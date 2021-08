Bei der Sommertour der Rhein-Neckar-Zeitung im Römermuseum in Osterburken gab es viel zu entdecken. Unser Bild zeigt die RNZ-Leserinnen und -Leser, die in die römische Welt vor rund 2000 Jahren eintauchten. Bürgermeister Jürgen Galm (rechts) stellte zu Beginn die Stadt Osterburken vor. Foto: Joachim Casel

Osterburken. (joc) Osterburken war um 200 nach Christus zwar "nur" einer von 60 Grenzorten entlang des Limes, trotzdem genießt die heutige Römerstadt ein ganz entscheidendes Alleinstellungsmerkmal, das sie deutlich von anderen Grenzorten abhebt. "Denn an keinem anderen Limesort wurden so viele Originalfundstücke aus jener Zeit gefunden wie in Osterburken", betonte Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt. Auf die Suche nach diesen Schmuckstücken konnten sich Ende letzter Woche auch die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung im Rahmen der RNZ-Sommertour machen.

Die Verantwortlichen aus den Redaktionen Buchen und Mosbach hatten das Osterburkener Römermuseum eigens wegen der vielen historischen Raritäten für die Sommertour ausgewählt. Die Stadt Osterburken und das Römermuseum beschieden die Anfrage der RNZ dann auch umgehend mit einem spontanen Ja. Die eineinhalbstündige Führung leitete Museumsleiter Scheuerbrandt selbst.

Vor dem Römermuseum, an einem Platz, der auch ein Zentrum des antiken Osterburken bildete, begrüßte RNZ-Redakteur Joachim Casel von der Redaktion Buchen die angemeldeten RNZ-Leser aus dem ganzen Kreis. Casel freute sich über die gute Resonanz an diesem Tag und verwies nicht ohne Stolz auf die Sommertour der Tageszeitung, die auch im Neckar-Odenwald-Kreis in diesem Jahr mit einem eigenen attraktiven Programm aufwarten könne. Der Redakteur bedankte sich vorab bei Jörg Scheuerbrandt, der ein hervorragender Kenner der römischen Geschichte sei, dass er sich an diesem Tag die Zeit für eine exklusive Führung für die RNZ genommen habe.

Das Römermuseum Osterburken ist neben dem Limesmuseum Aalen das bedeutendste museale Zentrum am baden-württembergischen Abschnitt des Obergermanisch-Raetischen Limes. Neben der musealen Darstellung des Limes, des Kastells Osterburken und der Kultur der Grenzregionen gibt es museumspädagogische Angebote sowie – in Zusammenarbeit mit den Limes-Cicerones – organisierte Führungen durch das Museum, das Kastellgelände und entlang des Limes. Das Römermuseum Osterburken bewahrt und zeigt herausragende Reste der römischen Kultur, die vor rund 2000 Jahren in Osterburken gelebte Gegenwart war, darunter das weltberühmte Mithrasrelief (siehe unten). Zur Entstehung: Das Museum in Osterburken wurde am 2. Dezember 1983 als Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums eröffnet und zunächst unter der Regie des 1976 gegründeten Historischen Vereins Bauland geführt. Dieser aus einer Osterburkener Bürgerinitiative gegründete Verein hatte es sich zum Ziel gesetzt, das damals neu entdeckte römische Militärbad vor der Zerstörung zu bewahren. Es gelang mit Hilfe von Spendensammlungen und durch Gelder des Landes Baden-Württemberg, die Konservierung der Befunde zu sichern und einen Schutzbau zu errichten. Der Verein betrieb nicht nur das Museum, sondern stellte das Aufsichts- und Kassenpersonal. Außerdem übernahmen die Vereinsmitglieder Führungen und betrieben überregionale Werbung, so dass sich Osterburken stetig zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für Besucher am Limes entwickelte. Über die Jahre entstand aus einer nur zeitweilig geöffneten Ausstellung ein ganzjährig zugänglicher Museumsbetrieb. 2005 erfolgte die Anerkennung des Obergermanisch-Raetischen Limes als Unesco-Weltkulturerbe, und am 16. und 17. September 2006 wurde eine weitläufige Museumserweiterung eingeweiht. Die Entscheidung über das Aussehen und die Konzeption des Neubaus fiel nach einem Ideenwettbewerb der Stadt Osterburken im Dezember 2003. Der neue Baukörper war notwendig geworden, um den inzwischen aus allen Nähten platzenden Schutzbau, der in seiner Substanz erhalten blieb, großflächig zu ergänzen. Das Gebäude wurde von der Architektenkammer Baden-Württemberg für "Beispielhaftes Bauen" ausgezeichnet. Zu den neuen Räumlichkeiten gehört seither auch ein Museumscafé. Das Museum war bis 2003 dem Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart angeschlossen und wurde anschließend ein Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg. Im Frühjahr 2005 wurde der Provinzialrömische Archäologe Dr. Jörg Scheuerbrandt zum ersten hauptamtlichen Museumsleiter ernannt. Er übt dieses Amt mittlerweile seit 16 Jahren aus.

