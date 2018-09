Vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst ist - bei passendem Wetter - am Schlierstadter Flugplatz eine Propellermaschine permanent im Einsatz, um die Fallschirmspringer in luftige Höhen zu bringen. Für Anlieger ist das Motorengeräusch der Pilatus Porter seit Jahren ein Dauer-Ärgernis; man werde "permanent terrorisiert", wird betont. Foto: Gassenbauer

Von Burkard Gassenbauer

Osterburken-Schlierstadt. "Ein geiles Wochenende mit Tandempilotenausbildung liegt hinter uns. Vor uns liegt eine Sprungwoche mit Sprungbetrieb ab 10 Uhr", wird im Internet vom Fallschirmsprungzentrum "Southsidebase" in Schlierstadt geschwärmt. Der freie Fall aus 4000 Metern "hat Suchtfaktor", bestätigt ein Springer im sozialen Netzwerk Facebook und lobt das "super Areal in Schlierstadt".

Dort könne man, wie ein anderer schreibt, die "Freiheit über den Wolken" genießen. Diese Freiheit muss allerdings dort ihre Grenzen haben, wo der Flugbetrieb zur Dauer-Belästigung wird, fordern Haus- und Grundstücksbesitzer, die in der Nähe leben.

"Southbase" ist ein Anziehungspunkt für Fallschirmsportfreunde aus nah und fern, das Tandemspringen erfreut sich großer Beliebtheit. Die von Piloten und Springern gerne besungene "Freiheit über den Wolken" muss aber "dort ihre Grenzen haben, wo andere belastet werden", fordern genervte Einwohner rund um Schlierstadt.

Sie klagen seit Jahren darüber, dass auf dem einst als Segelflugplatz ausgewiesenen Gelände vom Frühjahr bis in den späten Herbst bei passendem Wetter eine Propellermaschine permanent im Einsatz ist, um die Springer in luftige Höhen zu bringen.

"Southbase" liegt auf der Anhöhe wenige Hundert Meter südlich von Schlierstadt und ein Kilometer nördlich von Zimmern und wirbt unter anderem damit, das man hier beim Tandemsprung ein unvergessliches Abenteuer erleben, auf die schnellste Weise die Freifallausbildung absolvieren und von Anfang März bis Ende Oktober ausgiebig dem Springer-Hobby nachgehen kann.

Wie die Zahl der an schönen Tagen am Gelände parkenden Autos und deren Kennzeichen belegen, ist "Southbase" tatsächlich ein Anziehungspunkt für Fallschirmsportfreunde aus nah und fern.

Gerade das Tandemspringen scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Es sei dies "die beste Möglichkeit, den Fallschirmsport unbeschwert kennen zu lernen", wirbt der Platzbetreiber für "das unvergessliche Abenteuer des freien Falls".

Um das erleben zu können, muss man erst mal weit in den Himmel steigen, und dafür ist in Schlierstadt ein einmotoriges Flugzeug vom Typ Pilatus Porter zuständig, das Platz für zehn Springer plus Piloten bietet und sich in 15-minütigem Steigflug auf 4000 Meter hochschraubt.

Damit beginnt das Vergnügen der Springer, die nach ihrem Sprung aus der Maschine fünf bis sieben Minuten lang der Erde entgegengleiten - und damit beginnt, jedes Wochenende aufs Neue, der Verdruss der Anlieger.

Es ist weniger das einst vom Liedermacher Reinhard Mey besungene Dröhnen der Motoren, das die Anlieger stundenlang nervt, als vielmehr ein Geräusch, das möglicherweise die Grenzwerte gar nicht überschreitet, aber dennoch "permanent terrorisiert".

Seit vielen Jahren sehen Einwohner von Schlierstadt, Seckach, Adelsheim und Osterburken den Motorflug-Betrieb auf dem einst nur für den Segelflugsport zugelassenen Flugplatz nicht mehr nur als gelegentliches Ärgernis. Denn Sprungbetrieb ist bei passendem Wetter von Anfang März bis Ende Oktober freitags ab 14 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ab 9 Uhr und in den Sprungwochen täglich ab 10 Uhr (außer montags). - Passendes Wetter war in dieser Saison permanent.

