Nicht unweit von Rosenberg – nämlich in Gerichtstetten – entsteht zurzeit bereits ein Solarpark. Ein solcher könnte auch bald auf der Rosenberger Gemarkung stehen, zumal nun die Kriterien einer solchen Fotovoltaikanlage feststehen. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Abstand einhalten – eine Vorgabe, die wir zurzeit nur allzu gut kennen. Die Einhaltung eines Mindestabstands – und zwar zu Wohngebieten – gilt auch für die Freiflächenfotovoltaikanlage, die auf der Gemarkung Rosenberg entstehen soll. Dies ist eines der Kriterien, die Bürgermeister Ralph Matousek in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vorstellte. Durch gesetzliche Änderungen seien solche Anlagen nun auf allen Flächen, die als benachteiligt eingestuft sind, zulässig, erklärte Matousek. Dies betreffe in der Gemeinde die Gemarkungen Sindolsheim und Hirschlanden.

Um eine Grundlage für die Verwaltung und den Gemeinderat zu haben, hatte sich der Gemeinderat im Oktober 2019 im Rahmen einer Klausurtagung mit dem Thema beschäftigt und grundlegende Kriterien ausgearbeitet. Diese waren im Rahmen einer Infoveranstaltung im November 2019 vorgestellt und durch Gespräche und Diskussionen mit den Einwohnern ergänzt und weiter modifiziert worden.

Den erstellten Kriterienkatalog, der als Leitfaden dienen soll, stellte Bürgermeister Matousek mithilfe einer Power-Point-Präsentation dem Gemeinderat und den Zuhörern vor. Dabei zeigte er die Standortkriterien mit der landwirtschaftlichen Qualität der Böden auf. Außerdem sei festgelegt, dass diese Anlagen möglichst nicht von geschlossener Wohnbebauung aus sichtbar sein sollen. Nach langer Diskussion über die Wirksamkeit von Mindestabständen, so Matousek, habe man sich in der Klausurtagung auf einen Mindestabstand von 200 Metern zu Wohngebieten geeinigt. Bei Einzelbebauungen gelte der gleiche Mindestabstand, außer die direkt betroffenen Anwohner stimmten dem Bau eines Solarparks explizit zu. Die Sichtbarkeit – bzw. Nicht-Sichtbarkeit – müsse bei den Anträgen individuell geprüft und bewertet werden.

Für die Entwicklung der Gemeinde Rosenberg sollen die im Flächennutzungsplan definierten Flächen vorgehalten werden. Darüber hinaus sollen in einem Streifen von 200 Metern Breite um die Ortslage keine Anlagen geplant werden, um eine künftige Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

Anlagendesign und Solarmodule seien so zu wählen, dass Blendwirkungen ausgeschlossen seien, informierte Matousek weiterhin. Durch das Anlegen von Hecken soll die Integration in das Landschaftsbild bestmöglichst gewährleistet werden.

Der Gemeinde Rosenberg sei außerdem daran gelegen, dass von Fotovoltaik-Projekten nicht nur Einzelne einen finanziellen Nutzen haben, sondern dass einer unbestimmten Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern zu einem gewissen Ausmaß eine Beteiligung an diesen Anlagen ermöglicht werde. So müsse der Projektentwickler im Vorfeld eines Bauleitplanverfahrens darlegen, wie eine umfängliche lokale und regionale Wertschöpfung ermöglicht wird sowie ob und wie er für den Rückbau nach Ablauf der Betriebslaufzeit aufkommt. Zudem wurden noch weitere Vorhaben zum Natur- und Artenschutz beschlossen.

Nach den Ausführungen des Bürgermeisters sowie zwei Wortmeldungen zur Bodenqualität und möglicher Pachtentschädigung für den Pächter des Geländes stimmte der Gemeinderat mit einer Enthaltung dem aufgestellten Leitfaden zu. Wie in der Sitzung zu hören war, gibt es bereits Interessenten, die eine solche Anlage in Rosenberg bauen wollen.