Seckach. (lm) Bereits seit über zwei Jahrzehnten beschäftigt die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat die Frage, wie man das ehemalige Empfangsgebäude am Seckacher Bahnhof neu und zukunftsorientiert nutzen könnte. Das sanierungs- und renovierungsbedürftige Gebäude mit über 1000 Quadratmetern Nutzfläche, die sich auf vier Geschosse verteilen, befindet sich im Besitz der Gemeinde, nachdem die Deutsche Bahn AG kein Interesse mehr an diesem Objekt bekundet hatte.

Besonders im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Sanierung Ortsmitte Seckach II" mit unter anderem der Weiterentwicklung der Bahnhofstraße verstärkte man die Werbeaktivitäten für das ehemalige Empfangsgebäude. Doch trotz einiger Interessenten und Investitionen konnten bislang keine Erfolge erzielt werden. Inzwischen seien, so Bürgermeister Thomas Ludwig als treibende Kraft für eine Neunutzung des Gebäudes, eine ortsbildaufwertende Außensanierung mit neuer Dacheindeckung, die Ausbesserung der Fassade und die denkmalgerechte Erneuerung der Fenster und Türen erfolgt.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein Lichtblick im Dunkel der Nutzungswerbung verkündet. Als Grundlage hierfür diente die Tatsache, dass der langjährige Seckacher Hausarzt Dr. Helmut Bender seine Praxis aus Altersgründen in jüngere Hände legen möchte. Nach einer Übergangszeit mit der Einarbeitung möglicher Nachfolger soll dann die Praxis in die 145 Quadratmeter großen renovierten Räume des ehemaligen Empfangsgebäudes am Bahnhof umziehen.

Mit Thomas Schließmann aus Elztal gibt es einen interessierten Investor, der seine Pläne mit Architekt Arno Seeber aus Mosbach dem Gemeinderatsgremium vorstellte. Demnach sollen acht Wohnungen in dem ehemaligen Empfangsgebäude entstehen. Diese seien zum Teil altersgerecht und familienspezifisch ausgelegt. Außerdem soll es einen barrierefreien Zugang geben.

Der Gemeinderat begrüßte die Planungen des Investors und des Architekten und beauftrage die Gemeindeverwaltung, mit den entsprechenden Planungen sowie Vorbereitungen der Modalitäten zu beginnen, ehe dann der Gemeinderat eine endgültige Entscheidung über den Verkauf des Gebäudes trifft.