Damit sei man unzumutbarem Dauer-Lärm ausgesetzt, klagten die Adelsheimer Rechtsanwältin Gisela Herold und Mitstreiter wie Hans-Michael Genieser (Adelsheim) in einem Gespräch mit der RNZ. Die Behörden gäben dem Freizeitspaß einiger Städter den Vorrang vor dem Erholungsbedürfnis der Anlieger und dem Lärmschutz. Es sei im Sommer kaum noch möglich, einen geruhsamen Sonntag auf der Terrasse zu verbringen.

Nach Angaben von Gisela Herold wurde der ursprüngliche Segelflugplatz vor vielen Jahren "klammheimlich" zum Landeplatz für Motorflieger umgewandelt. Dies aber unter der Vorgabe, dass es keine Beschwerden gebe. Nun werde seit langer Zeit über Lärmbelastung geklagt, aber an die eigenen Maßgaben wolle man sich in den zuständigen Behörden offenbar nicht mehr erinnern. Vielmehr würden Beschwerden regelmäßig abgeschmettert, zuletzt kurz vor Beginn der Saison vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Den Beschwerdeführern hat es bislang nichts genutzt, dass sie aus Rathäusern und Ortschaftsverwaltungen Schützenhilfe bekommen haben: So wies der frühere Zimmerner Ortsvorsteher Josef Ackermann schon im Mai 2009 im Seckacher Gemeinderat darauf hin, dass die vom Flugplatz ausgehende Lärmbelastung "unerträgliche Ausmaße" angenommen habe. Der Flugplatzbetreiber kündigte dann Maßnahmen zur Lärmreduzierung an, so Änderungen bei den Flugrouten und technische Neuerungen am Flugzeug.

Die Gemeinde Seckach forderte das Regierungspräsidium in diesem Zusammenhang im Januar 2010 dazu auf, die Genehmigung zum Fallschirmspringer-Einsatz der "Pilatus", der einen neuen Propeller erhalten sollte, nur befristet zu erteilen, worauf der im März von der Behörde erteilte Bescheid einen Widerrufsvorbehalt für den Fall enthielt, dass der Flugbetrieb nachweislich zu unzumutbaren Lärmbelästigungen führt.

Tatsächlich erhielt die Maschine einen neuen Propeller, durch den sich der Geräuschpegel reduzieren sollte, und wie versprochen gab es auch Änderungen im Flugbetrieb, aber die von der Bevölkerung erhoffte Entlastung fiel nicht wie gewünscht aus. So bestätigte der Adelsheimer Bürgermeister Gramlich in einem Schreiben im November 2012 an das Regierungspräsidium Karlsruhe mit Betreff "Störung der Wochenendruhe" die "Belästigung durch Sportflugzeuge"

Abgesehen davon, dass Gisela Herolds Aktenordner, der den Schriftverkehr mit den Behörden enthält, dicker geworden ist, hat sich seither nicht viel im Sinne der Anlieger getan. Selbstverpflichtungen des Betreibers bezüglich der Mittagsruhe seien ein Täuschungsmanöver, wenn tatsächlich noch eine Minute zuvor gestartet werde.

Aufgrund solcher Klagen gab es im Frühjahr einen "Runden Tisch", moderiert vom CDU-MdB und früheren Weltklasse-Turner Eberhard Gienger, der als Sportpilot vor Jahren in Schlierstadt ins Flugplatz-Geschäft eingestiegen ist. Mit von der Partie waren neben ihm und Geschäftsführer Timo Kuhn, nach dessen Aussagen man bei "Southbase" alles daransetze, um die Bevölkerung möglichst wenig zu belasten, der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig (CDU), Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD) sowie der Seckacher Bürgermeister Thomas Ludwig. Nicht eingeladen war Osterburkens Bürgermeister Galm, der sich darüber wundert.

