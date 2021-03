Der Mudauer Bastian Hauk will „Nina Warrior Allstar“ werden. Foto: TV Now/ Marcus Hertrich

Mudau. (lm) "Die 160 besten, legendärsten und bekanntesten Ninja-Athleten Deutschlands in einer Show." Mit diesen markigen Worten bewirbt der Sender RTL Die Sendung die "Ninja Warrior Germany Allstars – Das Duell der Besten", die am Ostersonntag, 4. April, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Bei der ersten Vorrunde mit dabei ist auch ein Mudauer: Bastian Hauk hat das Ziel, den anspruchsvollen Hindernisparcours schneller als seine Konkurrenten zu absolvieren. In fünf Vorrunden treten 32 "Ninja Warrior Germany Allstars" in spannenden und überraschenden Duellen gegeneinander an – kommentiert von Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra.

Der 35-jährige Bastian Hauk war schon immer begeisterter Kletterer mit einer Leidenschaft für die Buchener Kletterhalle des Alpenvereins und für die Odenwälder Kletterzentren. Irgendwann hörte er von der Sendung "Ninja Warrior Germany": "Genau mein Ding", dachte sich Hauk, denn für die Wettkämpfe braucht es Griffkraft und Koordination wie beim Klettern, aber darüber hinaus noch viel mehr.

Bastian Hauk baute sich zuhause auf dem Balkon einen kleinen Übungsparcours vor seiner ersten Bewerbung für die Staffel vor zwei Jahren, als er zuerst zum Casting und dann zur fünften Staffel im Sommer 2020 eingeladen war. Nur knapp verfehlte er das Finale, und zurecht ist er stolz, nun zur Allstars-Variante eingeladen worden zu sein.

Bei der ersten Vorrunde am Ostersonntag hofft er, das Duell gegen Georgi Damyanov zu gewinnen. Jede Menge Bewunderung haben seine beiden Kinder für ihn, und hundertprozentige Unterstützung findet er bei seiner Frau, die ihm auch geholfen hat, einen großen Übungsparcours mit allen möglichen Schwingen, Schaukeln, Netzen und Sprungmöglichkeiten einzurichten.

So kann er sich zu seinem täglichen einstündigen Training ca. zweimal die Woche rund zweieinhalb Stunden ausgiebig dem Ninja-Training widmen. Fasziniert ist er nach wie vor von der Vielfalt des Ninja-Sports, der u. a. Sprungkraft, Griffkraft, Schnelligkeit und Koordination erfordert.

Das Motto bei "Ninja Warrior Germany Allstars" lautet: "Der Schnellste gewinnt." Nur die Duellsieger kommen eine Runde weiter. Die unterlegenen Athleten scheiden sofort aus. Aus den 16 Duellen Mann gegen Mann bzw. Frau gegen Frau treten die Sieger in der zweiten Runde auf einem komplett anderen Doppelparcours gegeneinander an. Die acht Sieger dieser Runde begegnen sich erneut in den vier finalen Duellen am schon legendären "Power Tower", und hier müssen sie nicht nur ihre direkten Duellpartner schlagen, sondern auch den elf Meter hohen Koloss aus Stahl besiegen.

Am Ende der Vorrunden stehen schließlich vier Finalisten fest. Im Finale an Muttertag treten die 16 Sieger und vier Siegerinnen aus den fünf Vorrunden-Shows zunächst in zehn Duellen nach dem K.o-Prinzip gegeneinander an. Die Sieger qualifizieren sich für den zweiten Parcours, und fünf Ninjas ziehen dann in Runde drei mit der Himmelsleiter ein. Die zwei Athleten, die diese entweder in der besten Zeit absolvieren oder die meisten der 35 Sprossen schaffen, qualifizieren sich für das Finale am "Power Tower". Am Ende stehen zwei Gewinner fest – ein Mann und eine Frau. Als "Ninja Warrior Allstar" erhalten sie eine Siegprämie von 50.000 Euro oder als "Last Man Standing" bzw. "Last Woman Standing" 25.000 Euro.

Wie Bastian Hauk weiter erzählt, wurden die Folgen der "Ninja Warrior Germany Allstars" im Februar in der Köln-Messe unter Corona-Bedingungen und ohne Publikum aufgezeichnet. Um die Gesundheit der Athleten und des gesamten Teams zu gewährleisten, lebte die ganze Produktion eine Woche lang abgeschottet wie in einer Blase, nachdem sie zuvor alle negativ getestet worden waren. Das Team hinter der Kamera trug während der gesamten Zeit Maske, und stets wurde Abstand gehalten. Moderatoren und Athleten durften vor der Kamera und in den Duellen die Masken ablegen.

Info: "Ninja Warrior Germany Allstars – Das Duell der Besten" wird am Ostersonntag, 4. April, um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird.