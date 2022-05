So sehen Sieger aus: Niklas Dörr wurde am Sonntag Deutscher Meister. Foto: privat

Schweinberg/Gelsenkirchen. (rüb) Was für ein Krimi: In einem nervenzehrenden Finale setzte sich die U17 des FC Schalke 04 am Sonntag im Parkstadion mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart durch und wurde dadurch Deutscher Meister der B-Junioren. Unter den siegreichen Nachwuchskickern war auch der Schweinberger Niklas Dörr. Der Mittelstürmer ist nach Danny Galm, der 2005 mit der A-Jugend des VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, der erste Titelträger im deutschen Nachwuchsfußball aus der Region.

Der 16-jährige Dörr wurde von einer stattlichen Delegation aus der Heimat unterstützt. Die musste ebenso wie die übrigen Schalke-Fans unter den 3100 Zuschauern lange bibbern. Stuttgart hatte zunächst etwas mehr von der Partie, ohne aber die Chancen nutzen zu können. Auf der Gegenseite hatte Niklas Dörr die erste Gelegenheit für die Hausherren, doch er zielte übers Tor (14.) Nach dem Seitenwechsel klappte es dann mit dem Toreschießen: VfB-Kapitän Simic markierte Gäste per Kopfball die Führung (53.). Doch Schalke antwortete schnell: Niklas Dörr spitzelte den Ball an Torwart Dennis Seimen vorbei, Battista klärte auf der Linie, aber im zweiten Anlauf gelang Osmani der Ausgleich (64.).

Die Partie blieb auch in der Verlängerung ausgeglichen, und beide Teams hatten die Entscheidung mehrfach auf dem Fuß. Somit musste das Elfmeterschießen herhalten: Niklas Dörr behielt die Nerven und traf zum zwischenzeitlichen 3:1. Der Jubel der Schalker war – einen Tag nach dem Wiederaufstieg der Profis in die Bundesliga – riesengroß. Für West-Meister Schalke war es der erste Titelgewinn im Jugendbereich seit 20 Jahren. Die Gäste aus Stuttgart, die souverän die Südstaffel gewonnen hatten, mussten dagegen die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Bei der Meisterfeier der Gelsenkirchener Nachwuchstalente herrschte eine herausragende Stimmung.

Niklas Dörr selbst krönte mit dem Titel seine erfolgreiche Saison. In 15 Spielen der U17-Bundesliga West traf er zehnmal und legte weitere vier Treffer vor. Auch in der Endrunde war der 16-Jährige erfolgreich, traf in drei Spielen einmal und bereitete ein weiteres Tor auf. Die beste Quote weißt das Nachwuchstalent allerdings im Pokal auf: Fünf Spiele, fünf Treffer, zwei Vorlagen– So seine Bilanz im U17-Ligapokal West.

Der krönende Abschluss folgte nun also mit dem Titelgewinn. Und das direkt in seiner ersten vollen Saison für den Schalker Nachwuchs, nachdem die Saison 2020/21, vor der er zu den "Knappen" kam, noch pandemiebedingt abgebrochen wurde.