Der Kindergarten in Oberwittstadt steht ganz oben auf der Investitionsliste der Stadt Ravenstein. Rund 1,3 Millionen Euro steckt man in diesem Jahr in den An- und Umbau. Insgesamt liegt die Investitionssumme der Stadt bei 2,5 Millionen Euro. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, zu der wieder zahlreiche interessierte Zuhörer ins Gemeinschaftshaus Oberwittstadt gekommen waren, stand unter anderem die Verabschiedung der Jahresrechnung 2019, bei der Kämmerer Marcus Wägele gute Haushaltszahlen präsentierte. Außerdem ging es auch um das Betriebsergebnis des Dienstleistungsbetriebes Schloss Merchingen.

Vor Beginn der Sitzung wurde der überraschend verstorbenen Ravensteiner Bürger, des Oberforstrats Martin Hochstein sowie des Altbürgermeisters und Ehrenbürgers Horst Ullrich, in einer Schweigeminute gedacht. Bürgermeister von Thenen würdigte sowohl die Leistungen von Martin Hochstein, der 18 Jahre lang die Geschicke des Ravensteiner Waldes maßgeblich mitgeprägt hat, als auch die von Horst Ullrich, der sich in seiner langjährigen Amtszeit als Bürgermeister um die Stadt verdient gemacht hatte und deren Baumeister gewesen war.

Ein Tagesordnungspunkt der Sitzung war der Haushalt 2019, den Kämmerer Marcus Wägele vorstellte, der das Ergebnis als sehr gut bezeichnete. Allerdings setzten die geplanten Investitionen eine nachhaltige Ertragskraft und die Erwirtschaftung der Abschreibungen von rund 437.000 Euro voraus.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes beliefen sich auf 6.425.120 Euro und die Aufwendungen auf 6 305.731 Euro. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis belaufe sich somit auf 119.389 Euro.

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt betrügen 6 268.120 Euro und die Auszahlungen 5.868.381 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss belaufe sich auf 399.739 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lägen bei 1 265.000 Euro und die Auszahlungen bei 2 515.500 Euro, sodass ein Finanzierungsbedarf von 1 250.000 Euro bestehe.

Hintergrund > Bei der Brandschutzbegehung in Ballenberg seien am städtischen Gebäude kleinere Mängel festgestellt worden, die man aber selbst beheben könne. Am Gemeinschaftshaus in Erlenbach müsse das Ergebnis der Untersuchung noch abgewartet werden. Hier würden aber größere Maßnahmen zu ergreifen sein, informierte Bürgermeister von Thenen. > Für den geplanten [+] Lesen Sie mehr > Bei der Brandschutzbegehung in Ballenberg seien am städtischen Gebäude kleinere Mängel festgestellt worden, die man aber selbst beheben könne. Am Gemeinschaftshaus in Erlenbach müsse das Ergebnis der Untersuchung noch abgewartet werden. Hier würden aber größere Maßnahmen zu ergreifen sein, informierte Bürgermeister von Thenen. > Für den geplanten Grüngutplatz sei ein geeigneter Platz gefunden worden, die Stadt stehe zur Umsetzung bereit. Jetzt liege aber der Ball bei der AWN, von der es bisher noch keine Reaktion gebe, sagte der Bürgermeister auf Anfrage des Gemeinderats Clemens Walz. (F)

[-] Weniger anzeigen

Weiterhin erläuterte Wägele, dass sich die Hebesätze bei der Grundsteuer nicht veränderten. Der Ansatz der Gewerbesteuer werde sich dagegen deutlich auf rund 570.000 Euro erhöhen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sei auch 2019 der größte Einnahmeposten. Es werde mit Einnahmen von 1.712.000 Euro (Vorjahr: 1.575.000 Euro) gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen des Landes würden sich allerdings um rund 120.000 Euro gegenüber dem Vorjahr verringern.

Bei den Aufwendungen seien die Personalaufwendungen deutlich gestiegen und hätten die Zwei-Millionen-Grenze überschritten. Deutlich erhöht habe sich auch die Kreisumlage, bei der nun rund 960.000 Euro zu überweisen seien. Im Haushaltsjahr 2019 betrage der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 399.739 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten lägen bei einer Gesamtsumme von rund 729.000 Euro.

Hohe Investitionen, so Marcus Wägele weiter, prägten wieder das Bild des Haushaltes. So sollen 2.515.500 Euro investiert werden, davon rund 1.300.000 Euro für den An- und Umbau des Kindergartens Oberwittstadt und 250.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "ROT" in Erlenbach sowie für den allgemeinen Grunderwerb.

Erfreulich sei, dass nach jetzigem Kenntnisstand 2019 keine Kredite aufgenommen werden müssten, um die umfangreichen Investitionen zu tätigen, was sich aber in den kommenden Jahren ändern werde. Zur Finanzierung aller intensiven Maßnahmen werde es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückzugreifen. Deren Stand habe zum Jahresanfang 2.175.617 Euro betragen, zum Jahresende werde er nur noch bei 1.116.456 Euro liegen.

Die Stadt setze auch 2019 den eingeschlagenen Kurs der Entschuldung fort. Der Schuldenstand im Kernhaushalt habe am Jahresanfang bei 1.627.000 Euro gelegen und werde sich zum Jahresende auf 1.538.900 Euro reduzieren. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrage 542,44 Euro.

Bürgermeister von Thenen bedankte sich bei Kämmerer Wägele für die detaillierte Vorstellung des Zahlenwerkes und freute sich, dass der Schuldenstand der Stadt erneut reduziert werden kann. Auch Gemeinderat Clemens Walz lobte die sehr gute Arbeit des Kämmerers.

Wägele erläuterte anschließend den Haushalt für den "Eigenbetrieb Wasserversorgung", dessen Einnahmen und Ausgaben sich auf jeweils 538.000 Euro belaufen würden. Der Vermögensplan sehe Einnahmen und Ausgaben von 92.000 Euro vor. Als Investitionen sei die Umlegung der Wasserversorgungsleitung zu nennen und die Erneuerung des Prozessleitsystems. Der Schuldenstand der Wasserversorgung betrug Anfang des Jahres 953.516 Euro, woraus sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 300,92 Euro ergebe.

Sowohl der Haushalt der Stadt als auch der "Eigenbetriebs Wasserversorgung" wurden vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.