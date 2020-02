Hardheim/Höpfingen. (pef) Dass ein Interessent für die Nachfolge von Pfarrer Andreas Rapp, der im Januar in den Ruhestand verabschiedet worden war, bereitsteht, ist bekannt. Nun ist auch sicher, wer die Nachfolge antreten wird: Wie am Sonntag bekannt wurde, übernimmt Vikar Christian Wolff (32) ab 1. September 2020 die Leitung der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen.

Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 6700 Katholiken in den Pfarrgemeinden St. Alban Hardheim, St. Sebastian und Vitus Bretzingen, St. Wendelin Erfeld, St. Burkhard Gerichtstetten, St. Andreas Schweinberg, St. Ägidius Höpfingen und St. Justinus Waldstetten verantwortlich sein.

Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung gestern auch in den jeweiligen Gottesdiensten innerhalb der Seelsorgeeinheit bekannt gegeben.

Christian Wolff wurde am 4. Juli 1987 in Darmstadt geboren und am 10. Mai 2015 zum Priester geweiht. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Eberbach. Dort machte er 2006 am Hohenstaufen-Gymnasium sein Abitur.

Danach zog es in nach England, wo er ein freiwilliges soziales Jahr in Manchester absolvierte. Anschließend begann er mit seinem Theologiestudium am Priesterseminar in Freiburg.

Nach Vikarsjahren in der Seelsorgeeinheit Rheinfelden im Dekanat Wiesental ist Wolff seit September 2018 Vikar in der Seelsorgeeinheit Konstanz Altstadt im Dekanat Konstanz.

Sein Vorgänger, Pfarrer Andreas Rapp, trat im Jahr 2013 sein Amt in Hardheim an. Seine Zeit, in der er dort wirkte, bezeichnete er als "eine erfüllende Zeit". Nach insgesamt 38 Jahre als Priester ging Rapp Anfang des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand. Seitdem ist die Stelle vakant, die nun im Spätsommer Christian Wolff ausfüllen wird.