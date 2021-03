Schöntal-Oberkessach. (F) Bei einem Großteil der Bevölkerung des Schöntaler Teilorts Oberkessach lagen die Nerven blank. Im Gewerbegebiet "Barnholz" am Ortsausgang in Richtung Osterburken wollte sich das Unternehmen DHL ansiedeln. Geplant war auf einer Fläche von rund 15 Hektar der Bau eines Frachtzentrums. Immer wieder sind nur kleine Details scheibchenweise an die Öffentlichkeit gedrungen, was für eine besondere Verunsicherung sorgte. Deshalb gab es eine eineinhalbstündige Veranstaltung, bei der die Einwohner gegen das DHL-Frachtzentrum demonstrierten. Und das hatte wohl Erfolg, denn: "Die DHL verfolgt laut deren Aussage die Ansiedlung vor allem deshalb nicht weiter, weil die Flächen dafür nicht ausreichen", wie Karin Heckmann im Namen des Ortschafts- und Gemeinderats Oberkessach in einem Schreiben mitteilte.

"In insgesamt über 300 Stunden hat der Keschicher Ortschafts- und Gemeinderat unter anderem teilweise stundenlang vor DHL-Zentren gestanden und Lärm- und Lichtverschmutzung dokumentiert. Ziel war es, Bürgermeister und Gemeinderat von der Unsinnigkeit des Vorhabens zu überzeugen. Da das Projekt als nicht öffentlich deklariert war, machte das unser Wirken nicht einfacher", schreibt Heckmann weiter.

Ein Rückblick: Das Ziel, den Bürgermeister und den Gemeinderat von der Unsinnigkeit dieses Unterfangens zu überzeugen, forcierte man auch mit einer Demonstrationsveranstaltung vor der Bieringer Festhalle. Der frühere Ortsvorsteher von Oberkessach, Otto Knörzer, hatte sich – nachdem sich viele Bürger hilfesuchend an ihn gewandt hatten – dieser Thematik angenommen und die Veranstaltung organisiert. Zu der friedlich und sachlich verlaufenden Demo fanden sich über 200 Bürger ein, die zum Teil mit Transparenten gekommen waren. Ziel war es, von der Verwaltung und insbesondere von Bürgermeister Joachim Scholz nähere Informationen zur geplanten DHL-Ansiedlung zu bekommen. Die Botschaft dieser vom Landratsamt genehmigten Veranstaltung, die nach der bestehenden Corona-Verordnung stattfand, an den Rathauschef und die Gemeinderäte war klar: "Hände weg" von der geplanten DHL-Ansiedlung.

Mitorganisator Heiko Knörzer und Bürgermeister Joachim Scholz auf der Rednerbühne. Fotos: Helmut Frodl

Heiko Knörzer, der in Vertretung des verhinderten Initiators Otto Knörzer die Versammlung eröffnete, freute sich, dass sich Bürgermeister Joachim Scholz bereit erklärt habe, sich den Fragen der Bürger zu stellen. Knörzer bemängelte vor allem den Stil, dass diese eventuelle Ansiedlung bisher nur "hinter verschlossenen Rathaustüren" behandelt worden sei.

Bedenken gebe es nämlich genug: Da wären zum einen der überaus große Flächenverbrauch, verbunden mit der Abholzung eines großen wertvollen Baumbestands, sowie der zu erwartende Lärm durch den großen Lkw-Verkehr. Knörzer sprach von einem Verkehrsaufkommen von rund 1000 Lkw innerhalb 24 Stunden. Dazu kämen noch die Fahrten der geplanten 400 Beschäftigten und weiterer Fahrzeuge hinzu.

Daraufhin beantwortete Bürgermeister Scholz die Fragen der Bürger. Gebetsmühlenartig wiederholte er damals: "Entschieden ist noch nichts – und es wurden bisher noch keinerlei Beschlüsse gefasst." Es bestehe für das Gelände im "Barnholz" kein Planungsrecht.

