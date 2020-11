Sennfeld. (zij) Mehr Platz für die Betreuung von ein- bis dreijährigen Kindern bietet künftig ein neuer Raum im Sennfelder Kindergarten, der noch in diesem Jahr entstehen und bezugsfertig sein soll. Die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 zeigt einen deutlichen Mehrbedarf an Kindergartenplätzen. Neben größeren Jahrgängen hat sich in den letzten Jahren eine erhöhte Nachfrage nach etwa Ganztagesplätzen, verlängerten Öffnungszeiten und einer Betreuung ab zwölf Monaten ergeben. Insgesamt ist aufgrund der aktuellen Zahlen in der Gesamtstadt von einem zusätzlichen Bedarf von drei bis vier Kindergarten- bzw. Kleinkindgruppen auszugehen.

Die Kirchengemeinden und die Verwaltung suchten gemeinsam nach verschiedenen Möglichkeiten, um zusätzliche Kindergarten- und Betreuungsplätze zu schaffen. Dabei kamen sie zu folgendem Beschluss: Am evangelischen Kindergarten in Sennfeld könnten eine und am evangelischen Kindergarten in Adelsheim zwei Gruppen angebaut werden. Die Kirchengemeinden erklärten sich bereit, die Betriebsführung zu übernehmen, sofern diese im direkten räumlichen Zusammenhang mit dem bestehenden Kindergarten möglich ist.

So soll der Bau einmal aussehen. Repro: Jörg Zimmermann​

Der Gemeinderat beschloss, dass die Stadt Adelsheim die Grundstücke mit den Gebäuden von den evangelischen Kirchengemeinden Sennfeld und Adelsheim erwirbt und die zu erstellenden Neubauten selbst vornimmt. Mit den Kirchengemeinden wurden langfristige Verträge geschlossen, durch die die Betriebsführung bei den evangelischen Kirchengemeinden liegt. Am 20. Oktober wurden die Verträge bei einem Notar unterzeichnet, und die kompletten Liegenschaften, die Gebäude sowie der Grund und Boden gingen von den Kirchengemeinden an die Stadt Adelsheim über.

Weil der Bedarf an Kindergartenplätzen ein akutes Problem ist, musste eine schnelle Lösung gefunden werden. So entschloss man sich, zunächst im Kindergarten Sennfeld einen Holzmodulbau zu fertigen, der bereits zum Jahresende bezugsfertig sein soll.

Bereits Anfang September wurde in Sennfeld eine neue Kleinkindgruppe im Hauptgebäude eröffnet. Diese Kleinkindgruppe, die bis zu zehn Kindern umfasst, soll bereits im Januar 2021 in das neue Gebäude in Holzmodulbauweise umziehen. Anschließend wird eine vierte Kindergartengruppe, die im hinteren Raum des bestehenden Kindergartens untergebracht ist, als Interimsgruppe fortgeführt.

Für den Betrieb der weiteren Kindergartengruppe wurden zum 1. September zwei weitere Erzieherinnen angestellt. Tatjana Felch wird ab 1. Januar 2021 die Leitung des Sennfelder Kindergartens übernehmen, wenn die derzeitige Leiterin Isolde Socher in Ruhestand geht.

Sobald in Adelsheim die Räumlichkeiten für zwei weitere Gruppen geschaffen sind, wird die Interimsgruppe in Sennfeld nicht mehr benötigt. In Adelsheim verzögert sich jedoch der Beginn der Bauarbeiten, da man von einem neu aufgelegten Förderprogramm des Bundes profitieren und entsprechende Zuschüsse in Anspruch nehmen möchte.

Am Kindergarten in Sennfeld wird allerdings schon fleißig gearbeitet: Derzeit wird die Bodenplatte für die Aufstellung des neuen Gebäudes in Holzmodulbauweise vorbereitet. Schon in den nächsten Tagen soll mit dem Aufbau der neuen Räumlichkeiten begonnen werden, die dann einen Gruppenraum mit 36 Quadratmetern und einen Schlafraum mit 18 Quadratmetern beinhalten. Hinzu kommen ein Personalraum, ein Sanitärbereich, eine Dusche, ein Wickelbereich und eine behindertengerechte Toilette. Die Geschossfläche beläuft sich auf 120 Quadratmeter und besteht aus zwei Modulen mit einer Länge von etwa 15 Metern.

Die Arbeiten an der Straße am Kindergarten bedeuten eine große Herausforderung. Foto: Jörg Zimmermann.



Wenn die Firma Heizmann (Osterburken) die Erdarbeiten abgeschlossen und die Bodenplatte gelegt hat, wird die Firma Komminvest (Langenburg) das neue Gebäude in Holzmodulbauweise aufstellen. Zwischenzeitlich wurde die schon in die Jahre gekommene Heizung im Hauptgebäude durch eine moderne und energieeffiziente Pelletheizung ersetzt und die Versorgungsleitungen für das neue Gebäude verlegt.

Für Eltern, Kinder und Erzieherinnen sowie für das Reinigungspersonal stellten die Bauarbeiten bis jetzt eine große Herausforderung dar, da es durch die Erdarbeiten auch zu Behinderungen im Betriebsablauf kam. Deswegen wird die Freude groß sein, wenn die Straße wieder neu geteert und der Zugang zur Einrichtung ungehindert möglich ist.

Pfarrer Dr. Markus Roser dankte im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung besonders der Stadt Adelsheim und Bürgermeister Wolfram Bernhardt für die gute Zusammenarbeit und die Kooperation. "Wir arbeiten vertrauensvoll Hand in Hand als Partner zusammen und blicken gemeinsam in die Zukunft. Die Stadt Adelsheim hält durch den Erweiterungsbau des Kindergartens Arche Noah am Standort Sennfeld fest und investiert so in die Zukunft unserer Kinder", so Pfarrer Roser.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt äußerte ebenfalls seine Freude über die Maßnahmen: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und der Firma Komminvest diesen Neubau so zeitnah realisieren können. Aber eines ist bereits heute sicher: Dieser Neubau wird nicht ausreichen, den Bedarf an Kinderbetreuungsangeboten in der Gesamtstadt zu decken. Deshalb sind wir bereits jetzt gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde an der Planung der Erweiterung des evangelischen Kindergartens in Adelsheim und sind zuversichtlich, diese im nächsten Jahr auf den Weg zu bringen."

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird dann auch der Zaun wieder aufgebaut. Außerdem wird ein neuer Pflasterweg das alte und das neue Gebäude verbinden. Zwischen den Gebäuden wird bis zum Frühjahr die Außenanlage mit Spielgeräten neugestaltet. Die Kosten der Bau- und Modernisierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 400.000 Euro.