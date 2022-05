Rinschheim/Götzingen. (jm) Sieben Kommunionkinder aus Rinschheim und Götzingen haben sich entschieden, auf einen Teil ihrer Geldgeschenke zu verzichten und damit die viereinhalbjährige Lynn Mayer zu unterstützen, die von Geburt an schwer behindert und auf 24-Stunden-Pflege angewiesen ist. In Götzingen kennt man ihr Schicksal und das ihrer Familie gut. Die Spende übergaben die Kommunionkinder auf dem Götzinger Schulhof an Lynns Mutter Annika und Großmutter Liesel Mayer. Die Familie war sichtlich gerührt und bedankte sich für die Spende, mit der eine spezielle Hängematte für den Garten beschafft werden soll. Zum Dank überreichte Annika Mayer den Kommunionkindern ein selbst gebasteltes Windrad. Unser Bild zeigt die Erstkommunikanten Kira Gremminger, Grete Weber, Angelo Heinnickel, Karl Breunig, Matteo Goos und Laurenz Hammerl mit Lynn Mayer. Es fehlt Max Ibach.