Scholz bestätigte aber bei der Demo, dass das Interesse eines Logistikers bestehe, sich mit einem Frachtzentrum in Oberkessach anzusiedeln, wozu wahrscheinlich eine Anbaufläche von bis zu 15 Hektar benötigt werde. Er bestätigte auch, dass zwischenzeitlich "erste informelle Gespräche" geführt worden seien. Allerdings, so der Bürgermeister weiter, verfüge die Gemeinde Schöntal im derzeitigen Baugebiet nur über eine freie Fläche von acht Hektar. Mit Grundstückseigentümern seien bereits Gespräche über den weiteren Geländeerwerb geführt worden, die auch eine Verkaufsbereitschaft signalisiert hätten. Andere lehnten aber grundsätzlich einen Verkauf ab. Wie Scholz im Rahmen der Demonstrationsveranstaltung weiterhin informierte, wolle das Unternehmen rund 400 Arbeitsplätze schaffen. Er bestätigte auch die täglichen Verkehrszahlen von 1000 Lkw.

Wichtig für Scholz sei der Austausch mit den Bürgern, wovon auch die Demokratie in Schöntal lebe. Doch sicher sei auch, dass die finanziell nicht auf Rosen gebettete Gemeinde Schöntal die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gut gebrauchen könne.

In der anschließenden Diskussionsrunde ergriffen viele Bürger die Gelegenheit, ihre Bedenken öffentlich vorzubringen. Zum einen wurde dabei kritisch die Qualität der angebotenen Arbeitsplätze hinterfragt und ob man sich auch darauf verlassen könne, dass das Unternehmen seine Gewerbesteuer nach Schöntal bezahlen werde.

Eine Frage, die auch Bürgermeister Scholz bisher nicht einschätzen konnte, ist die nach der Ableitung des Oberflächenwassers aus dem erweiterten Industriegebiet. Deutlich wurde außerdem von einem Redner angesprochen, dass sich das Klima durch die Ansiedlung verschlechtern werde. Man baue im Gewerbegebiet "Barnholz" eine Maschine, die täglich von 1000 Lkw angefahren werde. Das habe auch eine besondere Bedeutung für die nächsten Generationen. Die Lebensqualität werde sich deutlich verschlechtern, sodass auch einige Redner davon sprachen, dass sie dann nicht mehr in Oberkessach leben möchten. Für diese Aussage gab es viel Beifall.

Ihren Unmut äußerten weitere Redner, die direkt an der Osterburkener Straße wohnen und das hohe zu erwartende Verkehrsaufkommen kritisierten. Ein Redner konnte zudem nicht verstehen, dass der Gemeinderat 2019 beschlossen hat, dass man solche Logistikunternehmen im Gewerbegebiet ansiedeln möchte. Und kaum ein Jahr später werde die gleiche Diskussion wieder geführt. Da müsse man sich fragen, welchen Wert ein Gemeinderatsbeschluss habe. Ein Bürger meinte, dass der gewählte Gemeinderat die Interessen der Bürger zu vertreten habe, hierzu gehöre auch der Bürgermeister.

Obwohl die geplante großflächige Ansiedlung des DHL sehr wohl auch die Bürger aus Ravenstein unmittelbar tangieren würde, sei Bürgermeister Ralf Killian bislang nicht informiert worden, wie er vor einer Woche auf Nachfrage der RNZ erklärte. Seine Informationen habe er aus der Presse entnommen.

Doch nun ist die Kuh vom Eis. Das DHL-Zentrum kommt nicht. "Es ist wunderschön, wenn man merkt, dass wir am gleichen Strang ziehen. Dies ist ein hohes Gut und zeugt von unserer einzigartigen Ortskultur", formuliert Karin Heckmann am Ende ihres Schreibens an die Keschicher Einwohner, in dem sie sich bei allen Beteiligten bedankt.