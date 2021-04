An den weiterführenden Schulen testen sich die Schüler selbst, an den Buchener Grundschulen testen die Eltern ihre Kinder zu Hause. Symbolfoto: dpa

Buchen. (tra) Nach den Osterferien packten nur die wenigsten Schüler ihre Schultaschen – außer für die Schüler, die in Abschlussklassen gehen, fand aufgrund der Corona-Lage größtenteils Fernunterricht statt. Am Montag wird in Baden-Württemberg nun wieder mit Präsenzunterricht, teils im Wechselmodell, begonnen. Dies gilt für die Schüler aller Jahrgangsstufen – jedoch nur in Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 liegt. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag die Inzidenz am Donnerstag bereits bei 190,1. Sobald sie an drei Tagen in Folge über 200 liegt, dürfen Schulen keinen Präsenzunterricht durchführen.

Trotz dieser unsicheren Ausgangslage sind die Buchener Schulen für den Start des Präsenzunterrichts vorbereitet. Es gibt eine wichtige Neuerung, die für mehr Infektionsschutz im Schulalltag sorgen soll: Alle Schüler sind zu Schnelltests verpflichtet. Die Anordnung des Landes muss ab Montag, 19. April, umgesetzt werden. "Schüler, die keinen Test gemacht haben, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen", berichtet Anne Rottermann, die bei der Stadt Buchen für Schulangelegenheiten zuständig ist, auf Nachfrage der RNZ. Schüler, die sich nicht testen lassen, haben weiterhin Fernunterricht. Die Testpflicht gilt auch für das Personal: "Auch Lehrer, Hausmeister und Mitarbeiter des Sekretariats dürfen das Schulgebäude nur mit negativem Schnelltest betreten", sagt Anne Rottermann. Dies ist auch in Regionen der Fall, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt.

Die Stadt Buchen hat genügend Schnelltests bekommen, um die zehn städtischen Schulen, die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik und die zwölf Kindergärten des Stadtgebiets zu versorgen. Auch das Kita-Personal, das Personal der Notbetreuung und Tagesmütter haben Schnelltests bekommen. Aktuell gibt es somit keine Engpässe.

"Seitens des Landes Baden-Württemberg wurden der Stadt Buchen 4779 Schnelltests geliefert. Zudem hat das Land bis zu den Pfingstferien fünf weitere Lieferungen zugesagt", berichtet Fachdienstleiterin Rottermann. Jedoch wurden die Test – wie in vielen Kommunen – verspätet geliefert. Sie waren für den 29. März angekündigt und kamen erst am 12. April an. Dann wurden sie an die Schulen ausgegeben. "Die Stadt hat zusätzlich Schnelltests bestellt, um welche vorrätig zu haben", sagt Anne Rottermann. Dabei wurde die Kommune seitens des Landes finanziell unterstützt, so dass für die Stadt Buchen keine Mehrkosten entstanden sind.

Auch Monika Schwarz, die geschäftsführende Schulleiterin der Buchener Schulen, ist mit dem Status quo zufrieden: "Die Tests sind an den Schulen angekommen, und wir könnten somit gut in den Wechselunterricht einsteigen", so Schwarz.

An den Buchener Grundschulen wird – außer im Bildungshaus Bödigheim – so vorgegangen, dass die Eltern die Kinder zu Hause testen und ihnen einen schriftlichen Nachweis mitgeben, den die Schüler dann in der Schule vorzeigen. "Die Tests konnten sich die Eltern an der jeweiligen Schule abholen", berichtet Anne Rottermann.

Im Bildungshaus Bödigheim werden die Schüler vor Ort getestet. "Die Lehrer wurden durch das DRK geschult, tragen Schutzkleidung und werden zudem durch eine externe Person unterstützt", sagt Rottermann. Die Stadt Buchen begrüße dieses Vorgehen.

An den weiterführenden Schulen werden die Schnelltests generell in der Schule durchgeführt. "Die Schüler testen sich selbst, und die Lehrkräfte leiten sie bei Bedarf an", erklärt die Fachdienstleiterin. Bei dem Schnelltest, den die Schüler machen müssen, handelt es sich übrigens um einen Nasenabstrich, der schmerzfrei ist. Schüler, die über die ganze Woche hinweg Präsenzunterricht haben, müssen zwei Tests machen, bei Schülern, die drei Tage in Folge in der Schule anwesend sind, reicht ein Test. Die Schulen wurden zudem mit Desinfektionsmittel für die Hände und Flächen sowie mit Müllbeuteln für die Entsorgung der Tests ausgestattet. Der Präsenzunterricht kann also kommen – sofern die Sieben-Tage-Inzidenz die kritische Marke von 200 nicht überschreitet.