Der Mobilfunkanbieter O2 baut sein 5G-Netz in Deutschland massiv aus. Nun wurde auch in Seckach ein Standort in Betrieb genommen. Foto: Telefónica Deutschland

Seckach. (RNZ) Mit 5G profitieren O2- Kunden in Seckach ab jetzt von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Dies hat das Unternehmen Telefónica Deutschland in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Gleichzeitig ermögliche 5G neue Anwendungsmöglichkeiten: Neben Social-Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming entfalteten besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Virtual Reality erst über 5G ihr volles Potenzial. Als Ersatz für einen Festnetzanschluss können Kunden in Home-office-Zeiten über 5G selbst große Dateien in Sekundenschnelle herunterladen. Zudem sei 5G die Grundlage für industrielle Netze sowie für künftige Anwendungen wie das autonome Fahren.

"5G ist der Turbo der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. Wir schaffen mit unserem leistungsstarken 5G-Netz von O2 die entscheidende Grundlage für eine noch bessere Vernetzung und neue digitale Anwendungen. Wir haben unseren 5G-Ausbauturbo gezündet und investieren so viel in unser Netz wie nie zuvor", sagt Markus Haas, CEO von O2/Telefónica Deutschland.

Durch den neu in Betrieb genommenen 5G-Standort in Seckach können O2- Kunden ab sofort die Vorteile von 5G vor Ort nutzen. Dafür benötigen sie ein 5G-fähiges Smartphone und einen entsprechenden Mobilfunktarif. Aktuell versorgt O2 30 Prozent der deutschen Bevölkerung mit seinem neuen 5G-Netz. Damit gehören Kunden in Seckach zum ersten Drittel, das in den Genuss des mobilen Highspeed-Internets kommt.

Im Rahmen seiner Netzausbau-Offensive treibt O2 die Erweiterung seines 5G-Netzes zügig voran. In den kommenden Monaten wird sich damit die 5G-Versorgung in der Region immer weiter verbessern. Bis Ende 2022 will der Anbieter die Hälfte und bis Ende 2025 die gesamte Bevölkerung mit 5G versorgen. Dafür investiert O2 aktuell jährlich über eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz.

Parallel zum 5G-Ausbau treibt O2 auch die Erweiterung seines bereits sehr gut ausgebauten 4G (LTE)-Netzes weiter voran, da ein Großteil der deutschen Mobilfunkkunden im Alltag weiterhin auf diesen Standard angewiesen ist. O2 versorgt über 99 Prozent der Bevölkerung mit 4G. Jetzt schließt der Anbieter die letzten 4G-Abdeckungslücken und rüstet bestehende 4G-Standorte an besonders belebten Orten weiter auf.

Interessierte Neukunden können das neu ausgebaute O2-Mobilfunknetz vor Ort inklusive 5G jetzt für 30 Tage unverbindlich testen. Mit der online erhältlichen Gratis-SIM-Karte entstehen innerhalb Deutschlands fürs Telefonieren ins Festnetz sowie auf Mobilfunknummern keine Kosten. Auch das mobile Surfen ist gratis – und das sogar mit Highspeed-Tempo von bis zu 500 Mbit/s sowie unbegrenztem Datenvolumen.