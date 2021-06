Seckach. (jasch) Maria Antunes, die Inhaberin der Pizzeria "Da Maria", ist gebürtige Portugiesin und seit 1989 in Deutschland. Doch Fußball, das ist für Maria etwas, das sie stets begleitet hat und wohl immer begleiten wird. Sie ist nicht nur ein vorbildlicher Fan, sondern hat selbst früher als junge Frau Fußball gespielt. Damals noch auf dem Bolzplatz in ihrem portugiesischen Heimatdorf, später in Seckach mit anderen Frauen. Ernsthaft gespielt habe sie nie. Das Kicken war für sie stets Gaudi, ein Ort zum Spaß haben und "einfach so zum Trainieren", wie sie sagt.

Da blieb es nicht aus, dass sie in ihren Gaststätten stets einen Fernseher für ihre Gäste bereithielt, wann immer Fußballspiele anstanden – sozusagen als Bestandteil ihres gastronomischen Konzepts. "Deutschland mag ich gerne. Ich habe für die Leute auch ,Sky’. Sie können die Bundesliga ansehen, Fußball gucken. Sie können alle hierher. Das war schon immer so."

Keine Frage, dass Antunes am heutigen Samstag das EM-Spiel Deutschland gegen Portugal in ihrer Pizzeria im Sportheim in Seckach überträgt. "Ich freue mich schon auf die Leute", sagt die Wirtin, nachdem sie monatelang keinen Torjubel von Gästen um sich hatte. Seit drei Jahren ist Antunes Pächterin der Sportheimgaststätte. Zuvor war sie 19 Jahre lang Inhaberin der "Rose". Die Corona-Pandemie machte ihr den Wechsel nicht leichter. Für die Seckacher findet sie nur lobende Worte: "Die Leute sind super. Sie waren da für mich und ich war immer da für die Gäste. Aber jammern brauchen wir über diese Corona-Zeit nicht."

Antunes kann nach vorne blicken. Das zweite Gruppenspiel am Samstag steht für sie ganz im Zeichen der Vorfreude. Ihr Tipp für das Spiel? "Sagen wir so: Normalerweise ist Deutschland eine gute Turniermannschaft. Portugal ist individueller. Bei den Portugiesen will jeder der Beste sein." Sie könne es sich nicht leisten, jemanden zu verärgern, meint Antunes mit einem Grinsen. Also? "Ich hoffe, Portugal schenkt Deutschland einen Punkt." Unentschieden, 1:1 oder 2:2, soll es nach Willen von Maria Antunes ausgehen. "Bis jetzt hat fast immer Deutschland gewonnen", gibt sie zu bedenken. Angesichts des schweren Starts der deutschen Mannschaft in das EM-Turnier gewährt sie Mats Hummels aber Gnade: "Er war immer gut. Er hat mir leid getan. Aber so ein schönes Tor hat er gemacht. Nur in die falsche Richtung."

Zu ihrer Familie nach Portugal habe sie sporadischen Kontakt. "Ich besuche meine Familie einmal im Jahr und mache dort Urlaub." Auch dort begleitet sie der Fußball. Vor allem wenn sie ihre Geburtsstadt Tondela besucht, dessen Verein, CD Tondela, mittlerweile in der portugiesischen ersten Liga spielt. "Das ist mein Herz. Die Mannschaft schaue ich mir gerne an. Das ist eine kleine Stadt, die jetzt in der Primeira Liga spielt, das ist toll!"

Auch einen deutschen Lieblingsverein hat sie gefunden. "Ich bin Leverkusen-Fan", bekennt Antunes und gerät etwas ins Schwärmen, wenn sie daran denkt "dass damals noch Ballack und Schneider gespielt haben. Das waren gute Spiele. Manchmal hatten wir deswegen Stress mit dem einen oder anderen, aber es war gut", winkt sie ab.

Gewisse Auseinandersetzungen und Leidenschaften für den Fußball sind auch den portugiesischen Landsmännern nicht fremd. "Da gab es untereinander im Dorf auch mal Prügeleien. Das ist das Blut von uns. Fußball ist für uns alles. Aber ich bin so lange schon in Deutschland seit 1989. Ich gucke die deutsche Mannschaft gerne an." Seitdem sammelten sich bei Maria Antunes einige Anekdoten an. Besonders gern erinnert sie sich zurück, als Griechenland im Endspiel gegen Portugal 2004 überraschend Europameister wurde. Damals hätten sie und der Wirt eines griechischen Lokals den Gästen Freibier versprochen, wenn die eigene Mannschaft gewinnt.

Doch auf Maria Antunes trifft zu: ob Portugal oder Deutschland – Hauptsache Fußball. "Die Lothar-Matthäus-Zeit oder auch Effenberg oder Rudi Völler. Ohje! Ich habe immer Fußball angeschaut. Als Effenberg in einem WM-Spiel den Stinkefinger gezeigt hat, wann war das? Ich glaube 1994, das habe ich auch gesehen. Das war eine schöne Zeit. Ich habe immer Fußball geguckt und ich gucke ihn noch heute. Fußball ist für mich ein Teil meines Lebens." Fans wie Antunes können Portugal und Deutschland heute Abend jedenfalls gebrauchen ...