Ravenstein. (joc) Es hat sich noch was getan am letzten Tag der Bewerbungsfrist für die in Kürze anstehende Wahl des Ravensteiner Bürgermeisters. Am Montag hat sich noch eine weitere Person beworben. Es ist der 55-jährige Schichtführer Reiner Rosenitsch aus Adelsheim, wie Anita Antoni von der Stadtverwaltung Ravenstein auf Anfrage der RNZ bestätigte.

Drei Bewerber waren schon seit längerer Zeit bekannt. Dabei handelt es sich um den amtierenden Ravensteiner Bürgermeister Hans-Peter von Thenen. Der 50-Jährige hatte seine erneute Kandidatur bereits vor Monaten erklärt. Außerdem hat sich der 53-jährige Ralf Killian aus Oberwittstadt beworben (die RNZ berichtete). Killian ist Sachgebietsleiter Wasserwirtschaft im Umweltschutzamt des Landratsamtes Main Tauber. Dritte im Bunde ist die 45-jährige Wirtschaftsingenieurin Ulrike Quoos aus Osterburken.

Die Wahl des Ravensteiner Bürgermeisters findet am Sonntag, 1. Dezember, statt, ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang ist für den 15. Dezember angesetzt.