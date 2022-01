Seckach. (joc) Armand Warin ist ein Weltenbummler in Sachen Kunst. Vor 77 Jahren wurde der Maler in Lyon geboren. Nach Stationen in Frankreich, Belgien und Schweden zog es ihn für einige Jahre nach Sinsheim. Vor rund 15 Jahren hat er in Seckach eine neue Heimat gefunden. Warin hatte zahlreiche Ausstellungen, seine Gemälde hängen an exponierten Orten. In Seckach unterhält er mitten im Ortskern das Atelier "Renaissance". Die RNZ sprach mit ihm über seine Wahlheimat Seckach, seine Gemälde und die besonderen Herausforderungen in Zeiten von Corona.

Herr Warin, heute ist der deutsch-französische Tag. Wie gefällt es dem gebürtigen Franzosen in Seckach?

Ich mag Seckach sehr gerne! Die Menschen hier sind sehr nett.

Dem Maler über die Schulter geschaut. Foto: Joachim Casel

Dabei sagt man doch, dass die französische Mentalität im Vergleich zu der deutschen doch recht unterschiedlich ist ...

Ja, das ist auch so. Der Franzose hat seine Meinung, davon ist er nur schwer abzubringen. Er ist auch sehr kritikfreudig, er ist undiszipliniert und neugierig. Der Deutsche dagegen ist eher schüchtern, sensibel, allgemein sehr hilfsbereit und vor allem sehr diszipliniert.

Können Sie ein Beispiel für dieses Spannungsfeld nennen?

Ja (lacht). Ich hatte vor Jahren eine geschäftliche Verabredung, die für 15 Uhr angesetzt war. Ein Franzose wäre hier um 16 Uhr gekommen, der Deutsche dagegen schon um 14.50 Uhr. Ich bin um 15.30 Uhr da gewesen, und der Kunde war sauer. Heute wäre ich pünktlich. Deutschland hat mich Disziplin gelehrt. Meine französischen Freunde sagen schon: "Armand, du bis ein Deutscher!"

Von der Millionen-Metropole Lyon ins beschauliche Seckach. Das ist schon eine gewaltige Veränderung ...

Normalerweise liebe ich große Städte, aber Seckach ist gut, es gefällt mir hier.

Vor Ihrer Zeit in Seckach sind Sie aber erst noch durch die Welt gereist ...

Meine Jugend war ein Abenteurerleben. Ich war u. a. in Belgien, Schweden und Dänemark.

Und irgendwann kamen Sie dann nach Deutschland.

Das war Mitte der 80er Jahre. Da habe ich in Sinsheim gelebt. Ich war dort Café-Maler. Jeden Morgen bin ich ins Café gegangen und habe den ganzen Tag gemalt. Den Gästen hat es gefallen. Manche haben ein Bild gekauft, andere haben mir Essen und Getränke bezahlt. Die Leute hatten Sympathie. Es war eine sehr schöne Zeit.

Kommen wir zum Maler Armand Warin: Sie haben in früher Jugend angefangen zu malen und sind heute aktiver denn je. Auf welche Bilder aus Ihrem reichen Künstlerleben sind Sie besonders stolz?

Bilder von mir hängen in Japan, USA, Kanada und Skandinavien. Auf diese breite Streuung bin ich schon ein bisschen stolz. Auch in der Vorstandsetage des großen Konzerns ABB findet man Gemälde von mir. Für die Zentrale der Commerzbank habe ich einen zwei Meter großen Bären entworfen. Auch im Würth-Museum bin ich vertreten. – Und es waren auch einige besondere Begegnungen dabei: So hat mich der damalige Außenminister Guido Westerwelle nach Berlin eingeladen, weil ihm meine Porträts so gut gefallen haben. Und für den französischen Botschafter in Deutschland habe ich Bilder und Skulpturen gemacht.

Was inspiriert Sie zu Ihren Bildern?

Beim Lesen oder beim Filmeschauen präge ich mir die Gesichter von Menschen ein. Und dann denke ich, die oder den muss ich malen. Dabei steht bei mir eindeutig der Ausdruck im Fokus. Der Mensch muss als lebendiges Individuum erlebbar werden und Emotionen beim Betrachter wecken.

Wie kommt dann das Bild, das Sie im Kopf haben, auf die Leinwand?

Meistens habe ich ein Foto. Nach diesem Vorbild male ich dann das Gesicht.

Wie lange benötigen Sie für ein Bild?

Das ist unterschiedlich. Minimum sind drei Stunden, für ein größeres Bild brauche ich dann schon einen Tag. Ich überlege nicht, ich male instinktiv. Im Anschluss kommen dann noch die Korrekturen dazu. Mal mehr, mal weniger.

