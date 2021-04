Seckach. (lm) Am 30. Juni geht eine Ära in Seckach zu Ende. Nach 30 Jahren schließt dann nämlich der Allgemeinarzt Dr. Helmut Bender aus Gesundheits- und Altersgründen seine Praxis, die die erste Anlaufstelle für viele Patienten aus Seckach, Bödigheim und Schlierstadt ist bzw. dann war. Wie es mit der Hausarztpraxis weitergeht, steht noch in den Sternen. Trotz der engagierten Suche des Hausarztes und seiner Frau und Mitarbeiterin Alexandra Bender hat sich bis jetzt noch kein Nachfolger gefunden.

"Nachdem ich im letzten Jahr erstmals selbst ernsthaft erkrankt war und noch immer gesundheitlich angeschlagen bin, kann ich die weitere Führung der Praxis in dieser Form einfach nicht mehr gewährleisten", so Dr. Bender. Er ist seit 1987 als Allgemeinmediziner in Seckach tätig, seit 1991 führt er zusammen mit Ehefrau Alexandra die Praxis in der Hinteren Gasse 23 und wird dabei außerdem seit 24 Jahren von der inzwischen unverzichtbaren "guten Seele" Heidrun Schmitt unterstützt. Nach Aussage der Benders ist diese nicht nur "Mädchen für alles", sondern auch unschlagbar in Medikamenten-Fachkenntnis.

Einig ist sich das Ehepaar Bender außerdem, wie eine Hausarztpraxis zu führen sei: Selbstverständlich ist eine breit gefächerte medizinische Fachkompetenz. Doch darüber hinaus ist das persönliche und ausführliche und vor allem verständliche Gespräch mit den Patienten unerlässlich. Das ist zwar oft sehr zeitaufwendig, genügt dafür aber oft schon als Medizin und ist auf jeden Fall hilfreich für die Diagnostik.

Dr. Bender bedauert sehr, dass sich bis jetzt noch kein Interessent für die Praxisnachfolge gefunden hat. Aber in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Seckach, insbesondere mit Bürgermeister Thomas Ludwig, kam die Idee auf, zusammen mit einem Investor im Seckacher Bahnhofsgebäude großzügige und barrierefreie Praxisräume zu gestalten, die durchaus als Anreiz für junge Allgemeinmediziner zu sehen seien. Der Investor ist bereits gefunden, erste Pläne wurden dem Gemeinderat schon vorgestellt (wir berichteten).

Bis diese Maßnahme jedoch realisiert wäre, würde Dr. Bender einem interessierten Nachfolger bzw. einer interessierten Nachfolgerin nicht nur seine Unterstützung, sondern übergangsweise auch seine Praxisräumlichkeiten zur Verfügung stellen, wie er betont.

Dass keiner der drei Bender-Söhne in die Fußstapfen des Vaters tritt, wundert den einen oder anderen vielleicht, doch Alexandra und Dr. Helmut Bender sind stolz, dass sich alle drei als Fachärzte in großen Kliniken in München, Tübingen und Hamburg beweisen.

Als Hausarzt wird Dr. Bender ab 1. Juli zwar nicht mehr zur Verfügung stehen, doch in die Herzsport-Gruppe, die er seit 33 Jahren in Waldhausen betreut und die bald auch in Seckach startet, wird er sich in ebenso bewährter Weise weiterhin einbringen wie in die Atemschutz-Untersuchung der Feuerwehr.

Das Ehepaar Bender ist in Seckach absolut heimisch geworden, und beide freuen sich auch auf den sogenannten "Unruhestand", denn als begeisterte Naturliebhaber werden sie dann ihre Wahlheimat endlich ausführlich mit dem Fahrrad erkunden können.

Bis dahin werden sie allerdings mit telefonischen Anfragen zum Procedere der Covid-19-Impfungen bestürmt. Obwohl Dr. Bender bedauert, dass er und seine Kollegen impftechnisch so ausgebremst sind, weil jeder Praxis pro Woche nur etwa 20 Impfdosen zur Verfügung stehen, hat er – ebenso wie sein Kollege Dr. Joachim Rösch – die dringende Bitte an die Patienten: "Rufen Sie uns nicht wegen Impfterminen an, denn unsere Leitungen sind teilweise schon so überlastet, dass wir in Notfällen nicht erreichbar sind. Bitte lassen Sie uns eine kurze schriftliche Notiz zukommen – mit Name und Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer und gegebenenfalls auch einer Bescheinigung, dass Sie als Arbeitnehmer oder enge Bezugsperson von Schwangeren, chronisch Kranken oder Pflegebedürftigen selbst zur Risikogruppe zwei oder drei gehören."

Für potenzielle Nachfolger sind die Telefonleitungen allerdings immer frei.