Am Ortsausgang von Merchingen in Richtung Osterburken soll ein neuer Lebensmittelmarkt entstehen. Diesen Punkt behandelte der Ravensteiner Gemeinderat am Donnerstag. Die auf dem Baugrundstück bislang stehenden Obstbäume wurden bereits gefällt. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Mit vier zukunftsweisenden Tagesordnungspunkten befasste sich der Ravensteiner Gemeinderat in seiner Sitzung am vorgestrigen Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt. Das Gremium brachte den Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmittelmarkts in Merchingen auf den Weg, verabschiedete den Haushaltsplan 2022, der sehr gute Zahlen aufweist, und beschloss eine Änderung der Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren, die beide rückwirkend zu Jahresbeginn sinken werden, was eine gute Nachricht für die Bevölkerung bedeutet.

Nach der Fragestunde sowie der Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen befasste sich das Gremium mit dem Bauantrag zur Errichtung des geplanten Lebensmittelmarkts auf den Grundstücksteilflächen mit den Nummern 2025 und 2026 der Gemarkung Merchingen. Wie Bauamtsleiter Timo Behm erläuterte, soll ein Lebensmittelmarkt mit Bäckerei-Café gebaut werden. Dazu sollen für 104 Pkw Parkplätze entstehen sowie für 28 Fahrräder Haltepunkte angelegt werden. Zudem sollen auf dieser Fläche drei Einkaufswagenboxen errichtet werden.

Das Gebäude selbst soll aus nicht brennbaren Materialien wie Stahlbeton und Mauerwerk errichtet werden. Beim Dach ist eine Holzleimbinderkonstruktion mit widerstandsfähigem Trapezblech inklusive Dämmung und Abdichtung angedacht.

Die Beheizung des Gebäudes soll über eine Gewerbekälte- und Multi-Split-Anlage erfolgen. Die Beheizung der Nebenräume und des Backshops soll mittels Elektroheizkörper sichergestellt werden. Als haustechnische Anlage wird eine Lüftungsanlage installiert. Besondere Einwirkungen auf Angestellte und Nachbarschaft durch Schallemissionen, so der Bauamtsleiter, werden nicht erwartet. Ebenso seien die Lagerung und Verwertung wassergefährdender Stoffe nicht zu erwarten.

Für das ambitionierte Bauvorhaben wird derzeit ein Bebauungsplan erstellt. Alle Bauweisen und Vorgaben des Bebauungsplans würden mit diesem Bauvorhaben eingehalten, wurde betont. Der neue Markt wird eine Länge von 72 Metern und eine Verkaufsfläche von 1370 Quadratmeter haben.

Wie Bürgermeister Ralf Killian auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erklärte, sei das betreffende Baugrundstück bereits vom Investor erworben worden. Zum künftigen Betreiber des Lebensmittelmarkts machte er keine Angaben. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung ist dieser wohl auch noch nicht gefunden. Entsprechende Werbeanzeigen sind geschaltet.

Ohne Wortmeldungen erklärte der Ravensteiner Gemeinderat seine Zustimmung zum Bauantrag zur Errichtung des Lebensmittelmarktes, sofern die Voraussetzungen des Bebauungsplans "Sondergebiet Lebensmittelmarkt" vorliegen und eingehalten werden.