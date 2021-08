Von Dominik Rechner

Rütschdorf. Mehr Platz, ein Auslauf ins Freie und ganz viel Stroh: Im Stall der Familie Berberich in Rütschdorf können sich die Schweine im wahrsten Sinne des Wortes "sauwohl fühlen". Wie diese artgerechte Tierhaltung aussieht, davon konnten sich rund 30 Leser – deren gute Laune auch das zeitweilige "Sauwetter" mit Regenschauern nicht trüben konnte – bei der RNZ-Sommertour vor Ort ein Bild machen. Die Landwirtschaftsmeister Lukas Berberich und Vater Mathias Berberich führten sie in zwei Gruppen durch den Stall und den Außenbereich. Zusammen mit Mutter bzw. Frau Marianne (Hauswirtschaftsmeisterin), die hilft, wo es brennt und sich um die Vermarktung und den Wurstschuppen kümmert, sowie Sohn David (Techniker für Landbau) bewirtschaften sie den Hof der Rütschdorfer Strohschweine. Lukas’ Schwester Anna (Kindheitspädagogin) hilft ebenso, wenn Unterstützung gebraucht wird.

Rund 30 Leser bekamen bei der RNZ-Sommertour von der Familie Berberich hautnahe Einblicke in den Stall der Rütschdorfer Strohschweine. Foto: Dominik Rechner

Den Stall habe man in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Schüßler aus Erlenbach geplant und gebaut, die regelmäßig Schweine von der Familie Berberich bezieht, erklärte Lukas Berberich zu Beginn und klärte auf: "Wir vermarkten den Großteil unserer Schweine regional und nicht über den Großhandel. Deshalb war uns auch von Anfang wichtig, dass wir Metzger mit im Boot haben." Er ist der Meinung: "Metzger und Schweinehalter müssen sich vom Großhandel abheben in dem, was sie anbieten und machen." Die gewöhnliche konventionelle Haltung mit Spaltenböden, ohne Stroh und Auslauf und wenig Platz sei damit für den neuen Stall nicht mehr in Frage gekommen. "Oft ist es sonst so, dass das Schweinefleisch aus dem Großhandel und vom Metzger von denselben Tieren stammen."

So seien die Berberichs in "halb Deutschland herumgereist", um sich moderne, tierfreundlichere Ställe anzuschauen. 2019 wurde mit dem Bau der neuen Schweinebehausung rund 300 Meter vom Hof der Berberichs entfernt begonnen, im September 2020 – also vor fast genau einem Jahr – wurde der neue Stall in Betrieb genommen.

Aktuell leben rund 900 Schweine in dem modernen Stall, der jedem Schwein mit rund 1,5 Quadratmetern doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben und in konventionellen Ställen üblich bietet. Und auch der Boden ist deutlich angenehmer für die Schweine: Er ist komplett mit Stroh ausgelegt, während in der herkömmlichen konventionellen Haltung die Schweine auf Spaltenböden stehen. Und: Die Tiere haben einen dauerhaften Auslauf ins Freie. "Den Stall haben wir so gebaut, weil wir die konventionelle Tierhaltung künftig nur noch für den Großmarkt sehen. Und es gibt immer mehr Leute, die eine artgerechte Haltung der Tiere wertschätzen", verdeutlichte Mathias Berberich. Das sei der Weg der Zukunft. "Und unsere Kinder wollten das unbedingt machen und den Betrieb weiterführen. Sie sind sicher, dass das der richtige Weg für die Nahrungsmittelproduktion ist."

Wenn man durch den Stall der Berberichs läuft, bemerkt man auch, dass für die menschliche Nase unangenehme Gerüche in verringertem Maße vorkommen. Und das hat natürlich einen Grund: Die Freisetzung von Ammoniakgasen wird durch eine strikte Kot-Harn-Trennung und den in einer Rinne ablaufenden Urin deutlich verringert. Zudem wird die Lüftung über Jalousien geregelt, die sich je nach der im Stall vorherrschenden Temperatur öffnen oder schließen lassen. Der Futterbereich befindet sich im Inneren des Stalls. Die Fütterung ist über eine automatisierte Fütterungsanlage gesteuert. Wasser bekommen die Schweine dagegen im Außenbereich. Der Grund ist simpel: "Dort, wo die Schweine fressen, verrichten sie nicht ihr Geschäft", klärte Lukas Berberich auf.

Lukas Berberich (r.) beantwortete den neugierigen Lesern gerne ihre zahlreichen Fragen. Foto: Rechner

Den Großteil des Futters bauen die Berberichs selbst auf ihren landwirtschaftlichen Flächen an. Den Rest kaufen sie hauptsächlich von Bauern aus der Umgebung. Die Schweine bekommen vier verschiedene Mischungen. Darin sind die Getreidesorten Weizen, Gerste, Roggen und Triticale (Kreuzung aus Weizen und Roggen). Dazu kommen noch Erbsen, Sojaschrot, Mineralfutter und Rapsöl, das zur Staubbindung des Schrots verwendet wird. "Soja können wir momentan noch nicht selbst anbauen, weil es sehr teuer ist", erklärte Lukas Berberich.

Zwischen 100 und 120 Tage verbringen die Schweine im Stall der Berberichs. Die Ferkel werden von einem Betrieb aus Rothenburg ob der Tauber bezogen und kommen mit einem Alter von rund drei Monaten und einem Gewicht von 30 Kilogramm in den Stall der Familie Berberich. Ihr Schlachtgewicht liege bei 100 Kilogramm, "lebend bei 125 bis 130 Kilogramm", erklärte Lukas Berberich. Die Schweine werden an mehrere Metzger aus dem Aschaffenburger Raum verkauft, die nächstgelegene Metzgerei befindet sich in Kleinheubach (eine Filiale der Erlenbacher Metzgerei Schüßler). Und ein Teil wird im Schlachthof in Aschaffenburg geschlachtet. Aktuell könnten die Berberichs ihre Schweine noch nicht in der unmittelbaren Region vermarkten, so Lukas Berberich. Das liege an der Kaufkraft der Menschen und daran, dass ihm die Metzger im Landkreis seine Strohschweine nicht abkaufen würden. Der Grund liegt im Preis: Berberich bekommt für seine Strohschweine 15 Cent pro Kilogramm mehr vom Metzger als Bauern mit Schweinen aus der herkömmlichen Haltung, beim Metzger wiederum mache dies 40 Cent mehr pro Kilogramm Fleisch aus.

Doch denkt man an das Wohl der Tiere und auch die Qualität des Fleischs, dann sollte es das dem Verbraucher durchaus wert sein. Denn: Die Tiere der Berberichs ruhen beim Metzger noch 24 Stunden in einem Stall, bevor sie geschlachtet werden, wie Lukas Berberich informierte. "Und das merkt man: Sie haben keinen Stress, schütten kein Adrenalin aus. Durch Stress wiederum wird das Fleisch sauer und das sieht der Verbraucher dann daran, dass mehr Wasser beim Braten ausgeschüttet wird", klärte der Landwirt auf.

Bei einem zünftigen Vesper konnten sich die RNZ-Leser anschließend überzeugen, wie lecker auch die Hausmacher Wurst vom Rütschdorfer Strohschwein schmeckt.