Kurz danach verkündete MdL Nelius auf seiner Homepage, es sei "bei der Diskussion über Fluglärm ein guter Kompromiss gefunden" worden. Es seien Missverständnisse ausgeräumt und Sachzwänge erläutert worden; der Flugplatzbetreiber sei bereit, geänderte An- und Abflugverfahren zu testen.

Im Gegensatz zu Nelius sehen Gisela Herold und Co. das Ergebnis der Gesprächsrunde indes keineswegs als Erfolg. Das Gegenteil sei der Fall, es habe sich nichts zum Besseren geändert.

Ob die Anlieger freilich überhaupt auf eine wesentliche Reduzierung der von ihnen angeprangerten Belastung hoffen dürfen, ist fraglich, denn - die zuständigen Behörden sehen gar keine. Dies ergibt sich aus der Stellungnahme auf eine Anfrage der RNZ: "Es wird nicht in Abrede gestellt, dass der Flugbetrieb Lärm verursacht, der jedoch subjektiv wahrgenommen wird.

Der Flugplatzbetrieb unterliegt nicht den Vorgaben der Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung. Die Lärmemissionswerte der zum Absetzen der Fallschirmspringer eingesetzten Flugzeuge liegen weit unter den definierten Grenzwerten", und überdies werde die Zahl der möglichen Flugbewegungen nicht ansatzweise erreicht, teilte die Pressestelle des Regierungspräsidiums Stuttgart mit, unter dessen Dach die Abteilung "Straßenwesen und Verkehr" für Schlierstadt zuständig ist.

Die betroffenen Anlieger mussten sich von der Behörde zugleich belehren lassen, dass sich ihre Beschwerden seit vielen Jahren immer um dieselbe Problematik drehten, ohne dass es neue Erkenntnisse gäbe. Die Betroffenen seien darüber informiert, dass alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft seien.

Verwiesen wird zugleich darauf, dass die vor 40 Jahren erteilte ursprüngliche Genehmigung keine Ruhezeiten enthalte. Die inzwischen festgelegte Mittagspause an Sonn- und Feiertagen von 12.30 bis 13.30 Uhr sei eine freiwillige Vereinbarung mit den Platzbetreibern, eine rechtliche Durchsetzung wäre gar nicht möglich.

Im Juli 2015 hatten Gisela Herold und Hans-Michael Genieser die Nachricht aus Stuttgart erhalten, dass sich die Landesregierung im Rahmen der Möglichkeiten für eine Reduzierung des Fluglärms einsetze. Im Falle von Schlierstadt gäbe es Handlungsmöglichkeiten nur dann, wenn dem Betreiber Verstöße nachzuweisen seien.

Dies sei nicht der Fall, hieß es damals. Messungen vor Ort, die belegen würden, dass die Klagen unberechtigt sind, gab es jedoch nicht. Die maximale Lärmemission werde im Rahmen einer Musterzulassung des Luftfahrzeugherstellers mit einem gültigen Lärmschutzzeugnis beurkundet, teilte das Regierungspräsidium der RNZ mit. Lärmuntersuchungen vor Ort würden keine verwendbaren Ergebnisse bringen.

So wird nun die Betriebserlaubnis für den Flugplatz zur Freude der Flugsportler und zum Verdruss nicht weniger Anlieger seit Jahren regelmäßig verlängert. Und seit Jahren werden Beschwerden über Fluglärm als unbegründet zurückgewiesen. Bis vor kurzem war für die Genehmigungserteilung ein Mitarbeiter am Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig.

Während die Behörde selbst aus Datenschutzgründen keine Angaben machte, bestätigten Kollegen: Der Mann, der Ausnahmegenehmigungen verlängert und Beschwerden über Fluglärm abgebürstet und schon auch mal darauf verwiesen hat, dass die Allgemeinheit vom Flugplatz durch Gewerbesteuer und Arbeitsplätze profitiere, ist selber ein leidenschaftlicher Pilot - ein Schelm, der Böses dabei denkt...