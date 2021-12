Sennfeld. (ahn) ",Glanz‘ steht für ,tolles Design‘ und ,Box‘ für ,Funktionalität‘. Beides biete ich aus einer Hand an", erklärt Andreas Nebel den Namen seiner Webagentur "Glanzbox" in Sennfeld, wo er seit einem halben Jahr mit seiner Partnerin wohnt. Und die Erklärung ist gar nicht mal so unnötig, da "mich einige auch schon für eine Waschanlage gehalten haben", wie der 40-Jährige mit einem Lachen berichtet. Doch Nebel ist nicht wirklich ein Experte fürs Autowaschen – zumindest verdient er damit nicht sein Brot. Vielmehr ist er gelernter Software-Entwickler und programmiert und designet Internetseiten und Apps. Vor knapp zehn Jahren hat er sich mit "Glanzbox" selbstständig gemacht. Dass dies der richtige Weg war, davon ist nicht nur der Wahl-Sennfelder überzeugt, sondern auch die Jury des renommierten German Web Awards. Mit diesem Preis wurde Nebel nämlich nun ausgezeichnet. Er darf sich somit zu den 50 besten Agenturen im deutschsprachigen Raum zählen.

"Mit acht Jahren habe ich meinen ersten Computer bekommen. Damit war die Leidenschaft bei mir geweckt", erzählt Nebel. Früher, in der grauen Urzeit des PC, musste man sich noch mit vorsintflutlichen Antiquitäten wie Disketten – Speicherkapazität: unter einem Megabyte – herumschlagen. Außerdem war man weit entfernt von einer durchdesignten Arbeitsoberfläche, wie man sie heutzutage kennt. "Mit neun Jahren habe ich quasi schon programmiert", erinnert sich der Software-Entwickler zurück. Daraus seien "sowohl Leidenschaft als auch Passion" entstanden.

2012 sei dann ein Freund mit der Idee zu ihm gekommen, eine Online-Handelsplattform für Solarmodule zu entwickeln. Diese Idee war die Geburtsstunde für "Glanzbox". "Ich fand das Konzept gut und habe mit der Entwicklung begonnen", so Nebel. ",Glanzbox‘ ist also aus einem Projekt heraus entstanden."

Doch wenn es nach den Jugendträumen des 40-Jährigen gegangen wäre, hätte es die Webagentur gar nicht gegeben. Denn eigentlich wollte Andreas Nebel, nein, nicht Autowäscher, sondern Hubschrauberpilot werden. "Schlecht, dass ich unkoordiniert bin und dazu auch noch Höhenangst habe", erklärt er, warum es dazu nicht gekommen ist.

Wie unschwer zu erkennen ist, hat er seinen Humor auch in Zeiten von Corona nicht verloren. Schließlich musste er wirtschaftlich so gut wie keine Einbußen hinnehmen. "Allerdings fehlt mir der persönliche Bezug zu meinen rund 50 Kunden." Unter diesen befinden sich einige namhafte – auch internationale. Aus der hiesigen Gegend zählen unter anderem Josera und Inast zu Nebels Kunden. Der persönliche Austausch sei auch bei der Akquise wichtig. "Oft ist es so, dass man sich trifft, um Probleme zu lösen. So entstehen die meisten Partnerschaften", so Nebel.

Doch nicht nur der Austausch mit dem Kunden fehlt ihm, sondern auch der mit Kollegen. Dies ist aber nicht so sehr Corona geschuldet als vielmehr der Selbstständigkeit. Denn als Ein-Mann-Unternehmen erlebe er in seinem Homeoffice in Sennfeld weniger Austausch, als wenn er Mitarbeiter in einer größeren Firma wäre. Besonders vor dem Hintergrund des schnellen technischen Fortschritts "muss man allerdings immer am Ball bleiben", erklärt Andreas Nebel.

Dennoch habe er den Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut. "Ich bin mein eigener Chef und kann die Dinge so gestalten, wie ich will." Und das ist wichtig für seine Arbeit. Denn schließlich bietet der Software-Entwickler individuelle und passgenaue Lösungen an. "Ich mache vieles anders. Mein Fokus liegt auf Qualität. Ich benutze so gut wie keine vorgefertigten Baukästen oder vorhandene Themes, also Layouts", erklärt Nebel. "Jedes Produkt ist ein einmaliges Erlebnis."

Zu diesem Erlebnis gehört auch, darauf zu achten, dass gerade Apps auf den verschiedenen Plattformen und Handytypen laufen. Dazu hat Andreas Nebel in seinem Büro eine eigene Teststation mit 20 Testgeräten. Und auf all diesen muss die App laufen. "Das ist nicht immer leicht."

Damit nicht die ganze Arbeit an ihm hängen bleibt, hat er für manche Bereiche Kollaborateure. "Ich netzwerke sehr viel und outsource auch manche Dinge wie etwa die Musikproduktion oder das Marketing. Das können andere besser und effizienter", meint Nebel.

Dennoch weiß er auch um seine eigenen Stärken. "Was mich von anderen abhebt, ist, dass ich die Entwicklung und das Design aus einer Hand anbiete. Somit kann ich besser auf Sonderwünsche eingehen. Wo andere mit ihrem Latein am Ende sind, kann ich Lösungen anbieten."

Dies ist auch den Juroren der German Web Awards aufgefallen. Diese prämieren jährlich Deutschlands beste Web- und Online-Agenturen. Laut eigenen Angaben sind die German Web Awards mit mehr als 2000 eingereichten Bewerbungen für die Awards 2021 die wichtigste Auszeichnung für Web- und Online-Agenturen für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

In einer Pressemitteilung würdigen sie Nebels "Glanzbox": "Eine große Auszeichnung wandert in die Region: Die Adelsheimer Webagentur ,Glanzbox‘ wurde mit dem German Web Awards 2021 ausgezeichnet und darf sich zu den 50 besten Agenturen im deutschsprachigen Raum zählen. Die überdurchschnittliche Bewertung von ,Glanzbox‘ mit 8,15 Punkten zeigt deutlich, dass sich der Neckar-Odenwald-Kreis im Vergleich keinesfalls verstecken muss und auch hier einige Talente zu finden sind."

"Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin hier ein kleines Unternehmen, das war schon eine Überraschung", freut sich Andreas Nebel. Nachdem er bei Facebook eine Anzeige zu den Awards gesehen habe, habe er sich angemeldet. "Kriterien waren neben den Produkten auch, wie man mit den Kunden umgeht", erklärt der Preisträger. Die Juroren hätten sich dann die eingereichten Projekte angeschaut, diese technisch bewertet und Rezensionen dazu gelesen. Und "Glanzbox" hat dabei offensichtlich auf ganzer Linie überzeugt ...