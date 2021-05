Die Deutsche Bahn plant den Umbau des Bahnübergangs in Rosenberg. Die Planungen hierzu wurden im Gemeinderat vorgestellt. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Die Deutsche Bahn plant den Umbau des Bahnübergangs in Rosenberg. Die Gemeindeverwaltung sei darüber informiert, sagte Bürgermeister Ralph Matousek jüngst im Gemeinderat. Im Bahnhof Osterburken werde das derzeitige Stellwerk durch einen Neubau ersetzt. Das neue, moderne elektronische Stellwerk soll im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden. Ziel sei es, den Bahnübergang Rosenberg nach den anerkannten Regeln der Technik und den aktuell gültigen Richtlinien der DB Netze AG neu zu bauen. Dabei gehe es, wie der Bürgermeister sagte, vor allem um die Technik des Bahnübergangs.

Nach dem Umbau könne der Streckenabschnitt zwischen Osterburken und Eubigheim im Gleiswechselbetrieb erfolgen. Damit kann die Deutsche Bahn auf Störungen auf der Strecke besser reagieren. Der Bahnübergang soll bis 2025 in Betrieb gehen.

Ein Bahnübergang benötige die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt, so Matousek. Mit der Erneuerung der Technik seien auch die Randbereiche einzuhalten. Dies betreffe vor allem die Schleppkurven von Lkw. Es müsse nachgewiesen werden, dass ein Lkw mit der vollen Länge den Bahnübergang räumen kann und nicht bei der Einfahrt in den Dörrhöfer Weg hängen bleibe, erläuterte der Bürgermeister. Dies habe zur Folge, dass der Einmündungsbereich des Dörrhöfer Wegs in die Hauptstraße aufgeweitet werden muss.

Zudem sei der Gehweg am "Parkplatz Götz" gegenüber der Volksbank Kirnau um rund einen Meter zu versetzen. Und das, obwohl dieser Bereich vor drei Jahren erst neu gebaut worden sei. Aber mit der Verlegung des Gehwegs werde eine fußläufige Querung der Bahn auf beiden Straßenseiten ermöglicht. Darüber hinaus soll der Übergang auf der Seite des Bahnsteigs aufgrund der hohen Schülerzahl verbreitert werden.

Die Arbeiten sollen bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein. Probebohrungen zur Erkundung des Untergrunds hätten bereits stattgefunden.

Die Gesamtkosten werden vom Bund, Land und der Deutschen Bahn getragen. Ob auch auf die Gemeinde ein Kostenanteil zukomme, habe man bereits angefragt. Eine Antwort stehe allerdings noch aus. Die Verwaltung habe hierbei auch den weiteren Umfang mit der früheren Unterführung angesprochen.

Der Gemeinderat nahm den aktuellen Sachstand zur Kenntnis.