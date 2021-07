Buchen. (joc) Vor einigen Tagen ging das Licht in den Lichtspielhäusern nach langer Corona-Pause wieder an, und auch einem Kino-Erlebnis unter freiem Himmel steht nach den Lockerungen nichts mehr im Weg. Dies freut auch die Macher des traditionellen Buchener Open-Air-Kinos (die Buchener Stadtwerke, Videoproduktion Uwe Heck und die Löwen-Lichtspiele Walldürn), die jetzt kurzfristig die liebgewordene Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder möglich gemacht haben. Vom 9. bis 15. August werden am Abend sieben Filme im Innenhof der Buchener Stadtwerke gezeigt. Für Verpflegung ist bestens gesorgt.

Und auch die beliebte "Ladies-Night" der Rhein-Neckar-Zeitung ist wieder mit dabei. Der einzige Unterschied zu den Vorjahren: Dieses Mal steht der Film schon fest. Am Mittwoch, 11. August, wird der romantische Ladies-Night-Film "Und täglich grüßt die Liebe" gezeigt. Für alle Damen ab 16 Jahren gibt es dann natürlich wieder eine prickelnde Überraschung von der RNZ.

Hier das Programm:

> Montag, 9. August, "Godzilla vs Kong" (Action, FSK 12, 114 Minuten). Zum Auftakt des Buchener Kino-Open-Airs ist Action angesagt. Godzilla bekommt es in der großen Schlacht mit dem Riesenaffen Kong zu tun.

> Dienstag, 10. August, "Kaiserschmarrndrama" (Komödie, FSK 12, 96 Minuten). In seinem siebten Fall muss sich der bayerische Provinzpolizist Franz Eberhofer wieder einmal mit seinem eigenen Phlegma, der feschen Susi, seiner wunderbar schrägen Familie und zahlreichen grotesken Mordfällen in Niederkaltenkirchen herumschlagen ...

> Mittwoch, 11. August, Ladies-Night der RNZ "Und täglich grüßt die Liebe" (Komödie, FSK 6, 94 Minuten). Ein romantischer Held (herrlich Hauptdarsteller Rafe Spall) hat alle Hände voll zu tun, denn er springt alle paar Minuten in sein nächstes Lebensjahr.

> Donnerstag, 12. August, "Cruella" (Komödie , FSK 6, 134 Minuten). Die clevere total mittellose Trickbetrügerin Estella (Emma Stone) möchte sich in der Modeindustrie einen Namen machen. – Koste es, was es wolle.

> Freitag, 13. August, "Bohemian Rhapsody" (Musikfilm/Drama, 135 Minuten). Ein Musical ist auf Großleinwand noch mal so schön. Hier werden die legendären "Queen"-Hits mit einer romantischen Komödie verwoben.

> Samstag 14. August, "Catweazle" (Komödie, FSK 0, 96 Minuten). "Catweazle" ist zurück! Den erfolglosen Zauberer hat es vom 11. Jahrhundert in die Gegenwart verschlagen, wo er große Abenteuer zu bestehen hat.

> Sonntag, 15. August, "Gott Du kannst ein Arsch sein" (Drama, FSK 6, 98 Minuten). Zum Abschluss des diesjährigen Buchener Kino-Open-Airs wird es dramatisch: Die 16-jährige Steffi hat gerade die Realschule beendet und freut sich auf ihre Abschlussfahrt, als sie eine Krebsdiagnose erhält. Jetzt erst recht, sie stürzt sich ins Leben und die Liebe.