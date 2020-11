Ravenstein. (joc/rüb) Mord verjährt nie! – Auch nach 26 Jahren nicht. So lange ist es her, als die damals 27-jährige Gabriele Pfeiffer aus Gommersdorf während eines Festbesuchs im Ravensteiner Stadtteil Erlenbach erwürgt wurde. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Neue Erkenntnisse zu diesem Fall erhoffen sich die Ermittler nach dem am Montag ausgestrahlten Film in der SWR- "Landesschau". Der Fernsehsender erinnert in dieser Woche in seiner Serie "Ungelöste Mordfälle" an fünf ungesühnte Verbrechen aus ganz Baden-Württemberg, die schon vor vielen Jahren begangen und nie gelöst wurden. Zum Auftakt dieser "Cold-Case"-Serie ("kalter Fall") sendete der SWR am Montagabend einen fünfminütigen Kurzfilm über den Mordfall Gabriele Pfeiffer, der vor allem bei den Zuschauern aus der Region rund um Ravenstein auf großes Interesse stieß.

Zum Hintergrund: Nach den Schilderungen der Ermittler waren die Umstände rund um die Ermordung der Erzieherin wie folgt: Am Freitag, 17. Juni 1994, geht die 27-jährige Gabriele Pfeiffer in Erlenbach zu einem großen Dorffest. Dort spielte an diesem Abend anlässlich der 700-Jahr-Feier des Ravensteiner Ortsteils die in der Region weithin bekannte und beliebte Band "Danger Rose", zu deren Auftritten Gabriele Pfeiffer häufig ging. Gegen 2.15 Uhr am Morgen des Samstags, 18. Juni, verlässt sie das Festzelt, um die Toilette aufzusuchen. Was dann genau geschah, ist bis heute ungeklärt, trotz aufwändiger Rekonstruktion durch die Polizei. Ihr Freund macht sich auf die Suche und findet sie nach einiger Zeit tot im Bach. Sie wurde erwürgt.

Auch der damalige Hauptermittler, Kriminalhauptkommissar a. D. Thomas Nohe, kam zu Wort und erläuterte Hintergründe und Fahndungsergebnisse zum ungelösten Mord. Foto: R. Busch

Der fünfminütige SWR-Film lässt die Mutter und den Bruder der Ermordeten sowie den damaligen Hauptermittler, Kriminalhauptkommissar Thomas Nohe, zu Wort kommen. Unterlegt mit stimmungsvollen Bildern macht der kurze Film auf sehr erschütternde Art den immer noch präsenten Schmerz der Angehörigen deutlich.

Die Tat ist zwar schon vor 26 Jahren geschehen, für die Angehörigen hat die Zeit aber keine Wunden heilen können, wie Mutter Irene und Bruder Hubert deutlich machten. Für sie bedeutet der Verlust von Gabriele ein lebenslanges Schicksal, wie der SWR-Film eindrucksvoll dokumentiert.

Die Filmaufnahmen der "Landesschau" entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Heilbronn. Pressesprecher Carsten Diemer und der mittlerweile pensionierte Hauptkommissar Thomas Nohe waren am letzten Mittwoch mit dem Fernsehteam vor Ort in Erlenbach, um den Schauplatz für die Kameras einzufangen.

Im Mittelpunkt des Films standen aber nicht die gut illustrierten Aufnahmen des Tatorts, sondern die zu Herzen gehenden Interviews mit Mutter Irene, Bruder Hubert und dem ehemaligen Polizisten Thomas Nohe. Hierbei entstanden viele ganz emotionale Momente, die – so die Hoffnung – dazu beitragen, dass der Täter oder ein Mitwisser sein Schweigen bricht. Denn für Thomas Nohe ist es bis heute nicht nachvollziehbar, dass nur einer von mehreren hundert Festbesuchern Gabriele auf ihrem Weg aus dem Festzelt gesehen haben will. Hier muss es weitere Zeugen geben – Zeugen, die möglicherweise auch die junge Frau mit ihrem späteren Mörder gesehen haben.

Die Ermittler erhoffen sich durch die neuerliche Ausstrahlung im Fernsehen den oder die entscheidenden Hinweise, dass der Fall doch noch geklärt werden kann.

Der SWR berichtete in der „Landesschau“ am Montag über den Mordfall Pfeiffer. Unser Bild zeigt Mutter Irene und Bruder Hubert am Grab der vor 26 Jahren ermordeten jungen Frau. Foto: R. Busch

Pressesprecher Carsten Diemer sagte am Dienstag auf Anfrage der RNZ: "Wenn Medien über einen Fall, auch längere Zeit nach der eigentlichen Tat, noch einmal berichten, dann melden sich immer wieder Zuschauer, die zur Klärung beitragen können. Das ist auch in diesem Fall so. Nach der SWR-Ausstrahlung haben wir einige neue Hinweise erhalten!" Zum Inhalt möchte man aber aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit noch nichts sagen, so der Sprecher. Fakt ist aber, so betonte Diemer, dass man den Hinweisen gezielt nachgehe, um sie dann auch fundiert bewerten zu können.

Allgemein erklärte Carsten Diemer, dass der Mordfall Pfeiffer natürlich bei der Polizei nach wie vor in Bearbeitung sei: "Es ist so – wie immer bei einem ,Cold Case‘ –, dass die Akten natürlich nicht mehr jeden Tag bei einem Beamten auf dem Schreibtisch liegen, aber sie stehen nicht weit davon entfernt in einem Regal und sind somit für uns weiterhin jederzeit aktuell."

Allgemein sind sich die Ermittler durchaus bewusst, dass es in der Natur der Sache liegt, dass, je mehr Zeit nach einer Tat vergangen ist, sich die Chancen auf die Aufklärung der Straftat kontinuierlich verschlechtern. Allerdings sind gerade in der jüngeren Vergangenheit, nachdem die Medien einen Fall wieder aufgenommen haben, wichtige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen und sogenannte "Cold Cases" konnten doch noch aufgeklärt werden. Ähnliche Hoffnungen hat das zuständige Polizeipräsidium Heilbronn auch in diesem Fall. Genährt werden diese Hoffnungen durch die Statistik: Demnach werden über 90 Prozent aller Tötungsdelikte in Deutschland aufgeklärt!

Info: Wer Hinweise zum Mordfall Gabriele Pfeiffer geben kann, wendet sich direkt an die Kriminalpolizei Heilbronn, Tel. 07131/104-4444.