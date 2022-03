Ravenstein. (F) Merchingen soll schöner werden. Dafür hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung im November die Vergabe eines Stadtentwicklungskonzepts für die Planungsphase 1 und die Erarbeitung einer Konzeptstudie zur Aufnahme in das Städtebauprogramm 2022 beschlossen. Die erforderlichen Unterlagen wurden von der Firma Steg aus Stuttgart ausgearbeitet und der Antrag am 1. November 2021 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht. Das Konzept stellte Bürgermeister Ralf Killian nun in der Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt vor.

Zur Vorgeschichte sagte der Bürgermeister, dass in den Stadtteilen Ravensteins derzeit Flurbereinigungsverfahren laufen. Für Merchingen sei dies nicht möglich gewesen, weshalb man sich für dieses Stadtsanierungskonzept entschlossen habe, das sich in fünf Schwerpunkte aufteilt:

> Ziel des ersten Schwerpunkts ist die Aufwertung des öffentlichen Raums und die Stärkung seiner Begegnungsaktionen. So sei eine Aufwertung des Schlosshofes zu einer attraktiven multifunktionalen Freifläche vorgesehen. Ziele seien dabei unter anderem die Sicherstellung der Qualität auf dem Lindenplatz zwischen Schloss, Schule und Kirche, die Eindämmung des Verkehrsaufkommens, eine stärkere Berücksichtigung der Belange von Fußgängern und Fahrradfahrern sowie die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum – etwa durch die Umgestaltung der Freifläche zwischen Kindergarten und Seniorenwohnheim zu einer attraktiven Begegnungszone für Jung und Alt.

> Der Handlungsschwerpunkt 2 sieht die Stärkung der Ortsmitte als attraktiven Wohnstandort für alle Generationen vor. Dazu gehören die Sicherstellung zeitgemäßer Wohnverhältnisse für alle Lebensphasen, Umbaumaßnahmen, die der Barrierefreiheit dienen, die energetische Sanierung der Wohngebäude, die Entflechtung der bestehenden baulichen Strukturen zur besseren Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie die Reduktion der Verkehrsbelastung entlang der Linden- und der Eichenstraße.

> Beim Handlungsschwerpunkt 3 steht das Thema "Baukultur und Denkmal" im Mittelpunkt, der den Erhalt und die Modernisierung der ortsbildprägenden und denkmalgeschützten Gebäude, die Berücksichtigung der ortstypischen Architektursprache bei Neubauten sowie die Aktivierung des nordwestlichen Flügels des Schlosses Merchingen und die langfristige Sicherstellung des gesamten Schlosses als wichtiges Gebäudeensemble in der Ortsmitte umfasst.

> Der vierte Handlungsschwerpunkt beinhaltet die Stärkung der Infrastruktur. Das heißt die Stärkung der Ortsmitte durch Neuordnung und die Sicherstellung öffentlich relevanter Nutzungen zum Beispiel des Rathauses, der Grundschule und der Flächen für Vereine. Außerdem zählen dazu der Neubau bzw. die Erweiterung des Bauhofs und des Feuerwehrgerätehauses, der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos und nicht zuletzt der Ausbau der barrierefreien Infrastruktur im Gebiet von Bushaltestellen sowie die barrierefreie Umgestaltung des öffentlichen Raums.

> Der fünfte Schwerpunkt befasst sich mit dem Klimaschutz und den ökologischen Belangen wie der energetischen Modernisierung des Gebäudebestands, der Entsiegelung und Begrünung privater Hofflächen und der stärkere Berücksichtigung von Grünelementen bei der Gestaltung öffentlicher Freiflächen.

Wie Killian weiter informierte, wurde zum 1. November letzten Jahres ein Antrag zur Aufnahme ins Förderprogramm eingereicht. Die beantragten Gesamtkosten belaufen sich auf 4.575.400 Euro. Man erwartet einen Förderrahmen von 2.745.240 Euro, so dass bei der Stadt ein Eigenanteil von 1.830.160 Euro verbleibt – verteilt auf acht bis zehn Jahre. Dies sei für die Stadt eine überschaubare Größenordnung, so der Bürgermeister.

Für Projekte, bei denen kein Zuschuss gewährt wird, könnte es eine Fachförderung geben. Man hofft, dass man in diesem Jahr noch eine Bewilligung des Förderantrags erhält. Der geplante Sanierungsbereich könne jederzeit erweitert werden. In der nächsten Planungsphase werden die Bürger miteinbezogen.

Anschließend befasste sich das Gremium mit dem Förderverein Schloss Merchingen Dienstleistungsbetrieb, der das Geschäftsjahr 2020 mit keinem guten Jahresergebnis abgeschlossen hat, wie Killian informierte. Da viele geplante Veranstaltungen wegen Corona ausfielen, blieben die Einnahmen deutlich hinter denen der Vorjahre zurück. Entsprechend der Forderung des Gemeinderats hat der Förderverein Schloss Merchingen das Betriebsergebnis für 2020 nunmehr der Stadt vorgelegt,

Den Einnahmen von 267.000 Euro standen Ausgaben in Höhe von 294.000 Euro gegenüber, so dass ein Defizit von rund 27.000 Euro ausgewiesen werden musste. Außerdem ist die Stadt dem Förderverein entgegengekommen, indem sie 2020 für sechs Monate die Mieten und Pachten erlassen hat.

Die bisher von der Stadt übernommene Bürgschaft war zum 31. Oktober 2021 ausgelaufen und musste nun verlängert werden. Wie beim letzten Mal sollte auch jetzt die Bürgschaft wieder für fünf Jahre erteilt werden. Ohne Wortmeldung stimmte der Gemeinderat einstimmig zu, die bestehende Bürgschaft in Höhe von 50.000 Euro auf weitere fünf Jahre für den Dienstleistungsbetrieb Schloss Merchingen zu verlängern.