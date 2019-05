Limbach-Heidersbach. (VN) "Wegschauen nutzt nur den Tätern", sagte der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis", Landrat Dr. Achim Brötel, zu Beginn der Verleihung des Zivilcouragepreises an neun beherzte Bürger, die bei einer Straftat eingriffen. Mit der Preisverleihung will der Verein Personen auszeichnen, die anderen Menschen in Notsituationen beigestanden oder geholfen haben.

Dass Zivilcourage nicht unbedingt Heldentum, sondern neben Mut auch Besonnenheit erfordert, haben die Preisträger zweifellos bewiesen. Sie haben gezeigt, dass man im ländlichen Raum doch noch eher hinschaue und nicht die Augen verschließe, wenn anderen Unrecht angetan werde. Wer dabei folgende Regeln beachtet, kann eigentlich nichts verkehrt machen: Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen; andere aktiv zur Mithilfe auffordern; beobachten und sich die Täter-Merkmale einprägen; die Notrufnummer 110 wählen; sich um die Opfer kümmern und als Zeuge zur Verfügung stellen.

Zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Heilbronner Polizeipräsidenten Hans Becker, zeichnete Brötel in der Folge folgende Personen mit dem Zivilcouragepreis aus: Mike Mac Lean aus Wörth am Main fuhr auf der B47, als er ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug bemerkte. Es fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn und streifte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Mac Lean überholte die unfallverursachende Fahrerin und lotste sie auf einen Parkplatz. Hier wählte er den Notruf und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau, die gesundheitliche Probleme hatte.

Gregor Bialecki aus Krumbach hat gleich zweimal Zivilcourage bewiesen. Einmal bemerkte er vor einem stark rauchenden Haus eine völlig aufgelöste Frau, die der Meinung war, ihr Kind sei noch im Haus. Daraufhin durchsuchte er das stark verqualmte Haus, um auszuschließen, dass das Kind in Gefahr war. Im zweiten Fall unterstützte er Polizeibeamte entscheidend bei der Suche nach einem vermissten Mann.

Matthias Letzgus aus Rosenberg konnte seinen Nachbarn, der im Begriff war für eine Dienstleistung einen völlig überhöhten Arbeitslohn zu zahlen, vor einer Straftat bewahren. Durch sein aufmerksames Eingreifen konnten die Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen werden.

Elvira Albert aus Buchen beobachtete, wie eine Pkw-Fahrerin auf einem Parkplatz eines Supermarktes beim Ausparken ein Fahrzeug beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte dem geschädigten Halter allerdings das Kennzeichen der Fahrerin mitteilen, sodass diese schnell ermittelt werden konnten.

Die zwölfjährige Maja Bloos und ihr zehnjähriger Bruder Jonathan warteten im Auto, während ihre Mutter einkaufte. Dabei bemerkten sie, wie bei einem Ausparkvorgang ein Pkw beschädigt wurde und der Fahrer davon fuhr. Sie merkten sich den Fahrzeugtyp und das Kennzeichnen und informierten ihre Mutter. So konnte auch dieser Unfallflüchtige ermittelt werden. Josef Wenger aus Buchen wurde ebenfalls Zeuge einer Unfallflucht. Dank seiner Beobachtungen blieb der Geschädigte nicht auf seinem Schaden sitzen.

In Diedesheim beobachtete Kerstin Leci aus Obrigheim, wie einer alten Dame die Handtasche gestohlen wurde. Durch ihr umsichtiges Handeln und ihre Beobachtungen konnte sie der Polizei wertvolle Hinweise geben, die schließlich zu Ergreifung des Täters führten. Ralf Hasenstab aus Walldürn ist Bankberater und bewahrte eine ältere Frau vor einem erheblichen Vermögensschaden. Aufgeschreckt durch einen Anruf war sie im Begriff, ihre gesamten Ersparnisse an Fremde auszuhändigen.

Der Zivilcouragepreis wurde zum neunten Mal verliehen und die Ausgezeichneten seien motivierende Beispiele für ihre Mitmenschen und ihr Handeln ist zur Nachahmung empfohlen, stellten sowohl Brötel als auch Becker bei der Preisverleihung anerkennend fest. Er wird auch künftig fester Bestandteil der Projekte des Vereins bleiben.