Zu welcher Tageszeit malen Sie am liebsten?

Das ist egal. Wenn ich motiviert bin, male ich. Und das ist recht oft, malen ist für mich wie atmen.

Haben Ihre Gemälde Titel?

Nein, das ist nicht wichtig und schränkt den Betrachter auch zu sehr ein. Viel wichtiger ist der Ausdruck des oder der Gemalten. Man muss spüren, ob diese Person traurig oder voller Freude ist.

Ausdrucksstarke Porträts sind die große Leidenschaft des Malers Armand Warin. Foto: Joachim Casel

Malen Sie eher gegenständlich oder eher abstrakt?

Beides, aber in letzter Zeit male ich hauptsächlich Porträts. Das mögen die Leute lieber.

Und Landschaften ...

Nein, Landschaften überhaupt nicht. Sie geben kein Gefühl. Ein Mensch lacht, weint, ist traurig oder freundlich. Man sieht seinen Charakter, das inspiriert mich.

Ihr bevorzugtes Material?

Meistens male ich mit Öl, ab und an auch mit Lackfarben. Bei Öl sind aber mehr Nuancen möglich.

Wie wichtig ist die Farbauswahl für die Komposition des Bildes?

Ich nehme sehr wenig Farben. Ein Bild muss nicht bunt sein. Es muss stimmig sein. Die Farben sind dafür da, dass der Kontrast stimmt, und der Betrachter sich angesprochen fühlt.

Sie malen nicht nur, sie fertigen auch Skulpturen.

Aber ja, das mache ich auch sehr gerne. Ich habe gerade einige Schachspiele aus Holz gemacht, die ich verkaufen werde. Alles Unikate, wie meine Gemälde natürlich auch.

Geben Sie Ihre Auffassung von Kunst auch weiter? Etwa in Malworkshops oder unterrichten Sie auch Kunstinteressierte?

Gerade mit jungen Menschen machte ich das immer wieder. Ich habe schon in Gymnasien und in anderen Schulen Kunstunterricht gegeben. In Buchen habe ich mit Behinderten gearbeitet, das hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich auch gerne wieder machen – natürlich alles gratis!

Kommen wir zum Virus, der uns derzeit alle belastet. Sind Künstler besonders von den Corona-Einschränkungen betroffen?

Die Aufgabe und die Passion eines Malers ist es, zu zeigen, was er macht. Genauso ist es mit einem Buch oder einem Theaterstück. Liest das keiner oder schaut es keiner an, hat es keine Funktion. So ist es auch mit den Bildern.

Malen in Zeiten von Corona ist schwierig. Inwieweit hat sich Ihr Leben durch das Virus verändert?

Es ist eine Katastrophe! Ich lebe für und von der Kunst, aber beides ist zurzeit kaum möglich. Es gibt keinen Kontakt mit irgendjemanden. Niemand kommt in mein Atelier. Mir fehlt der Austausch sehr. Ich wäre froh, wenn vorbeilaufende Passanten einfach mal reinkommen und sich mit mir unterhalten würden. Am liebsten natürlich über Kunst.

Ausstellungen mit ihren Bildern sind da wohl erst recht nicht möglich ...

Ich würde schon gerne, aber Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind derzeit ein Problem. Wenn es wieder geht, wäre eine Ausstellung mit meinen Bildern in Firmen- oder Geschäftsräumen eine tolle Sache.

Manchmal malt Armand Warin auch abstrakt. Foto: Joachim Casel

Wie stecken Sie das Ganze mental weg?

Ich bin grundsätzlich Optimist. Ich hoffe, es geht es bald wieder aufwärts.

Und finanziell?

Derzeit kann man nur schwer Bilder verkaufen. Ich hoffe, dass Menschen in meine Galerie nach Seckach kommen, reden und vielleicht auch das eine oder andere Bild kaufen ...

Wie wichtig wäre da Hilfe von außen?

Das wäre schon sehr schön. Schauen Sie, die Politik sagt immer wieder, dass Kunst etwas sehr Wichtiges ist. Wenn man dieser Auffassung ist, dann muss man sie auch fördern. Ich würde mir wünschen, dass die öffentliche Hand viele Aufträge an Künstler vergibt. Aber da passiert recht wenig. Sie lassen uns im Stich. Das macht mich traurig und ein auch bisschen wütend.

Ihr Traum für die Zeit nach Corona?

Eine Skulptur von mir wird am Kreisel in Seckach enthüllt.

Info: Armand Warin, Atelier "Renaissance", Bahnhofstraße 35, Seckach, Tel. 01578/6279556.