Von Rüdiger Busch

Schweinberg/Dortmund. Der Jubel kannte keine Grenzen, als Fußball-Kreisligist FC Schweinberg im Juni des vergangenen Jahres bei einem Gewinnspiel von Aral ein Spiel gegen Bundesligist Borussia Dortmund gewann. Doch dann folgte erst einmal Ernüchterung: Angesichts des prall gefüllten Kalenders der Profikicker erwies sich die Suche nach einem passenden Termin für das - aus Schweinberger Sicht - Spiel des Jahrhunderts allerdings als unerwartet schwierig.

Die Monate vergingen, und so nahmen sogar schon die Narren der FG "Lustige Vögel" die Hängepartie aufs Korn. Doch gut Ding will Weile haben: Am Samstag war eine Schweinberger Delegation beim BVB eingeladen, und was sie an neuen Informationen aus dem Ruhrpott mitbrachten, dürfte die Fußballfans der Region erfreuen. Das Spiel findet in der Woche vom 9. bis 13. Juli statt, und der Bundesligist wird mit seinem kompletten Kader nach Schweinberg reisen.

Eine Delegation des FC Schweinberg war am Samstag in Dortmund, um das Gastspiel des BVB beim Kreisligisten durchzusprechen. Das Foto zeigt (v. l.) BVB-Marketingchef Carsten Cramer, Dirk Baumann, Jörg Schwab, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Christoph Knörzer, Marcell Greß und Steffen Greß. Foto: BVB

Marketingchef Carsten Cramer empfing die Schweinberger Delegation - neben Vorsitzendem Jörg Schwab waren aus dem Planungsstab Steffen Greß, Christoph Knörzer, Dirk Baumann und Marcell Greß dabei - in der Geschäftsstelle des Bundesligisten, zeigte ihnen das Stadion und die Kabinen und machte sie mit BVB-Boss Hans-Joachim "Aki" Watzke bekannt. Live verfolgen durften die Schweinberger den 5:1-Heimsieg der Dortmunder gegen Hannover.

So schön das Rahmenprogramm war: Im Mittelpunkt standen natürlich die Terminfindung und organisatorische Fragen rund um das Gastspiel des Bundesliga-Tabellenführers beim FC Schweinberg. "Es war eine sehr herzliche Begrüßung", berichtet Steffen Greß. Und auch die nächsten Stunden zeigten, dass die Borussen den Auftritt beim Kreisligisten nicht als lästige Pflichtaufgabe wahrnehmen, sondern als Gelegenheit, sich einer Region von ihrer besten Seite zu präsentieren. Den zehn Punkte umfassenden Fragenkatalog der Schweinberger habe Carsten Cramer "zur vollsten Zufriedenheit" beantwortet.

"Es wird einen BVB zum Anfassen geben", versprach der Marketingchef. Das heißt, dass der Verein mit seinem kompletten Kader anreisen wird. Nicht nur auf dem Platz werden Stars zu bewundern sein, sondern auch daneben: So ist vorgesehen, dass auch die prominenten Führungskräfte wie Geschäftsführer Watzke, Sportdirektor Michael "Susi" Zorc und Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, nach Schweinberg kommen werden. Mit dabei wird auch Stadionsprecher Norbert Dickel sein. Nach dem Spiel werden einige Profis in den VIP-Bereich kommen, und auch eine Pressekonferenz ist geplant. Autogrammwünsche der Fans sollen selbstredend ebenfalls erfüllt werden.

Das Spiel soll auch live übertragen werden: Per Live-Stream im Internet und eventuell auch im Fernsehen, haben die BVB-Verantwortlichen den Schweinbergern verraten. So oder so: Eine bundesweite mediale Aufmerksamkeit ist garantiert.

Das lange Warten hat sich also wirklich gelohnt: "Im vergangenen Jahr waren wir natürlich etwas enttäuscht, dass kein Termin gefunden wurde", räumt Jörg Schwab ein. "Aber nun sind wir umso glücklicher mit der Konstellation." Der genaue Spieltermin soll in den nächsten vier Wochen feststehen. Dann wird auch verkündet, ab wann es Karten zu kaufen gibt. Klar ist, dass das Spiel in der Saisonvorbereitung stattfinden wird - und zwar in der Woche vom 9. bis 13. Juli. Anschließend brechen die Profikicker zu einer Asienreise auf. Von den Flugzeiten und -modalitäten wird es letztlich abhängen, an welchem Tag der BVB in Schweinberg antritt.

"Es war ein Glückstag für uns", fasst Vorsitzender Jörg Schwab die Erlebnisse vom Samstag zusammen. Der avisierte Termin fällt nämlich auch noch ausgerechnet in die Woche des Jubiläumssportfests des FCS. Die Gründerväter des Vereins hätten 1959 wohl nicht zu träumen gewagt, dass zum 60. Geburtstag ein Bundesligist kommen wird. Vielleicht sogar nicht "nur" ein Bundesligist, sondern der frischgebackene Deutsche Meister? Die Augen des bekennenden BVB-Fans Steffen Greß strahlen, wenn er daran denkt.