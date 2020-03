Ravenstein. (F) In der Gemeinderatssitzung im Gemeindehaus Oberwittstadt wurde am Donnerstag der neue Ravensteiner Bürgermeister Ralf Killian von seinem Stellvertreter Karl-Peter Maurer in sein Amt eingeführt. Groß war die Zahl der Ehrengäste, darunter der Minister für den ländlichen Raum Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, MdL Georg Nelius, die Bürgermeister der Nachbargemeinden, Vertreter der Banken und der Kirchen, die Ortschafts- und Gemeinderäte sowie der Vorsitzende der örtlichen Vereine. Maurers besonderer Gruß galt dem neu gewählten Bürgermeister und seiner Lebensgefährtin Andrea Winkler.

Bei der Bürgermeisterwahl wurde Ralf Killian mit einer Mehrheit von 78 Prozent (!) zum neuen Bürgermeister der Stadt Ravenstein gewählt. Er ist somit Nachfolger von Hans-Peter von Thenen.

Peter Maurer rief den einzigen Punkt der Sitzung "Verpflichtung von Bürgermeister Ralf Kilian" auf, vereidigte und verpflichtete ihn und hängte ihm die neue Amtskette an. Maurer gratulierte, wünschte alles Gute und betonte, dass viele Aufgaben und Maßnahmen anstehen. Der Gemeinderat und alle Bediensteten der Stadt wünschten sich eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In seiner Ansprache als neuer Bürgermeister dankte Killian den Wählerinnen und Wählern, die ihm für die nächsten acht Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben. Jetzt gelte es, gemeinsam weitere Schritte in die Zukunft zu setzen und manches Vergangene ruhen zu lassen. Das Vertrauen in seine Person nehme er sehr ernst und er werde alles daransetzen, Ravenstein unter dem Motto "Ravenstein hat Zukunft" voranzubringen. Ein Dank für die geleistete Arbeit galt an dieser Stelle Hans-Peter von Thenen sowie seinen Stellvertretern Thomas Hornung und Karl-Peter Maurer. Künftig sollen auch die Bürgerinnen und Bürger ihre Überlegungen und Vorstellungen in seine Arbeit einbringen können. Er wolle Schritt für Schritt die anstehenden Aufgaben gemeinsam angehen und auch umsetzen. Hierfür sei es notwendig, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sinnvoll und wirtschaftlich einzusetzen und die rechtlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Er freue sich auf eine gute, konstruktive und nachhaltige Zusammenarbeit.

Ravensteins neuer Bürgermeister Ralf Killian (r.) wurde von seinem Stellvertreter Peter Maurer offiziell in sein Amt eingeführt. Fotos: Helmut Frodl

Den Reigen der Grußwortredner eröffnete Landwirtschaftsminister Peter Hauk: Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt hätten Ralf Killian bei der Wahl mit einem eindrucksvollen Vertrauensvorschuss ausgestattet. Als "Oberwittstadter Urgestein" sei er zudem ein Bürger der Stadt und die Wähler seien sich sicher gewesen, dass er sich für diese einsetze. Hauk war überzeugt, dass dies unter der Führung Killians gelinge.

Landrat Dr. Achim Brötel betonte, dass die Stimmung in der Stadt ganz deutlich auf einen Wechsel ausgerichtet gewesen sei, was nach den denkwürdigen Ereignissen der Wochen und Monate zuvor wahrscheinlich auch niemanden mehr überraschte. Es habe ein klares Wählervotum aller sechs Stadtteile gegeben. Für Legendenbildungen bleibe also kein Raum. Es bestehe nunmehr die Möglichkeit zu einem unbelasteten Neuanfang. Das zentrale Ziel sei, die Stadt endlich wieder gemeinsam weiterzuentwickeln. Der Bürgermeister trage zwar die Kapitänsbinde, müsse aber trotzdem immer auch Mannschafts-spieler sein.

Georg Nelius betonte, dass nichts beständiger sei als der Wandel, und beglückwünschte Killian zu seinem neuen Amt. Es gelte nunmehr für ihn, die Stadt weiterhin auf eine solide Basis zu stellen und weiterhin zu entwickeln. Er freue sich, mit Killian in Ravenstein eine Persönlichkeit zu haben, die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Amtsführung habe. Nelius wünschte viel Erfolg und eine glückliche Hand bei nicht immer einfachen Entscheidungen, die es zu treffen gelte, und bot seine Zusammenarbeit an.

Bürgermeister Jürgen Galm sprach ein Grußwort im Namen seiner Kollegen aus den RIO-Gemeinden. Das Amt des Bürgermeisters sei wahrlich kein "Traumjob". Man stehe ständig unter vielfältigem Druck und werde auch für vieles verantwortlich gemacht, wenn es nicht läuft. Es gebe aber viele Möglichkeiten der Gestaltung, und man könne sich zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger einbringen. Der neue Kollege Ralf Killian bringe beste Voraussetzungen wie auch die soziale Kompetenz mit. Er erinnerte an den Zusammenschluss der RIO-Gemeinden. Die erfreuliche Entwicklung gehe weiter und an dem eingeschlagenen Weg müsse man weiter arbeiten. Galm hoffte auf gute Zusammenarbeit und wünschte alles Gute.

Gut gefüllt war das Gemeindehaus Oberwittstadt bei der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Ralf Killian. Fotos: Helmut Frodl

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig überbrachte ein Grußwort für die Bürgermeister des Neckar-Odenwald-Kreises. Für die Stadt sei es ein Neuanfang, für Killian eine neue Ära in seinem Leben und eine entscheidende Wendung. Denn als Bürgermeister stehe man immer in vorderster Front und rücke stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Bei einem Bürgermeister komme es heutzutage vor allem darauf an, in einer Kommune für gutes Klima und Miteinander zu sorgen, sich als Ideengeber, Motor und Mittler zu betätigen sowie die Bürger in die Entscheidungsprozesse einzubringen. Der neue Kollege sei dazu bereit, sich für die Ziele und das Wohl Ravensteins einzusetzen. Der Kreisverband der Bürgermeister biete ihm eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit an und er sei im Kollegenkreis willkommen.

Pfarrer Bernhard Metz überbrachte Killian die besten Wünsche der Seelsorgeeinheit Krautheim-Assamstadt-Ravenstein und als Geschenk die Osterkerze, die für eine gemeinsame Verbindung stehe. Er erinnerte an die gemeinsame Wurzel und christliche Basis. Im Namen seiner Mitbrüder bot Pfarrer Metz dem neuen Bürgermeister ihre Kooperation an und dass man in Frieden miteinander arbeiten könne. Tue man dies nicht, kämen beide Seiten nicht weit.

In seinem Schlusswort sagte Bürgermeisterstellvertreter Peter Maurer: "Wir Ravensteiner werden alle nach vorne schauen und hinter unserem neuen Bürgermeister Ralf Killian stehen." Am Ende der Gemeinderatssitzung bedankte er sich bei allen Grußwortrednern, Helferinnen und Helfern sowie für die feierliche Umrahmung bei den jungen Ravensteiner Musikern der Musikschule unter der Leitung von Nikola Irmay-Koppányi. Ein Dank galt auch dem Helferteam des TSV Oberwittstadt und dem Jugendclub Farrenstall unter Leitung von Ortsvorsteher Erhard Walz.