Hardheim. (zg/dore) Ein gutes Gefühl hatte Severin Bechtold schon nach dem Aufstehen. Dieses Mal könnte der jüngste Pilot des Club für Drachenflugsport (CfD) Hardheim einen neuen persönlichen Rekord aufstellen, endlich könnte er erstmals über 100 Kilometer mit dem Gleitschirm fliegen. Diese Marke zu knacken sei in den ersten Jahren eines jeden Gleitschirmfliegers das große Ziel, sagt der 22-jährige Wertheimer.

Am Startplatz in Urphar bei Wertheim waren an diesem Morgen des 29. Mai 2020 bereits eine Handvoll erfahrener Streckenflieger in ihren Vorbereitungen. Bechtold grüßte scherzhaft: "Schade, dass die Grenze zu Frankreich noch dicht ist – da müssen wir nach 200 Kilometern leider schon landen." Ein Fliegerkollege erwiderte amüsiert: "Flieg du erst mal deine 100 Kilometer." Bechtold entgegnete forsch: "Na, das ist der Plan. Aber nachdem ich es letzte Saison nicht geschafft habe, peile ich jetzt mal die 200 Kilometer an. Und wenn ich dann nach der Hälfte schon am Boden stehe, passt mir das auch ganz gut."

Doch ganz so zuversichtlich wie seine Sprüche es vermuten ließen, war Bechtold, der International Business in Heidelberg studiert, dann doch nicht. Zwar versuche er, regelmäßig weit zu fliegen, doch bis dato endete sein längster Flug in drei Jahren als Gleitschirmflieger nach drei Stunden und 60 Kilometern. Und als dann drei Piloten kurz nach 11 Uhr starteten, er aber noch eine weitere Stunde auf ein geeignetes "Windfenster" wartete, kam auch etwas Frust bei Bechtold auf.

Diese Sicht hatte der Wertheimer Severin Bechtold vom CfD Hardheim bei seinem Landeanflug mit dem Gleitschirm auf die Pfalz.

"Wohl auch deswegen entschloss ich mich, nicht zu warten bis die Thermik an die Wolkenbasis (obere, nutzbare Grenze der Thermik, Anm. der Red.) reichte, sondern bereits mit knapp 300 Metern über Grund wegzufliegen." Es sei die richtige Entscheidung gewesen erzählt Bechtold, denn für die ersten Kilometer in Windrichtung sei er in einem "Nullschieber" geflogen (Aufwinde, die zu schwach sind, um den Gleitschirm steigen zu lassen, ihn aber auf der bestehenden Flughöhe halten, Anm. der Red.), das heißt damit verlor er immerhin keine Höhe.

Aber für eine ganze Stunde habe die Thermik einfach nicht bis an die Wolken herangereicht, so Bechtold. Und bei Mudau wurde es dann richtig spannend: In nur 150 Metern Höhe vor einem großen Waldgebiet sah es zunächst nach einer ungewollt frühen Landung aus. "Doch plötzlich begannen deutliche Bewegungen in den Feldern unter mir und genau an dieser Stelle löste noch einmal eine enge Thermik ab. Mit drei Metern pro Sekunde hob es mich nach oben und über Eberbach erreichte ich endlich mit 2300 Metern die lang ersehnte Wolkenbasis", schildert der 22-Jährige.

In die Wolken selbst darf man übrigens nicht fliegen. Sehen würde man dann aber sowieso nichts mehr, ergänzt Bechtold. Der schwerste Teil war also nun geschafft. "Es ging jetzt einfach von Wolke zu Wolke. In der Luft begegneten mir duzende Segelflieger, einige von ihnen nah genug sodass man sich zuwinken konnte. Bei Heidelberg konnte ich mit einem von ihnen gemeinsam aufdrehen."

"Wie im Helikopter senkrecht nach unten"

Da dadurch ein Gleitschirm die aufsteigende Luft enger zentrieren könne, habe Bechtold sogar einen kurzen Blick von oben in das verglaste Cockpit werfen können, bevor der Segelflieger mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde an ihm vorbei zog.

"Die verbleibende Strecke verging wie im Flug", erzählt Bechtold: "Die Aussicht von oben ist einfach einzigartig." Diese Begeisterung für die "enorme" Freiheit, wie er selbst sagt, die er hoch oben in den Lüften verspüre, habe er von seinem Vater. Der war einst selbst im CfD Hardheim aktiv. Weiter zur Strecke: An seinem Studienort Heidelberg vorbei ging es weiter über den Hockenheimring in Richtung Rhein. Die verzweigten Flussarme und blauen Seen seien aus zwei Kilometern Höhe besonders beeindruckend. Er flog weiter und "die Landschaft dahinter begann sich allmählich zu verändern und im Licht der Abendsonne erhoben sich sanft die Berge der Pfalz."

Nach über vier Stunden und 135 Kilometern Flug war Bechtold froh, nun dort zwischen den unzähligen Weinreben einen geeigneten Landeplatz zu finden. Noch einmal stieg die Anspannung, denn der Wind hatte hier auf 40 Kilometer pro Stunde aufgefrischt, so dass der Pilot quasi in der Luft stand. "Wie in einem Helikopter ging es dann senkrecht nach unten auf einen schmalen Streifen zwischen den spitzen Pfählen. Punktlandung." Und: Geschafft! Severin Bechtold hatte sein großes Ziel, 100 Kilometer oder mehr zu fliegen, erreicht. Doch nicht nur das: Mit den 135 Kilometern stellte er auch einen neuen Vereinsrekord im Gleitschirmfliegen beim CfD Hardheim auf! Umso glücklicher ist Bechtold über diesen Flug.

Da sich die gesamte Ausrüstung inklusive Rettungsschirm binnen weniger Minuten in einen Zehn-Kilogramm- Rucksack packen lässt, konnte er die Rückreise gemütlich per Zug antreten. Die Bahngleise hatte er zuvor gut aus der Luft erkennen können.