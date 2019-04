Rosenberg. Es ist endlich (fast) so weit: Nach 16-monatiger Bauzeit sollen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Rosenberg bis Ende des Monats abgeschlossen sein.

In der Karwoche wurde noch kräftig am vierten und letzten Bauabschnitt gearbeitet. Beide Bushaltestellen am Ortseingang sind bereits nahezu fertiggestellt. Die erforderlichen Pflasterarbeiten werden in dieser Woche erledigt. Die Mitarbeiter der bauausführenden Firma Benninger (Bad-Mergentheim/Neunkirchen) haben schon damit begonnen, die Bauabsperrungen abzubauen. Derzeit werden kleinere Planierarbeiten durchgeführt und Mutterboden aufgebracht.

Die Firma Strabag soll mit dem Deckeneinbau am Montag, 6. Mai, beginnen. Dazu muss die Ortsdurchfahrt nochmals komplett gesperrt werden. Die von den Vereinen geplante Einweihungsfeier am Muttertag wurde verschoben, da die Asphaltarbeiten noch nicht abgeschlossen sein werden.