Rosenberg-Hirschlanden. (lm) Ein junger Mudauer Vater wies darauf hin, dass es jetzt auch im Neckar-Odenwald-Kreis eine Hebamme gibt, die sich auf Hausgeburten spezialisiert hat. Im Gespräch mit der RNZ erzählte die einzige ihrer Art im Kreis, Anne Hübsch aus Hirschlanden, begeistert über das Erlebnis der Geburt in der stimmungsvollen und vertrauten Atmosphäre des eigenen Zuhauses.

Ein Rückblick: Die am 19. Mai 1995 geborene Anne Euler hat sich schon sehr früh im Rahmen von Schulpraktika für den Beruf der Hebamme interessiert. Früher erforderte dieser eine dreijährige Ausbildung, seit diesem Jahr ist der Beruf sogar akademisiert. So bewarb sie sich nach ihrem Schulabschluss bei verschiedenen Krankenhäusern um einen Ausbildungsplatz. Das klappte zwar nicht, dafür wurde sie aber als eine der Ersten in einem Probestudiengang in Bochum aufgenommen.

Nach dreieinhalb Jahren machte sie ihr Examen in dem dualen Studiengang, und ein halbes Jahr später legte sie im September 2019 ihren Bachelor of Science ab. Einige Praktika in diversen Krankenhäusern ließen in ihr die Entscheidung reifen, dass sie diese Art der Betreuung nicht zufriedenstellt, auch wenn ihr klar war, dass es im Krankenhausablauf kaum anders zu organisieren ist.

Ihren neuen Weg schlug sie nach einem Praktikum bei der freiberuflichen Hebamme Marliese Hofmann-Kress ein, die sich in Hardhausen im Kreis Heilbronn auf Hausgeburten spezialisiert hatte. "Das war einfach meins!" Anne Hübsch sieht als wichtigstes Argument für Hausgeburten die Wohlfühlfaktoren. Das bedeutet: so wenig Anspannung und Stress wie möglich durch die angenehme häusliche Atmosphäre, die Sicherheit durch die direkte Betreuung, deren Intensität allein von der werdenden Mutter bestimmt wird und die dazu beiträgt, dass Risiken frühzeitig erkannt werden können.

Einige erfolglose Bewerbungen nach dem Studienabschluss und eine Empfehlung ihrer Wegbegleiterin Marliese Hofmann-Kress bestärkten sie in ihrem Entschluss, ins kalte Wasser zu springen und sich selbstständig zu machen.

Und daraus entstand ein Team aus drei selbstständigen Hebammen: Marliese Hofmann-Kress (Kreis Heilbronn), Joana Jakob (Kreis Hohenlohe und Schwäbisch Hall) und Anne Hübsch (Neckar-Odenwald-Kreis), die sich im Team vertreten und so ein weites Gebiet abdecken.

Hübsch begleitet seit Mitte letzten Jahres monatlich etwa drei bis fünf Geburten. Jede dieser Geburten ist für sie etwas ganz Besonderes und Anrührendes. Bei den Kursen für Geburtsvorbereitung und Rückbildung im Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden wechselt sie sich mit der örtlichen Hebammen-Kollegin Alexandra Kuhn ab.

Wenn sich schwangere Frauen für eine Hausgeburt entscheiden, empfiehlt Hübsch den werdenden Müttern, sich bei ihrer Wahl der Hebamme sofort nach einem positiven Schwangerschaftstest anzumelden und mit ihr den Umfang der Betreuung zu besprechen, die sehr individuell gestaltet werden kann. Neben diversen Kursen und Zusammenkünften nach Absprache während der Schwangerschaft ist ihre Empfehlung, in der 33./34. Woche ein sogenanntes Geburtsgespräch mit den werdenden Eltern oder auch nur der Mutter zu führen. Dabei gibt sie Ratschläge und Anregungen zur Vorbereitung – z. B. auch, was alles bei der Geburt im Haus vorrätig sein sollte, etwa Wärmeflasche, warme Socken und Handtücher, aber auch Cola oder Energiedrinks bei eventuellen Kreislaufproblemen. Ansonsten hat die Hebamme alles Wichtige in ihrer Tasche dabei. Sie bleibt bis zu drei Stunden nach der Geburt, macht die U1-Untersuchung des Kindes sowie eine erste Untersuchung der Mutter und stellt das Kinderuntersuchungsheft sowie alle notwendigen Geburtsdokumente aus.

Anne Hübsch ist wie ihre Kolleginnen eine überaus engagierte Hebamme, und sie ist dankbar für die Rückendeckung ihres Ehemanns Marcel, der gesamten Familie und der Freunde für ihre ungewöhnlichen und vor allem nicht planbaren Arbeitszeiten.