Neckar-Odenwald-Kreis/Walldürn. (Sti./pm) "Die jüngsten Unwetterereignisse in Deutschland haben gezeigt, dass wir eine noch bessere Warninfrastruktur für unsere Bevölkerung benötigen", ist Minister Peter Hauk überzeugt. Mithilfe einer breiten Palette an Warnmöglichkeiten sollen Alarmierungen schnell und möglichst flächendeckend im Falle von Hochwasser, Erdbeben, Großbränden oder vergleichbarer Gefahrenlagen die Menschen im Land erreichen. "Neben Fernsehen und Apps sind Sirenen ein wichtiges Puzzleteil des Warnsystems", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete anlässlich des Starts des Sirenenförderprogramms. Das nimmt die Walldürner Stadtverwaltung nun zum Anlass, den Bedarf für Kernstadt und Altheim untersuchen zu lassen.

Im Stadtgebiet Walldürn befinden sich aktuell elf funktionsbereite Sirenen. Im Jahr 2016 wurden die beiden Sirenen in der Kernstadt (Schloss und Grundschule) sowie in allen Stadtteilen technisch auf die künftige digitale Alarmierung ertüchtigt. Die Sirenen dienen neben der sogenannten "Stillen Alarmierung" über Meldeempfänger zur ergänzenden Alarmierung der Feuerwehr. Im Fall eines Stromausfalls stehen die Sirenen zwar nicht zur Verfügung, dafür erzeugen die neuen elektronischen Sirenen mit Durchsagemöglichkeit einen viel höheren Schallpegel. Um im Falle eines Ausfalls der Stromversorgung noch Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können, verfügen diese Geräte über eine Akkupufferung.

Um das Walldürner Sirenenwarnnetz weiter zu optimieren, kann die Verwaltung mehrere Investitionen tätigen, die dann gefördert werden. Für Sirenen in Dach- oder Gebäudemontage – wie zum Beispiel auf dem Dach der Grundschule Walldürn – gibt es Zuschüsse von je 10.850 Euro. Übersteigen die Kosten oder die Folgekosten für Betrieb, Wartungen und Reparaturen diesen Festbetrag, tragen die Gemeinden als Betreiber der Sirenen die Differenz. Die Stadtverwaltung schlägt mit Blick auf die in den vergangenen Jahren baulichen Veränderungen vor, insbesondere in der Kernstadt ("Vorderer Wasen" und "Lindig") und im Stadtteil Altheim die Sireneninfrastruktur zu optimieren. Die Kosten pro Sirene schätzt die Verwaltung auf 18.000 Euro, nach Abzug des Festbetrags verbleibt damit ein Eigenanteil von etwa 7150 Euro je Sirene. Um festzustellen, wie viele Sirenen benötigt werden, soll eine Fachfirma die Beschallung vor Ort untersuchen.

> Hintergrund: Die Bundesrepublik Deutschland stellt im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets 2020 bis 2022 Mittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur und die Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS) bereit. Für das Land Baden-Württemberg werden seitens des Bundes mehr als elf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Minister Hauk lobt die Bereitschaft und Tatkraft einiger Kommunen, die in den letzten Jahren beim Thema Warnung der Bevölkerung zum Teil kräftig aufgerüstet haben. "Bei allen Kommunen, die in diesem Bereich noch Nachholbedarf haben, kann ich nur dafür werben, von der Möglichkeit des Sonderförderprogramms Gebrauch zu machen und damit das Warn-Puzzle weiter zu vervollständigen", führt Peter Hauk aus.

Noch bis zum 12. November können Förderanträge bei den jeweils zuständigen Regierungspräsidien eingereicht werden. Ein Förderantrag kann von Gemeinden sowie Stadt- und Landkreisen gestellt werden, die elektronische Sirenenanlagen neu errichten oder Bestandssirenen durch den Einbau neuer Sirenensteuerungsempfänger ertüchtigen und eine Auslösung über den Digitalfunk BOS durch das Modulare Warnsystem MoWaS ermöglichen. Antragsunterlagen, die Förderrichtlinie sowie weitergehende Informationen finden sich auf der Internetseite des baden-württembergischen Innenministeriums.