Das Foto zeigt die Übertragung des WM-Auftaktspiels der deutschen Nationalmannschaft im WM-Dorf in Hainstadt. Foto: Andreas Hanel

Walldürn. Beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Schweden haben die Fans wieder die Gelegenheit, der deutschen Elf beim Public Viewing gemeinsam die Daumen zu drücken. Das Spiel wird in Hainstadt im WM-Dorf am Gewerbepark übertragen.

Ebenso ist es in Walldürn um 20 Uhr auf dem Sportgelände Süd zu sehen. Dort werden ebenfalls alle Spiele der deutschen DFB-Auswahl auf einer LED-Leinwand gezeigt. Egal, wo - Hochspannung ist auf jeden Fall vorprogrammiert!