Rosenberg. (F) Über 30 Vitamine und Spurenelemente sowie verschiedene Mineralstoffe stecken in jedem Apfel. Das gesunde Obst ist das beliebteste in Deutschland. Unglücklicherweise fiel in diesem Jahr die Obsternte im Bauland schlecht aus. Gründe dafür sind die zwei überraschend späten Frosttage im Mai und die sehr lange anhaltende Trockenperiode im Sommer. Viele Äpfel, die durch den fehlenden Regen sowieso nicht wirklich groß wurden, hatten zwischenzeitlich einen sogenannten Sonnenbrand und sind teilweise früh vom Baum gefallen. Dennoch können Most-Liebhaber beruhigt sein: Auch in diesem Jahr konnte wieder gepresst werden. Inzwischen ist die Obsternte im Bauland, das mit seinen vielen Streuobstwiesen schon immer ein Mekka für die Freunde des Mosts war, weitgehend abgeschlossen.

Bei der traditionsreichen Rosenberger Apfelmosterei Volk, die es schon seit mehr als 100 Jahren in der Baulandgemeinde gibt, ist die hochmoderne Saftpresse schon seit rund drei Wochen in Betrieb. Allerdings lief sie nicht immer auf "vollen Touren". Das liegt auch daran, dass immer weniger Obstbauern vorbeikommen, um ihre Äpfel zu Most verarbeiten zu lassen. "Die ,Moschtbauern‘ werden immer weniger", sagt Karlheinz Volk. Zudem gebe es negative Meldungen zum Thema Süßmost, nämlich, dass dieser viel Zucker enthalte und somit der Gesundheit des Menschen schade.

In diesem Jahr wurden wegen der schlechten Ernte deutlich weniger Äpfel angeliefert. Foto: Frodl

Auch die Anlieferung der Äpfel für eine spätere Weiterverarbeitung ging stark zurück. Wo früher Berge an Äpfeln lagen, liegt in dieser Saison nur ein kleiner Bruchteil davon. "Einen Container brauchen wir in diesem Jahr nicht", meint Volk. In den Jahren zuvor sei die Apfelernte fast immer so reichhaltig gewesen, dass man das angelieferte Obst nicht in vollem Umfang zu Apfelsaft verarbeitet, sondern mitunter an Keltereien im Land verkauft habe. Das sieht in diesem Jahr anders aus: Äpfel werden kaum angenommen. "Wer will sich auch für den angebotenen Ankaufspreis noch bücken und Äpfel auflesen? Da bleiben sie lieber liegen", sagt Volk.

Er kann sich noch an frühere Zeiten erinnern, als das Pressen des Obstes eine schwere Handarbeit war. Seit vielen Jahren setzt er dafür eine hochmoderne Bandpresse ein, die einen Druck von bis zu fünf Tonnen aufbauen kann. Und so funktioniert das Pressen im Hightech-Zeitalter: Die Äpfel werden über einen Trichter zugegeben und dann zu frischem Apfelsaft verarbeitet, der dann in eine bereitgestellte Wanne läuft. Die abfallenden Trester werden den örtlichen Jägern zur Verfügung gestellt, die es als Winterfutter für die Tiere im heimischen Wald verwenden.

"Die Äpfel sind zwar in diesem Jahr – was zu erwarten war – etwas kleiner, dafür sind sie aber sehr süß, und die Qualität des Obstes ist teilweise doch ganz gut", informiert Saftexperte Volk. Dennoch gebe es weniger Saft. Was noch früher der Fall war, dass die Fahrzeuge, die das Obst anliefern, bis zum Bahnübergang und bis zum ehemaligen Gasthaus "Hirsch" in der Hauptstraße Schlange stehen, das gibt es nicht mehr. "Diese Zeiten sind längst vorbei", sagt Volk.

In diesem Jahr wurde die Mostsaison auch früher beendet. Nur bis Anfang Oktober hatten Anlieferer aus der gesamten Region die Gelegenheit, ihre Äpfel anzuliefern, um bei Karlheinz Volk aus ihrem eigenen Obst frisch gepressten schmackhaften Saft zu machen.

Doch nicht nur der süße Most ist begehrt, sondern auch die verschiedenen Obstbrände, die der Getränkehandel Volk herstellt. Hierzu werden in zwei hochmodernen Brennereien nur heimisches Obst und kein Konzentrat verarbeitet, betont Karlheinz Volk.

Die aktuelle Situation bereite ihm allerdings schon etwas Sorgen. Er appelliert daher an die Landesregierung und die Politiker, die in den letzten Jahren entstandenen Streuobstwiesen wie an der "Hälde" Richtung Bofsheim weiterhin zu fördern und zu erhalten. Schließlich prägten die Wiesen nicht nur das Landschaftsbild in der ländlichen Region, sondern sie seien als Lebensräume für viele Tierarten unverzichtbarer Bestandteil eines vielfältigen Ökosystems und auch darüber hinaus noch ein wertvolles Kulturgut.

Seit 2012 übernehmen zahlreiche Privatpersonen sowie der Heimat- und Kulturverein Obstbaumpatenschaften für eine bestimmte Baumreihe der bestehenden Obstanlage. Die Patenschaft verpflichtet sie zur nachhaltigen und fachgerechten Pflege ihrer Baumreihe. Unter diesen gibt es auch alte Baumbestände mit ausgefallenen, fast schon vergessenen Obstsorten. Unterstützt werden die Paten dabei von Timo Schuster, Fachwart für Obst- und Gartenbau.