Schefflenz. (RNZ) Nahezu frontal kollidierten zwei Fahrzeuge am Donnerstag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberschefflenz und Seckach. Kurz vor 11.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem VW Caddy auf dem Weg von Seckach nach Schefflenz, als er in einer Rechtskurve in den rechten Grünstreifen kam. Vermutlich steuerte der Mann dann zu stark nach links, da er mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem Hyundai-SUV eines 54-Jährigen zusammenstieß. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in Felder geschleudert. Die Fahrer wurden schwer verletzt.

Der VW-Lenker musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, der 54-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion versuchen herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zeugen sollen sich unter Tel. 06261/8090 bei der Polizei Mosbach melden.