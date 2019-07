Ein Brennpunkt in Hardheim befindet sich schon seit langem in der Jahnstraße: Der Haupteingang des Kindergartens liegt hier direkt gegenüber des Feuerwehrgerätehauses. Im Einsatzfall kann es hier gefährlich werden. Die Garagen der Feuerwehr sind zudem in einem sehr maroden Zustand. Deshalb soll ein Neubau her. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (dore) Die bisherigen und künftigen Gemeinderäte haben bei einer gemeinsamen Rundfahrt mit Bürgermeister Volker Rohm, Hauptamtsleiter Lothar Beger und Bauamtsleiterin Denise Reichert am Freitag auf bedeutende Projekte der letzten fünf Jahre zurückgeblickt und sich kommende Schwerpunkte in der Gemeinde Hardheim angeschaut. Die RNZ hat die wichtigsten Informationen der Rundfahrt zusammengefasst.

> Erweiterung Sanierungsgebiet Ried - Käflein-Areal: Das unbewohnte Gebäudeensemble neben dem Gemeindekindergarten soll nach Angaben von Bürgermeister Volker Rohm abgerissen werden. Wie Denise Reichert erklärte, soll das Areal künftig zusammen mit der Freifläche davor zum Kindergarten gehören und den Kindern als weitere Spielfläche dienen.

> Feuerwehrhaus: Das Feuerwehrgerätehaus beschäftigt die Gemeinde schon seit vielen Jahren. Problematisch sei laut Bürgermeister Volker Rohm zum einen die Lage der Haupteinfahrtstore für die Einsatzfahrzeuge direkt gegenüber des Haupteingangs vom Kindergarten "Kindervilla Kunterbunt" - eine gefährliche Situation, wenn man bedenkt, dass hier Kinder auf Feuerwehrautos im Einsatz treffen können. Zum anderen sind die 1947 erbauten Garagen in einem sehr maroden Zustand.

Favorisiert wird das Areal am Kreisel Richtung Wertheim. Fotos: Dominik Rechner

Die Statik des Dachs der älteren Halle sei schon seit langem sehr schlecht. Zunächst wurden deshalb rund 16.000 Euro in die Standfestigkeit investiert. Nach einem Hagelschaden mussten weitere rund 10.000 Euro in die Dacherneuerung gesteckt werden. In der Garage wurden provisorisch Holzpfosten als Dachstützen eingebaut. Doch das sei keine Dauerlösung, betont Rohm. Ein weiteres Problem sei, dass immer wieder Feuchtigkeit ins Gebäudeinnere eintrete.

Auf Dauer wird also ein neues Feuerwehrgerätehaus her müssen. "Das Thema wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen", sagte Rohm. Noch ist ein Neubau jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. "Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses kostet zwischen drei und fünf Millionen", sagte Rohm. Das Geld habe man momentan nicht.

Dennoch sucht die Gemeinde bereits nach einem neuen Feuerwehr-Standort. Man favorisiert dabei das Grundstück am Kreisel an der Querspange Richtung Wertheim. Eine Alternative wäre auch das Grundstück neben dem DRK.

> Walter-Hohmann-Schulzentrum: Der mittlere Trakt der Schule (Trakt 300) soll saniert werden. Geplant ist, im unteren Bereich die Schulbibliothek und auch Teile der Gemeindebücherei unterzubringen. Gleichzeitig soll der untere Bereich des Dietzgebäudes, wo sich die Gemeindebücherei aktuell befindet, mit dem unteren Stockwerk des Trakt 300 verbunden werden. Beim Dietzbau wurden im 2018 sanierten Erdgeschoss zwei Kindergartengruppen untergebracht. Nun sollen auch noch die beiden Obergeschosse renoviert werden, damit in den momentan ungenutzten Klassenräumen wieder Unterricht stattfinden kann.

Die Unterrichtsräume in den Obergeschossen des Dietzbau der Realschule stehen leer. Nach einer umfassenden Sanierung soll hier bald wieder unterrichtet werden. Foto: D. Rechner

Weiteren Sanierungsbedarf sieht die Gemeinde beim Pausenhof der Mensa. Dort sollen zum Beispiel Outdoorbewegungsgeräte installiert werden. Für die Finanzierung haben die Sparkasse und die Firma Eirich Spenden in Höhe von 11.000 Euro bereitgestellt. Beger informierte die Gemeinderäte außerdem, dass die Gärtnersmühle den Vertrag für die Mittagsverpflegung der Schüler zum Ende des Schuljahrs gekündigt hat. Das warme Mittagessen soll weiterhin die Firma Hoffmann-Menü liefern. Künftig wolle man aber nur noch einen Pausenverkauf anbieten und weniger Mittagsnacks. Für die Ausgabe der Pausensnacks in der Mensa wird noch ehrenamtliche Unterstützung gesucht.

> Alte Realschule: Die Räume der DLRG im Untergeschoss waren von Schimmel befallen. Mit einem Injektionsverfahren wurden Mauern angebohrt und mit Hochdruck Flüssigkeit eingeführt, sodass eine Feuchtigkeitssperre entstanden ist. In den nächsten Monaten müsse nun noch ein neuer Estrich eingebaut, Fliesen verlegt und Wände neu verputzt werden.

Das Neubaugebiet Trieb II soll ab dem 5. August erschlossen werden.