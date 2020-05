Seckach. (lm) "Die mangelhafte Mobilfunkversorgung stellt in der Gemeinde Seckach und im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis schon seit vielen Jahren ein echtes Ärgernis dar. Daher sehen der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung im Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur für die Gesamtgemeinde eine sehr wichtige Zukunftsaufgabe". Dies sagte Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag in der Seckachtalhalle. In deren Mittelpunkt stand der Internetausbau – sowohl mobil als auch zuhause aus der Dose.

Etwas "Licht ins Dunkel" der Mobilversorgung in Seckach, Zimmern und Großeicholzheim brachte die Vorstellung einer Grobplanung durch Frank Gross von der Firma ATC (Ameria Tower Corporation) Germany aus Ratingen. Dieser sieht in der Montage eines weiteren 40 Meter hohen Sendemasts am westlichen Rand der Gemeinde eine deutliche Verbesserung in der Netzabdeckung.

Laut Bauamt könnte das weitere Vorgehen so aussehen: Die Firma ATC schließt Vorverträge mit den Grundstückseigentümern des vorgesehenen Funkmaststandortes ab und versucht, den noch zu planenden Funkmast an die Netzbetreiber zu vermieten. Frank Gross sagte dazu: "Wenn mindestens ein Netzbetreiber bereit wäre, den Mast anzumieten, könnte der Bauantrag gestellt und das Projekt durchgeführt werden."

Auch unter dem Aspekt, dass für die Gemeinde keine Kosten entstehen würden, stimmte der Gemeinderat dieser Grobplanung zu und ermächtigte die Verwaltung, das Planungsverfahren weiter zu unterstützen.

Darüber hinaus stimmte der Seckacher Gemeinderat – wie die Gremien in anderen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis auch – einem eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau in den drei Ortsteilen durch die Firma BBV Deutschland GmbH zu. Deren Leiter für den kommunalen Netzsausaubau, Markus Böker, stellte die Maßnahme vor. Die Firma sorge für eine entsprechende Verlegung der Glasfaserkabel bis an die Gebäude der künftigen Nutzer und schließe anschließend mit diesen entsprechende Verträge ab. Für die Gemeinde entstehen dabei keinerlei Kosten.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um eine Beteiligung der Gemeinde Seckach an der Netze BW GmbH im Rahmen des Beteiligungsmodells "EnBW vernetzt". Hierbei möchte die EnBW gemäß der Vorstellung des Referenten Sebastian Trumpf die kommunale Zusammenarbeit stärken und sich mehr mit den Kommunen vernetzen. Mit dem sogenannten Beteiligungsmodell "EnBW vernetzt" erhielten berechtigte Kommunen die Möglichkeit, sich über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft mit Anteilen und gesellschaftsrechtlich an der Netze BW zu beteiligen.

Wie Bürgermeister Ludwig unter anderem mitteilte, habe das Regierungspräsidium Karlsruhe die Beteiligung hinsichtlich der kommunalrechtlichen Zulässigkeit geprüft und dabei keine Beanstandung festgehalten, wenngleich in der Vergangenheit bei Gemeindebeteiligungen an diversen Privatunternehmen auch "Schieflagen" zu verkraften waren.

Den unternehmerischen und marktwirtschaftlichen Risiken durchaus bewusst sprach sich das Gemeindegremium für eine Beteiligung in Höhe von einer Million Euro – zunächst für fünf Jahre – aus, zumal der Gemeindehaushalt dieses Jahres für eine solche Beteiligung bereits einen Planansatz in Höhe von 680.000 Euro enthält. Für Seckach würde diese Summe bedeuten, dass man mit Erträgen im Bereich von rund 25.000 bis 28.000 Euro rechnen kann.