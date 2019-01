Regelmäßig hielt der KZ-Überlebende Paul Niedermann (links) den Kontakt nach Sindolsheim, der ehemaligen Heimat seiner Familie. Jetzt ist er 91-jährig in Paris gestorben. Unser Bild zeigt Paul Niedermann zusammen mit weiteren Offiziellen bei der Einweihung des Gedenksteins im Mai 2016 in Sindolsheim. Der Gedenkstein erinnert an die Deportation der damals in Sindolsheim wohnenden jüdischen Familien im Jahre 1940 ins südfranzösische Konzentrationslager Gurs. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg-Sindolsheim. (F) Mit großer Trauer haben viele Bürger aus Sindolsheim und der Region die jetzt übermittelte Nachricht aufgenommen, dass der Holocaust-Überlebende Paul Niedermann, dessen Familie lange Zeit in der Baulandgemeinde Sindolsheim gelebt hat, im Dezember im Alter von 91 Jahren in Paris, wo er zuletzt lebte, gestorben ist. Der bekannte Zeitzeuge aus der Nazizeit war bis zu seinem Tode mit dem Ort eng verbunden und hatte dort noch viele Freunde. Vor etwas mehr als zwei Jahren, Mitte Mai 2016, war Niedermann zu einem für ihn sehr freudigen Ereignis aus Paris nach Sindolsheim angereist. Im Rahmen einer Gedenkfeier wurde in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Heimat und Kultur an markanter Stelle im Dorf ein Gedenkstein aus Muschelkalk aufgestellt, der an die Deportation der damals in Sindolsheim wohnenden jüdischen Familien im Jahre 1940 ins südfranzösische Konzentrationslager Gurs erinnert.

Niedermanns Eltern wurden in Sindolsheim geboren, zogen aber später nach Karlsruhe. Ihr Wohnhaus stand noch lange in der heutigen Lammstraße.

Am 22. Oktober 1940 wurde Niedermann als knapp Dreizehnjähriger mit seinen Familienangehörigen - Eltern, Großvater und dem vier Jahre jüngeren Bruder Arnold - im Rahmen der sogenannten Wagner-Bürckel-Aktion von Karlsruhe aus in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Nach acht Monaten wurde er dann in das Lager Rivesaltes am Mittelmeer verlegt.

1942 gelang ihm gemeinsam mit seinem Bruder Arnold die Flucht, die durch die jüdische Untergrundorganisation Œuvre de secours aux enfants (OSE) organisiert worden war. Zusammen mit anderen jüdischen Kindern, zu denen auch der 1928 geborene David Hirsch aus Dirmstein gehörte, wurden die Brüder Niedermann in der Folgezeit an verschiedenen Orten in Frankreich versteckt, unter anderem im illegalen Kinderheim von Izieu (Kinder von Izieu). Arnold Niedermann konnte von der OSE über Portugal nach Baltimore (USA) zur Schwester der Mutter geschleust werden. Paul Niedermann wurde, wie auch seine Schulfreundin Hanna Meyer-Moses (* 1927), Ende 1943 mit weiteren jüdischen Kindern über die Schweizer Grenze in Sicherheit gebracht.

Mit Ausnahme der beiden Brüder fielen alle anderen verschleppten Familienmitglieder dem Holocaust zum Opfer. Die Eltern wurden 1942 quer durch Europa in Vernichtungslager transportiert; der Vater starb in Majdanek, die Mutter in Auschwitz. Der Großvater war bereits vorher in Gurs gestorben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich Paul Niedermann in Frankreich nieder. Er verbrachte sein Arbeitsleben, unter anderem als Journalist und Fotograf in Paris, wo er auch im Ruhestand wohnte. Sein Bruder lebte in den USA und starb im Jahr 2000 in Los Angeles.

Der in den Boden eingelassene Gedenkstein "Stolpersteine" in Sindolsheim erinnert heute noch alle Passanten an den früheren Wohnort der Niedermanns in der Lammstraße.

Wie Rosenbergs Bürgermeister a.D. Gerhard Baar im Mai 2016 bei der Einweihung sagte, wolle man mit der Einweihung des Gedenksteins dem Vergessenen entgegenwirken, mit dem Ziel, ähnlich Unmenschliches in Zukunft zu verhindern. Nicht nur, aber gerade in Sindolsheim sei lange Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg des Thema "Deportation jüdischer Mitmenschen" totgeschwiegen oder tabuisiert worden. Viele Jahre lang habe sich ein radikales politisches Gedankengut gehalten, das nicht mit dem Grundsatz und den Grundwerten einer freiheitlich demokratischen Ordnung vereinbar sei.

Paul Niedermann, geboren am 1. November 1927 in Karlsruhe, war wie er nach einem ergreifenden Film "Lichtschimmer in Gurs" von Anne Gastillo (der Begleiterin Niedermanns) sagte, als Überlebender des Holocaust ein deutscher Zeitzeuge der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland und Frankreich. In diesem sehr ergreifenden Film schildert er seine Erlebnisse, während er durch das ehemalige KZ Gurs geht: "Den Alten kann man nichts mehr beibringen, aber den Jungen muss man die Geschichte näher bringen, damit das nicht vergessen wird und sich nicht wiederholt" betonte Niedermann damals in Sindolsheim. Weiter sagte er: "Solange ich lebe, kann ich gegen Ungerechtigkeit und Vergessen schreien. Aber wenn ich nicht mehr da bin und meine Generation, dann liegt es an euch aufzuschreien". Worte, die man auch in Sindolsheim nicht vergessen wird.

In seinem Leben erhielt der jetzt verstorbene Zeitzeuge zahlreiche Ehrungen, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2007 und die Ehrenmedaille der Stadt Karlsruhe.

Sindolsheims Ortsvorsteher Jürgen Fuchs sagte gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung, dass man im Ort über den Tod von Paul Niedermann erschüttert sei, man habe mit ihm den letzten Zeitzeugen verloren, der sich für Sindolsheim einbrachte, damit die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges unvergessen bleiben. Zudem war Niedermann extra aus Paris angereist, um bei der Verlegung der "Stolpersteine", die an die Deportation seiner Familienmitglieder erinnern, dabei zu sein. Zudem bestand lange Jahre noch Kontakt zur Familie Stätzler in Sindolsheim. Für sein Wirken sei man sehr dankbar, betonte Fuchs.