Seckach. (ahn) 1,49 Millionen Euro kostet die Großmaßnahme in Seckach, in deren Zug die Eicholzheimer Straße saniert wird. Aktuell sind die Arbeiter der bauausführenden Firma Demirbas aus Haßmersheim am Abschnitt zwischen der Römerstraße und der Straße Am Schefflenzer Weg am Werk. Deshalb ist die Eicholzheimer Straße gerade voll gesperrt. Und das heißt für Autofahrer: Wer nach Schefflenz oder nach Großeicholzheim will, muss die beschilderte Umleitung über Adelsheim bzw. Buchen nehmen. Die gute Nachricht: In eineinhalb Wochen, nämlich am 11. September, soll die Sperrung voraussichtlich wieder aufgehoben werden. Wegen der Vollsperrung hat man diesen Abschnitt extra in die Zeit der Sommerferien gelegt.

Allerdings ist die Gesamtmaßnahme in eineinhalb Wochen noch nicht abgeschlossen. Und dies wird auch noch eine Weile dauern. Geplant ist, dass die Bauarbeiten im April nächsten Jahres abgeschlossen sein werden. Für das nächste halbe Jahr werden weitere Umleitungen erwartet, die entsprechend dem Baufortschritt immer wieder geändert werden.

Dass die Fertigstellung des Großprojekts so lange dauert, verwundert nicht, wenn man den Umfang der Arbeiten näher betrachtet: Unter anderem bewerkstelligen die Arbeiter eine Kanalsanierung in offener Bauweise auf einer Länge von 60 Metern. Dazu kommt die Kanalsanierung auf einer Länge von 250 Metern, die in geschlossener Bauweise ausgeführt wird, sowie die Erneuerung der Wasserleitungsarmaturen. Außerdem werden 45 Kanalhausanschlüsse an der Eicholzheimer Straße, 41 Straßeneinläufe sowie die Gehwege erneuert.

Darüber hinaus werden Starkstromleitungen mitsamt der Hausanschlüsse sowie Strom- und Telefonleitungen gelegt. Außerdem werden im Zuge der Maßnahme Leerrohre verlegt, die für den Ausbau des Glasfasernetzes vorgesehen sind.