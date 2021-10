Schweinberg. (jasch) Sie stehen erst am Anfang ihres Berufslebens, haben aber schon einiges erreicht: Die Kammersieger der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind die besten Nachwuchskräfte aus der Region im Jahr 2021. In dem Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks wurden die Preisträger anhand der Leistungen in ihrer Abschluss- oder Gesellenprüfung ermittelt. Darunter sind acht Nachwuchskräfte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die in der RNZ-Serie "Die Besten im Handwerk" vorgestellt werden.

Erster Kammersieger in seinem Ausbildungsberuf ist auch Zimmerer Hendrik Eisenhauer aus Schweinberg geworden, der die Ausbildung im Betrieb seines Vaters bei Schmitt und Eisenhauer Holzbau GmbH in Schweinberg absolvierte. Eine Ausbildung als Bauzeichner in einer Buchener Firma, die er zuvor anfing, war nicht das Richtige für ihn gewesen. "Die Vielfalt in der Zimmerei ist das Schönste an diesem Beruf. Es ist immer etwas Neues", stellt der 20-Jährige fest.

Eine Ausbildung im Handwerk lohne sich für ihn in jedem Fall schon deswegen, "weil man an der frischen Luft ist und sich viel bewegt". Ausschlaggebend findet Hendrik aber etwas anderes: "Das machen nicht mehr so viele. Die Zahl der Auszubildenden hat abgenommen. Zimmerer werden immer gesucht."

Im ersten Ausbildungsjahr hatte Hendrik hauptsächlich Schule, begleitet von einem Tag in der Woche im Betrieb. Im zweiten und dritten Jahr standen ein überbetrieblicher Ausbildungsabschnitt in Biberach und die praktische Arbeit auf diversen Baustellen an. Dort warteten auf ihn Aufgaben wie Dachumdeckungen, der Bau von Wänden, Dächern oder Häusern sowie der Aufbau von Gerüsten.

Mit ungefähr 40 anderen Auszubildenden, die vorwiegend aus dem Mannheimer Raum und dem Neckar-Odenwald-Kreis stammten, musste sich der 20-Jährige in der Abschlussprüfung schließlich messen lassen. Der Erfolg, Jahrgangsbester in seiner Kammer zu sein, habe ihn dann doch überrascht, so Hendrik. "Nach der Gesellenprüfung wusste ich schon, dass ich relativ gut abgeschnitten habe, aber Bester zu werden, davon ahnte ich nichts, bis der Brief kam." Viel verändert habe sich mit diesem Ausbildungserfolg bei ihm nicht, mit Ausnahme der angenehmen Tatsache, "dass es mehr Geld gibt".

Schwierig waren die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, denn den Unterricht mussten die Auszubildenden von zu Hause aus verfolgen. Manche Kollegen hätten schon Probleme mit dieser Situation gehabt, und es hätten Ansprechpartner gefehlt, sagt Hendrik. Nicht so bei ihm, der im väterlichen Betrieb nachfragen konnte und beim Lernen nicht auf sich allein gestellt war.

Und was muss ein guter Zimmerer an weiteren Qualifikationen noch mitbringen? "Höhenangst darf man nicht haben und auch das Wetter darf einem nichts ausmachen", meint er. Wie die Zukunft aussieht, weiß Hendrik schon recht genau: "Ich will auf jeden Fall den Meister machen und dann den väterlichen Betrieb übernehmen."