Im Anschluss stellte Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm seine 6000-Einwohner-Stadt vor, die auch in puncto Kultur und Freizeitangebot einiges zu bieten habe. Galm nannte hier die mittelalterliche Stadt "Adventon", den Skulpturenradweg und natürlich das über die Region hinaus bekannte Römermuseum, das immer wieder Anlaufstelle für zahlreiche Schülerinnen und Schüler sei, die hier lebendigen Geschichtsunterricht mit vielen historischen Raritäten erhalten würden.

Dann übernahm der Fachmann: Museumsleiter Scheuerbrandt führte die Gruppe zunächst im Erdgeschoss in einen großen zentralen Raum mit der ständigen Ausstellung. Hier sind der Limes und das Kastell Osterburken sowie römische Steindenkmäler zu sehen. Scheuerbrandt erklärte anhand eines maßstabsgetreuen Modells, dass die Römer etwa von 160 bis 260 nach Christus in Osterburken lebten, also in der Spät- und der Blütezeit des römischen Reichs. Der Limes mit seiner hohen Holzpalisade und den insgesamt über 900 Wachtürmen bildete die Grenze zum Reich der Germanen. Allerdings wäre eine solch hohe Grenzbefestigung gerade in Osterburken gar nicht notwendig gewesen, denn hier sei eine der ruhigsten Grenzen überhaupt gewesen. Größere kriegerische Auseinandersetzungen gegen die allgemein so gefürchteten Barbaren hätte es kaum gegeben, betonte Scheuerbrandt.

Der Limes sei ein ganz herausragendes Bauwerk gewesen, so der Museumsleiter weiter. So würden die jeweils 12 bis 14 Kilometer langen Verbindungen von Wachturm zu Wachturm eine schnurgerade Schneise bilden. "Jeder moderne Vermessungstechniker, der dazu heute noch mit ganz anderen Geräten aufwarten kann, hat Hochachtung vor dieser Leistung, die vor knapp 2000 Jahren erbracht worden ist", hob Scheuerbrandt hervor. Heute gehört diese Grenzlinie zum Unesco-Welterbe, dem besonders schützenswerten Kulturgut der Menschheit.

Das weltberühmte Mithrasrelief ist eines der Glanzstücke des Osterburkener Römermuseums. Mithras, der Nachthimmel, bildet zusammen mit dem Sonnengott Sol die weltbeherrschende Gottheit "Sol Mithras". Das Osterburkener Mithrasrelief, eines der berühmtesten der Welt, wurde 1861 in der Nähe des ehemaligen Bahnübergangs an der Bofsheimer Straße entdeckt und von Pfarrer Wenz dem Großherzog von Baden geschenkt.

Im Kastell in Osterburken lebten zu dieser Zeit 500 Soldaten, die den Auftrag hatten, die Grenze des römischen Reichs zu sichern. Auch die Familien der Soldaten wohnten hier, insgesamt also 2000 bis 4000 Menschen, das ist für die damalige Zeit eine beachtliche Einwohnerzahl.

Das Kastell muss man sich als große Kaserne vorstellen. Es beinhaltete vier Tore, die Unterbringung der Soldaten, Ställe für die Reiterei, Getreidespeicher, ein Krankenhaus, Verwaltungsgebäude und ein großes Gebäude für den Kommandeur – Letzteres zeigt, dass auch damals Privilegierte wohl schon recht komfortabel und großräumig leben konnten. Reste des Kastells befinden sich nur wenige Meter vom Römermuseum entfernt.

Beim Blick auf die zahlreichen ausgestellten Weihesteine merkte Scheuerbrandt an, dass es nirgendwo sonst so viele gut erhaltene Weihesteine wie in Osterburken gebe. Die Weihesteine sind Opfergaben, die in erster Linie das Ziel hatten, die Götter gnädig zu stimmen.

Im Obergeschoss des Museums werden diese Götterwelt und die Religion des Römischen Reichs vorgestellt. Eine bunte große Leinwand erläutert die einzelnen Gottheiten fast comichaft auf sehr anschauliche Weise.

Die dritte ständige Ausstellungsfläche des Römermuseums schließlich befindet sich im alten Museumsgebäude, einem Schutzbau für die an dieser Stelle entdeckten und ausgegrabenen Kastellthermen. Die an der Fundstelle restaurierten und konservierten Mauerzüge und Architekturdetails zeigen im Grundriss ein komplettes römisches Kastellbad. Das am Originalplatz konservierte Badegebäude zeugt vom Luxus in der Grenzstadt des römischen Imperiums und der weitsichtig staatlich organisierten Gesundheitsvorsorge.

Am Ende der eineinhalbstündigen Führung gab es viel Beifall für den Museumsleiter, der sein reichhaltiges Wissen über die Römerzeit sehr kompetent und anschaulich an die Teilnehmer weitergegeben hat.