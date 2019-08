Ravenstein. (pol/mare/dpa) Tödliche Verletzungen hat ein 46-jähriger Motorradfahrer am Freitag um 18.53 Uhr bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das teilt die Polizei mit.

Der 46-Jährige kam mit seiner Suzuki auf der Kreisstraße K3958 zwischen Oberwittstatt und Hüngheim in Fahrtrichtung Hüngheim in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Verdohlung und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die K3958 war bis 21.20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Neben einem Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen war die Feuerwehr mit 20 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Wie die Polizei am 13. August mitteilt, sucht sie jetzt den Fahrer eines schlammfarbenen Suzuki-Geländewagens, der von Hüngheim nach Oberwittstadt unterwegs gewesen sein soll. Die Beamten hoffen, dass dass sich der Fahrer dieses Wagens oder andere Zeugen unter der Telefonnummer 09341/60040 beim Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim melden.

Ebenfalls am Freitagabend war ein 24-jähriger Biker bei Bad Rappenau tödlich verunglückt.

Update: Dienstag, 13. August 2019, 13.30 Uhr