dem Publikum unter anderem auch Landrat Achim Brötel auf die Bühne gerufen wurde, der sich eine Zahl zwischen 50 und 99 aussuchen musste und dies Thomas Majka auf verblüffende Weise aufdeckte.

Auch seine Fähigkeiten, Flaschen verschwinden zu lassen oder andere wundersame magische Wunder oder Kartentricks zu vollbringen, dazu seine sehr sympathische, freundliche Art sorgen für riesige Begeisterung und viel Applaus. So erlebten die anwesenden Sternsinger als Dankeschön für Ihren Einsatz einen herrlichen Tag.