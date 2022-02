Der Präsident der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“, Jürgen Farrenkopf, war voll in seinem Element. „Ab jetzt hat die Faschenacht das Sagen im Ort!“, verkündete er. Den närrischen Hofstaat (im Hintergrund) freute es. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Fester Bestandteil der Höpfemer Faschenacht ist die Rathausstürmung der FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner". Bei bestem "Vorfrühlingswetter" wurde sie am Sonntag am Plan zelebriert – mit striktem Hygienekonzept, aber stimmungsvoll wie eh und je und natürlich mit dreifach donnerndem "Schnapsbrenner helau". Zum wackeren "Schnapsbrennervolk" gesellte sich die von Holger Dörr dirigierte Musikkapelle Höpfingen mit ihren selbstverständlich in Grün und Quetscheblau gekleideten Musikanten.

Den Auftakt gestaltete der "Narrengemeinderat", den heuer erstmals Bürgermeister Christian Hauk anführte. Mit scharfen Versen nahmen die Wortakrobaten allerhand aufs Korn, um gleichermaßen einen Neubeginn der Vereine und Feste zu erhoffen: "Beleben Sie doch unsern Ort, Corona schluckte vieles fort", bemerkte Martin Sauer. Besonderes Augenmerk ruhte auf der Entstehung der heutigen Gemeinde Höpfingen nach dem Zusammenschluss mit Waldstetten zum 1. September 1971, dessen aktuellster Erfolg der Förderbescheid für das neue Dorfgemeinschaftshaus sei (wir berichteten).

Als entzückendes Jubelpaar traten sodann Bürgermeister Christian Hauk und Tina Sieber als Präsidentin der FG "Stedemer Beesche" aus dem Rathaus: Keine Frage, das erforderte neben einem dreifach-kräftigen "Schnapsbrenner helau" auch ein ebenso donnerndes "Beesche helau" – man ist ja eine tolle Gemeinschaft. "Ohne den jeweils anderen wären sowohl die ,Beesche‘ als auch die ,Schnapsbrenner‘ nicht vollkommen!", rief das Auditorium. Damit traf man das Motto des Jahresordens: "Goldene Hochzeit, Jubelpaar – Höpfi, Stede, 50 Jahr".

Nach einem gemütlichen Schunkler der Musiker fand die Schlüsselübergabe statt: Jugendpräsident Ragnar Dargatz war es, der das Zeichen der Macht in Empfang nahm und passende Worte fand. "Der Schlüssel wird von Kinderhand gehoben – ich werde nun geloben: Friede, Freiheit, Faschenacht – ich halte über Schlüssel und Kasse Wacht!", rief er. Präsident Jürgen Farrenkopf stimmte erfreut mit ein: Erstmalig seit langen Jahren sei die Gemeindekasse voll – wenngleich mit einem Zuschuss für Waldstetten!

Nun war es klar: Mit Seiner Tollität Prinz Mathias I. und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Isabel, die Wächterin vom Wasserturm (Kraft) sowie dem aus Prinzessin Hedda, die mit dem Bass tanzt (Dargatz) und Prinz Julius aus dem Königshaus (König) bestehenden Kinderprinzenpaar ergriffen die närrischen Hoheiten die Macht über "Höpfi". Selbstverständlich verkündeten sie die elf närrischen Gesetze, nach denen keiner am Aschermittwoch das Gefühl haben solle, etwas verpasst zu haben. Im Anschluss überreichten sie allen Helfern, Gönnern und Freunden den Jahresorden, ehe die altehrwürdige Hymne "Höpfi – Höpfi – Höpfi" aus vollem Hals geschmettert wurde. Präsident Jürgen Farrenkopf war voll in seinem Element: "Ab jetzt hat die Faschenacht das Sagen im Ort!", freute er sich und lud die zahlreichen Besucher zum Beisammensein am Alten Rathaus ein.

Ehrungen vom Narrenring Main-Neckar nahmen Erwin Nentwich und Thomas Schmelcher vor. Den Narrenring-Verdienstorden in Silber (Stufe eins) für jeweils 22 Jahre nahmen der als Elferrat sowie zeitweilig als Schriftführer und Beisitzer im Vorstand aktive Josef "Jofa" Hauk und die als Tänzerin, Trainerin sowie im Komitee tätige Linda Hauk entgegen. Für 44 Jahre wurde Sigi Kaiser mit dem Narrenring-Verdienstorden in Gold mit Brillanten (Stufe drei) geehrt. Sie ist seit 1977 ununterbrochen auf mannigfacher Ebene (Tanzgarde, Trainerin, Vorstandsmitglied seit 2003) aktiv und aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Dank erfuhren zudem die engagierten Trainerinnen Rebecka Walter, Stefanie Geier und Carmen Ackermann. adb