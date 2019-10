Walldürn. (afi) "Aus alt mach neu" - so könnte man die Vorgänge in der Schwanenmühle beschreiben. Mit der Stilllegung des Betriebs im Sommer 2017 kam es keineswegs zum Stillstand in dem Gebäude: Dort sollen nun 19 Wohneinheiten entstehen. Nach den Ausräumarbeiten starteten zuletzt die Umbaumaßnahmen. Im Außenbereich nimmt man derzeit nur das eingerüstete Gebäude und den hohen Baukran wahr, aber im Inneren der Mühle schreiten die Arbeiten voran. Wände wurden entfernt, andere mit den erforderlichen Brandschutzverkleidungen ausgestattet. Um die Charakteristik der historischen Fassade zu erhalten, wird eine Innendämmung angebracht, die in Sachen Energieeffizienz Neubauwerte erreicht.

Das Getreidesilo wurde bereits zurückgebaut, bis Ende des Jahres soll das Nebengebäude abgerissen werden. Damit die Bauarbeiten im Winter nicht ins Stocken geraten, werden noch im Herbst die neuen Fenster eingesetzt, sodass in der kalten Jahreszeit im Inneren weitergearbeitet werden kann. Des Weiteren stehen der Rückbau des Daches und die Schaffung der Terrasse auf dem unmittelbar angrenzenden Wohngebäude, in dem sich drei Mietwohnungen befinden, an. Daraufhin folgen die Trockenbauwände.

Derzeit schaffen Arbeiter in der Außenwand Löcher für Fenster. Foto: Anthea Fischer

"Wir haben derzeitig viele Fremdprojekte, die zeitnah fertig werden müssen, daher mussten wir die Mühle ein wenig hinten anstellen. Trotzdem kommen wir gut voran", so Christel Heilig, Prokuristin der Firma Eckert Bauten. Man liege leider nicht ganz so gut im Zeitplan, wie man sich das gewünscht habe, aber sei zuversichtlich, bis Spätsommer 2020 die Wohnungen übergeben zu können. "Knapp die Hälfte der insgesamt 19 Wohneinheiten haben schon einen Käufer gefunden. Um die Vermarktung der restlichen Wohnungen kümmert sich die Sparkasse", erklärt Christel Heilig.

Einige der Kaufinteressenten konnten zu Beginn der Planung eigene Wünsche einbringen. Die Möglichkeit, die Grundrissentwürfe mitzugestalten, gäbe es mittlerweile nicht mehr. Detailentscheidungen über die Ausstattung innerhalb der Wohnung - wie beispielsweise Türen, Bodenbeläge oder Sanitärausstattung - könnten die Käufer aber noch treffen, teilt die Prokuristin mit. "Die Wohnungen stehen später einem Neubau in nichts nach", betont sie. "Alle Brandschutz- und Schallschutzauflagen werden erfüllt oder sogar überschritten. Auch der Energienachweis zeigt beste Werte. Alles ist im grünen Bereich. Nur die Fassade des Gebäudes zeigt sich später noch im historischen Flair, die Wohnungen werden von der Ausstattung her auf dem neuesten Stand sein."

Es soll gewissermaßen ein Mehrgenerationenhaus geschaffen werden: "Wir wünschen uns eine bunte Mischung. Von jungen Alleinstehenden und Familien bis hin zu Ehepaaren, die eine Wohnung für die letzten Lebensjahrzehnte suchen, sind alle als Käufer oder Mieter für Investoren willkommen. Wir haben bereits einen Dienstleister an der Hand, der bei Bedarf Wäscheservice, Fahrdienste, Essen auf Rädern und ähnliches anbietet", führt die Prokuristin aus.

Doch zunächst konzentriere man sich auf die Umbaumaßnahmen. Wenn die Arbeiten im Innenbereich fortgeschritten sind, folgen im Frühjahr 2020 diverse Maßnahmen im Außenbereich. Dazu gehört die Schaffung des Treppenhauses mit Fahrstuhl. Ansonsten wird sich von außen nicht allzu viel verändern, da Eckert Bauten den Charakter des Gebäudes beibehalten möchte. Für weitere Bauabschnitte auf dem Gelände liegen bereits erste Pläne in der Firma vor. "Erst möchten wir aber der historischen Schwanenmühle zu neuem Glanz verhelfen, ehe wir weitere Projekte in Angriff nehmen", heißt es vonseiten des Teams.