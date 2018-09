Buchen (pol/kau) Unbekannte griffen am Donnerstagabend auf dem "Schützenmarkt" in Buchen einen jungen Mann an. Das teilt die Polizei mit.

Der 19-Jährige besuchte mit seiner Familie und Freunden die Kirmes. Nach einer Fahrt mit dem "Autoscooter" attackierte ihn eine zehnköpfige Gruppe zwischen dem Fahrgeschäft und dem Festzelt.

Die Unbekannten schlugen auf den jungen Mann ein. Auch als das Opfer bereits am Boden lag, ließen die Täter nicht von ihm ab und traten ihn. Anschließend flüchteten die Schläger unerkannt. Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht.

Warum die Männer auf den 19-Jährigen losgegangen sind, ist unklar. Unter Umständen könnte ein Zusammenstoß im "Autoscooter" der Grund sein.

Während seiner Fahrt war es laut dem Opfer zu einer üblichen Berührung mit einem Scooter gekommen, in dem eine Frau und ein Kind saßen. Die Täter hätten das eventuell als provokant empfunden.

Sowohl die Täter als auch die Mutter im "Autoscooter" sind vermutlich nordafrikanischer Herkunft und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die Männer haben kurze, dunkle Haare beziehungsweise eine Glatze. Einige haben stämmige Figuren.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizei Buchen unter 06281/9040 melden.