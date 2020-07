Der Musikverein Schweinberg und die „Mini-Band“ hatten bei ihrem Platzkonzert am Sonntag ein buntes Potpourri an Liedern mitgebracht: Für die begeisterten Zuhörer gab es alles von Peter Maffay über Bon Jovi bis hin zu Michael Jackson und Queen. Foto: Adrian Brosch

Schweinberg. (adb) Ein weiterer Beweis für den Einfallsreichtum des Musikvereins Schweinberg (MVS) war am Sonntag das gut besuchte Platzkonzert auf dem Kirchplatz: Das stimmungsvolle rund einstündige Programm verstand sich als Ersatz für die coronabedingt entfallene Sommerserenade.

Durch das Programm führte mit Anekdoten und Hintergrundinformationen Maren Greß. "Die Verantwortlichen des MVS suchten fieberhaft nach Alternativen zur Sommerserenade", ließ sie wissen und spannte gekonnt den Bogen zur ansprechenden Liedauswahl.

Zum Auftakt ließen die Musiker das schwungvolle und frische "The Invincible Eagle March" erklingen, auf den mit "La vie en rose" ein echter Welthit folgte. Dieser ursprünglich von Edith Piaf gesungene Chanson wurde mit bemerkenswerter Leichtigkeit dargeboten und ging besonders unter die Haut.

An Sommer, Sonnenschein und gute Laune erinnerte schließlich einer der größten Erfolge des Jahres 1973: "In the Summertime", im Original von Mungo Jerry, riss die Zuhörer mit seinem eingängigen Rhythmus mit und lud förmlich zum Mitpfeifen oder Mitwippen ein.

Ein Volltreffer für die Freunde der volkstümlichen Musik war der "Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded", der mit einnehmender Lockerheit angespielt wurde und sich als melodisch durchaus anspruchsvolle Komposition bezeichnen lässt.

Nachdem das von Luk Murphy dirigierte Gesamtorchester diese Stücke zum Besten gegeben hatte, übernahm nun Kevin Nied den Taktstock: Den zweiten Teil des Platzkonzerts gestaltete die "MiniBand" gemeinsam mit dem großen MVS-Orchester. Auch hier erfreute ein ausgesprochen wohlschmeckender "Musikcocktail", den der Klassiker "Livin’ On a Prayer" von Bon Jovi eröffnete. Im Sound konzertanter Blasmusik entfaltete der bekannte Rocktitel eine ganz andere, aber nicht minder faszinierende Klangwelt.

Das galt auch für die beiden Potpourris "The King of Pop" und "The Best of Queen", die Michael Jacksons Erfolgstitel wie "Man in the Mirror" und "Thriller" sowie grandiose Hits der legendären Gruppe um den 1991 verstorbenen Freddie Mercury wieder aufleben ließen.

Ruhigere Töne schlug das Ensemble danach mit Peter Maffays Hymne "Nessaja" aus dem Musical "Tabaluga" an und traf auch damit den Geschmack der Gäste: Reicher Beifall war auf dem Kirchplatz zu hören.

Mit einem Dank wandte sich Dirigent Luk Murphy an die Zuhörer und fand passende Worte zur aktuellen Situation: "Wir haben es zwar nicht in der Hand, aber hoffentlich war das unser letztes ‚Corona-Konzert‘", hielt er fest. Gleichwohl verkündete er, dass man sich über die Wiederaufnahme des Probenbetriebs vor wenigen Wochen trotz strenger Auflagen sehr freue. Außerdem sei man bereits drauf und dran, Material für ein mögliches Jahreskonzert einzustudieren. Mit dem als Zugabe gespielten Marsch "Hoch Badnerland" klang der Abend sodann zünftig aus.