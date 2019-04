Das Selbsthilfenetzwerk des Landkreises präsentiert am 27. April 21 Gruppen in der Buchener Stadthalle.

Buchen. (RNZ) Am Samstag, 27. April, laden das Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald und die darin organisierten Gruppen zu einem großen Selbsthilfe-Informationstag ein. Es ist bereits die fünfte Jahresveranstaltung und große Gemeinschaftspräsentation dieses Netzwerks und seiner Mitgliedsgruppen. Schon die Kontinuität und die Mitgliederstärke dieses Netzwerks zeugen von der gewachsenen Kraft und Akzeptanz der Selbsthilfe in Deutschland und in der Neckar-Odenwald-Region.

Wenn am 27. April in der Stadthalle Buchen von 10 bis 16 Uhr mehr als 20 Selbsthilfegruppen aus der Region über ihre Ziele und Aktivitäten informieren, muss man nicht mit einer größeren Versammlung vom Schicksal gebeutelter und gebeugter Menschen rechnen, sondern kann davon ausgehen, lebensfrohen und wiedererstarkten Mitbürgern zu begegnen.

Jahr um Jahr gelingt es den Selbsthilfegruppen besser, ein positives Image aufzubauen und die Wertschätzung von Mitgliedern und Außenstehenden zu stärken. Damit verbunden wuchs die Zahl der Selbsthilfegruppen in Deutschland auf inzwischen 70.000 bis 100.000 Gruppen, in denen sich ca. drei Millionen Menschen engagieren. Dabei reichen die Themen, unter denen man sich in den Gruppen zusammenfindet und gegenseitig hilft, von A wie Alkohol bis Z wie Zöliakie, einer chronischen Systemerkrankung und lebenslangen Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Getreidearten.

Nicht nur die Themen, zu denen man sich unter Betroffenen zusammenfindet, sind breit gefächert. Durch gewachsene Erfahrungen, Umsichtigkeit und vielseitige Kooperationen gelingt es vielen Selbsthilfegruppen inzwischen auch, den Nutzen für Mitglieder weiter zu mehren. Im Alphabet reicht dies dann ebenfalls oft von A wie Angstbewältigung bis Z wie Zutrauen in die eigene Kraft.

Nach Worten von Sigrun Ruck, die den im Jahr 2011 begonnenen Auf- und Ausbau des Selbsthilfenetzwerks Neckar-Odenwald federführend organisierte, fanden alle bisher von dem Netzwerk durchgeführten Selbsthilfetage großes Interesse und wirkten positiv nach außen wie nach innen. Die Außenwirkung beschreibt Ruck als Abbau von Hemmschwellen. "Von Krankheiten betroffene Menschen aus der Region können sich bei den Veranstaltungen an den für sie interessanten Ständen in zwangloser und offener Atmosphäre informieren, welche Erfahrungen ihre Leidensgenossen in den Selbsthilfegruppen machen. Diese zwanglose Form der Erstinformation steht natürlich auch für alle Angehörigen von Betroffenen und für alle anderen Interessierten offen," betont Ruck.

Die positive Wirkung dieser Gruppenpräsentationen nach außen und innen findet sich auch im treffenden Motto des Selbsthilfetages wieder. Es lautet: "Selbsthilfe macht stark - Dich, mich, uns alle".

Beim Selbsthilfetag stellen sich 21 der inzwischen mehr als 50 Selbsthilfegruppen des Selbsthilfenetzwerks Neckar-Odenwald vor. Darunter finden sich Themen wie Sucht, Blinden- und Sehbehinderte, verschiedene Krebskrankheiten, Rheuma, Parkinson und auch verwaiste Eltern, die mit dem frühen Tod ihrer Kinder konfrontiert wurden.

Info: Selbsthilfetag Neckar-Odenwald, 27. April, 10 bis 16 Uhr, Stadthalle Buchen, der Eintritt ist frei, www.selbsthilfe-nok.de.