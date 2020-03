Walldürn. (RNZ) Die Entwicklung bezüglich der Verbreitung des Coronavirus hat die baden-württembergische Landesregierung dazu veranlasst, ab Dienstag, 17. März, den Unterricht und jegliche Veranstaltungen an Schulen sowie den Betrieb an Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege auszusetzen. Die Regelung gilt bis einschließlich Sonntag, 19. April, dem Ende der Osterferien.

Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schüler an den Grundschulen Walldürn, Altheim und Rippberg und der Klassenstufen 5 und 6 der Auerberg-Werkrealschule sowie Konrad-von-Dürn-Realschule ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten.

Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich nach der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schüler. Die Einteilung der Kinder obliegt der Schulleitung. Die bisher gebuchte städtische Nachmittagsbetreuung erstreckt sich ebenfalls nur auf die genannten Notfälle.

Die Stadt Walldürn wird zusammen mit den Trägern der Kindergärten die Notfallbetreuung gewährleisten, die sich auf den Zeitraum der bisherigen Betreuungszeit der Kinder erstreckt. Die Einteilung der Kinder obliegt der Stadt Walldürn in Absprache mit den kirchlichen Kindergartenträgern.

Grundvoraussetzung für die Notfallbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Kinder, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.

Die Stadt Walldürn hat auf ihrer Internetseite unter www.wallduern.de die entsprechenden Informationen zusammengestellt. Ebenso haben Erziehungsberechtigte seit Samstag dort die Möglichkeit, mittels eines Online-Formulars ihren Betreuungsbedarf zur Prüfung anzumelden.

Die Löwenlichtspiele Walldürn beschränken, wie auch viele weitere Kinos bundesweit, die Besucherzahlen pro Vorstellung. So wird die Kapazität der öffentlichen Vorstellungen auf 50 Prozent begrenzt. Bei allen Vorstellungen wird freie Platzwahl sein. Bei Online-Reservierungen oder -Kauf wird zwar weiterhin der Saalplan angezeigt und Plätze können ausgewählt werden, jedoch besteht dann vor Ort freie Platzwahl.